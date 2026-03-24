AUGC considera "inadmisible" que Defensa no aclare si la Guardia Civil será reconocida como profesión de riesgo

El sindicato mayoritario de la Guardia Civil, Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), ha calificado de "inadmisible" que el Ministerio de Defensa mantenga la "incertidumbre" y no aclare si el Instituto Armado está incluido en el reconocimiento de las Fuerzas Armadas como profesión de riesgo anunciado este martes.

Y lamenta que obligue a los representantes de la Benemérita a "ejercer presión" para que "el Ministerio de Interior y la Dirección General abandonen el mutismo". En esta línea ha exigido al Ejecutivo que "despeje cualquier ambigüedad", en un comunicado difundido este martes, recogido por Europa Press.

"La declaración de profesión de riesgo debe alcanzar a todos los guardias civiles por igual, incluyendo necesariamente al personal de clases pasivas", ha exigido la AUGC. Y han incidido en que "el riesgo no es una hipótesis" para los guardias civiles, sino "la realidad diaria de quienes combaten el crimen organizado y patrullan nuestras carreteras".

El sindicato ha pedido a Interior y Defensa que apliquen el reconocimiento de profesión de riesgo "de forma simultánea" y que se restablezca el "diálogo" para "tratar la jubilación anticipada y los coeficientes reductores".

Además, han criticado que el departamento que dirige Margarita Robles no comunicase esta decisión a las asociaciones profesionales de la Guardia Civil antes de hacerlo público este martes a través de un mensaje en el perfil del Ministerio en la red social 'X'. "Supone una muestra más del deterioro de las relaciones entre la Dirección General de la Guardia Civil y las asociaciones profesionales", han afirmado.

Defensa ha detallado que propondrá a las asociaciones militares el inicio de esos trámites en el seno del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS), el órgano que canaliza las relaciones entre asociaciones de miembros de las Fuerzas Armadas y la cartera de Defensa en las materias relacionadas con la condición de militar y las condiciones de vida y trabajo en las unidades, entre otros aspectos.

Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como policías locales y autonómicos, ya están reconocidos en la categoría de profesión de riesgo.