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Este es el sueldo de un agente de la Guardia Civil en 2026: varía según la unidad, el destino y la situación personal

El sistema retributivo combina sueldo base y complementos variables, generando diferencias sustanciales en el ingreso final según múltiples factores estructurales

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Un agente de la Guardia Civil de espaldas (Europa Press)
Un agente de la Guardia Civil de espaldas (Europa Press)

Los guardias civiles perciben en 2026 una retribución que, en su escala más básica, se sitúa en una horquilla que va de los 1.650 a los 1.850 euros netos mensuales, con posibilidad de superar los 2.200 euros en determinados destinos. La cifra no es uniforme ni cerrada: responde a un sistema retributivo complejo en el que el sueldo base es solo el punto de partida de una nómina atravesada por complementos, antigüedad y variables territoriales. Todo ello queda fijado en las tablas oficiales de los Presupuestos Generales del Estado, que este ejercicio incorporan una subida del 1,5% para el conjunto de los empleados públicos.

La actualización, aplicada desde el 1 de enero, forma parte del acuerdo plurianual de la función pública y contempla además un posible incremento adicional del 0,5% vinculado a la evolución de la inflación. En términos estrictos, la mejora es lineal; en la práctica, su impacto es desigual. El salario final de un agente depende de factores que van desde el destino hasta la especialidad, pasando por la situación personal y familiar.

En la escala de Cabos y Guardias —la columna vertebral del cuerpo— el sueldo bruto mensual se mueve entre los 2.050 y los 2.300 euros si se incluyen las pagas extraordinarias prorrateadas. Esa cifra, sin embargo, rara vez coincide con el ingreso real en cuenta, condicionado por deducciones obligatorias y, sobre todo, por el peso de los complementos.

Subida salarial y arquitectura del sueldo

El incremento del 1,5% consolidado en 2026 se aplica sobre el conjunto de las retribuciones básicas y complementarias. A esta subida se añade la expectativa de un 0,5% adicional —la denominada “paguilla”— que se abonaría con carácter retroactivo si el IPCA acumulado entre 2024 y 2026 supera el umbral fijado. No es una novedad coyuntural, sino la continuidad de un esquema pactado que trata de acompasar los salarios públicos a la evolución de los precios.

Las diferencias entre escalas evidencian la jerarquía interna del instituto armado. Los Oficiales Generales alcanzan retribuciones de entre 62.000 y 68.000 euros brutos anuales, con nóminas mensuales que pueden rebasar los 4.800 euros. En la Escala de Oficiales, donde se encuadran tenientes, capitanes o comandantes, los salarios oscilan entre los 38.000 y los 52.000 euros anuales.

Por su parte, los Suboficiales —sargentos, brigadas o subtenientes— perciben entre 32.500 y 37.500 euros brutos al año. En el escalón inferior, los cabos y guardias registran ingresos anuales estimados de entre 26.500 y 31.500 euros, equivalentes a unos 1.900-2.250 euros brutos mensuales en 14 pagas.

Un coche y un agente de la Guardia Civil (Europa Press)
Un coche y un agente de la Guardia Civil (Europa Press)

Complementos: la clave de la nómina real

Si el sueldo base dibuja el esqueleto, los complementos aportan la verdadera musculatura de la nómina. El primero de ellos es la antigüedad: cada trienio suma en torno a 32,15 euros mensuales en el grupo C1, un incremento acumulativo que adquiere relevancia con el paso de los años.

A ello se añaden el complemento de destino y el específico, que retribuyen el nivel del puesto y sus condiciones particulares. Un agente recién salido de la academia suele incorporarse con un nivel 17, punto de partida de una progresión que no siempre es lineal.

Pero es el destino el que introduce las diferencias más acusadas. En el País Vasco y Navarra, el plus de peligrosidad añade alrededor de 600 euros brutos mensuales. En Baleares y Canarias, los complementos de insularidad varían según la isla, mientras que Ceuta y Melilla concentran uno de los regímenes más favorables: a un elevado plus de residencia se suma una bonificación del 50% en el IRPF, lo que dispara el salario neto muy por encima de la media.

Las especialidades también pesan. Integrarse en unidades como Tráfico, SEPRONA, GAR o UEI implica percibir un Complemento Específico Singular más elevado, que puede oscilar entre 150 y 500 euros brutos mensuales adicionales, en función del destino y la responsabilidad.

Una carrera que empieza cobrando

El recorrido profesional en la Guardia Civil comienza con una fase formativa que, a diferencia de otros ámbitos, está remunerada. Durante su paso por las academias de Baeza o Valdemoro, los alumnos perciben el sueldo base proporcional. Tras descontar manutención y alojamiento, el importe líquido se sitúa entre los 650 y los 750 euros mensuales.

El salto se produce en el periodo de prácticas. Con un destino asignado y ya integrados en unidades operativas, los aspirantes comienzan a percibir complementos, situando su salario en cifras cercanas a las de un agente en activo: entre 1.600 y 1.750 euros netos al mes, en función de la localidad y el servicio.

Del bruto al banco: lo que realmente se cobra

La distancia entre el salario bruto y el neto se explica por una serie de deducciones estructurales. Entre ellas figuran las cotizaciones a Derechos Pasivos, que rondan los 118,50 euros mensuales para el grupo C1, y la aportación al ISFAS, en torno a 53,40 euros al mes.

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El IRPF introduce la mayor variabilidad. Un agente soltero y sin hijos soporta retenciones de entre el 16% y el 19%, mientras que quienes tienen cargas familiares ven reducida esa cifra hasta el entorno del 9%-12%. El impacto es directo y perceptible.

Así, una nómina tipo de 2.150 euros brutos mensuales se traduce en unos 1.720 euros netos para un guardia civil sin cargas familiares. En ese mismo supuesto, pero con dos hijos, el ingreso puede elevarse hasta los 1.880 euros netos. La cifra final, en definitiva, no se entiende sin atender a esa suma de variables que convierten cada nómina en un caso particular.

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