España

El exDAO de la Policía Nacional llega “tranquilo” a los juzgados para declarar por la presunta agresión sexual a una subordinada

Ha llegado a Plaza de Castilla a las 10:00 de la mañana junto a su abogado

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El ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha dicho sentirse “tranquilo” y “bien” antes de entrar al Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid para declarar sobre una supuesta agresión sexual contra una subordinada, según informa Europa Press.

González ha llegado sobre las 10:00 de la mañana a Plaza de Castilla junto a su abogado en un furgón con los cristales tintados. Por su parte, la víctima ha llegado pasadas las 9:00, pero ha entrado por una puerta secundaria para no encontrarse con la prensa, según ha explicado su letrado, Jorge Piedrafita. Ambos están llamados a declarar a las 10:30.

La querella por agresión sexual

La querella describe con detalle una relación previa entre ambos que, según la denunciante, estuvo “caracterizada, desde su inicio, por una asimetría de poder institucional manifiesta”, un elemento que, a su juicio, condicionó tanto el vínculo como su capacidad de reacción. En ese contexto, la agente sostiene que los hechos denunciados no fueron consentidos y que expresó “negativas inequívocas, claras y persistentes” ante los avances del entonces mando policial.

En su relato, la mujer explica que, tras llevarle a la vivienda oficial, el ex alto cargo policial le indicó que subiera al domicilio bajo el pretexto de mantener una conversación reservada. Una vez allí, según la versión recogida en la querella y trasladada por su defensa, el acusado habría empleado “su fuerza para doblegar su voluntad” y comenzar a “propasarse con ella”. El escrito llega a describir la escena con expresiones literales como que “la sujetó, le bajó el pantalón y metió su mano en la vagina”, en lo que califica como una agresión sexual con penetración.

El exdirector adjunto operativo (DAO)
El exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, a su llegada al Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (Alberto Ortega / Europa Press)

La denunciante asegura que rechazó de forma continuada lo que estaba ocurriendo, insistiendo en que no existió consentimiento en ningún momento. Esa versión se apoya, según su defensa, en distintos elementos probatorios aportados al juzgado, entre ellos una grabación realizada durante el propio episodio. En palabras de su abogado, “su instinto hizo que grabara porque temía que la iban a tildar de celosa y mentirosa”, anticipando así posibles cuestionamientos a su testimonio.

Además de la agresión sexual, la querella incluye otros posibles delitos, como coacciones y lesiones psíquicas, y sostiene que tras los hechos se produjeron presiones para evitar que acudiera a la justicia. Según el escrito, incluso se le habría ofrecido la posibilidad de elegir destino profesional a cambio de su silencio, una propuesta a la que ella respondió: “No contesto a su proposición”.

La agente también relata un contexto posterior marcado por el miedo a represalias y por una situación de aislamiento dentro del cuerpo, en la que, según expone, influyeron tanto la superioridad jerárquica del denunciado como la “intimidación ambiental” derivada de su posición. En esa línea, su defensa sostiene que existen comunicaciones, llamadas y otros audios que, a su juicio, no solo acreditarían la agresión, sino también las coacciones posteriores.

(Noticia en ampliación)

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