El juez que investiga la presunta agresión sexual del exDAO pide informes psicosociales y psiquiátricos de la denunciante

El exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González (c), a su salida del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 (Alberto Ortega - Europa Press)

El juez que investiga la presunta agresión sexual atribuida al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha solicitado nuevos informes de carácter psicosocial y psiquiátrico relativos a la denunciante.

Según consta en una providencia dictada por el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, el instructor ha requerido al denominado punto violeta que atendió a la mujer la remisión del informe psicosocial elaborado tras su asistencia. Dicho documento recoge la intervención realizada por distintos profesionales, entre ellos una psicóloga, una trabajadora social y una asesora jurídica, que prestaron atención a la denunciante tras los hechos que motivaron la querella.

Además, el magistrado ha solicitado el informe emitido por el médico psiquiatra que trató a la querellante en una clínica, con el objetivo de incorporar al procedimiento una valoración clínica adicional sobre su estado. La resolución judicial, a la que ha tenido acceso EFE, señala que, una vez analizada esta documentación, el juez decidirá si procede citar a declarar a los profesionales que han elaborado dichos informes.

Nuevas diligencias en la instrucción

La petición de estos informes se enmarca en la fase de recopilación de pruebas dentro de una investigación que se inició tras la admisión a trámite de la querella presentada por la inspectora contra el entonces número dos de la Policía Nacional. El juez continúa así recabando elementos que le permitan esclarecer los hechos denunciados y valorar la consistencia de los distintos testimonios incorporados a la causa.

El exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, atiende a los medios a su salida del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 (Alberto Ortega / Europa Press)

Desde la representación legal de la denunciante, el abogado Jorge Piedrafita ha sostenido que estos informes respaldan la existencia de lesiones y refuerzan la credibilidad del relato ofrecido por su clienta ante el juez. En este sentido, considera que la documentación solicitada resulta relevante para contextualizar el impacto de los hechos denunciados y su eventual reflejo en el estado psicológico de la mujer.

Por el momento, no ha trascendido el contenido concreto de dichos informes ni la valoración que pueda realizar el instructor una vez tenga acceso a ellos. La decisión sobre una posible comparecencia de los profesionales que los firmaron queda pendiente de ese análisis.

Versiones enfrentadas y medidas rechazadas

La solicitud de estos documentos se produce semanas después de que ambas partes comparecieran ante el juez, en una jornada en la que sostuvieron relatos completamente divergentes. En su declaración, la inspectora ratificó la querella por agresión sexual presentada contra el exDAO, mientras que José Ángel González negó los hechos y atribuyó la acusación a motivaciones personales de la denunciante, llegando a calificarla de fruto de “maldad, ruindad y odio”.

Tras aquellas declaraciones, el juzgado abordó también la posible adopción de medidas cautelares. En concreto, la defensa de la denunciante solicitó que se prohibiera al investigado comunicarse con ella, una petición que fue rechazada por el juez con el respaldo del Ministerio Fiscal. La decisión ha sido recurrida por la representación de la supuesta víctima.

Imágenes del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, quien ha sido citado a declarar por presunta agresión sexual, en la Plaza Número 8 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Madrid (Europa Press)

El procedimiento continúa, por tanto, con la práctica de nuevas diligencias orientadas a esclarecer los hechos denunciados, en un contexto en el que la valoración de pruebas documentales y periciales cobra especial relevancia. La incorporación de los informes psicosociales y psiquiátricos solicitados podría influir en el desarrollo de la instrucción, en función del contenido que reflejen y de la eventual necesidad de que sus autores comparezcan ante el juzgado para ratificarlos o ampliarlos.