Estas son las nuevas caras de ‘Top Chef: Dulces y Famosos’: un actor y una futuróloga aterrizan en las cocinas

Las veteranas de 'Top Chef: Dulces y Famosos' Belen Estéban y Samantha Ballentines, junto a los nuevos participantes del programa de RTVE: el actor Nicolás Coronado y la futuróloga Benita. / Captura de pantalla

Tras la quinta expulsión del programa de RTVE y el inesperado abandono de Luis Merlo, los fogones de Top Chef: Dulces y Famosos han contando con una tercera sorpresa: la incorporación de dos caras nuevas a las cocinas. El actor Nicolás Coronado y la futuróloga Benita se incorporan al programa en un giro inesperado para el resto de los concursantes, que ya han superado cinco episodios de arduos retos culinarios.

En esta nueva edición, los jueces Paco Roncero, Eva Arguiñano y Osvaldo Gross han dado la posibilidad a cuatro personalidades del cine, televisión y redes sociales de sumarse al programa de RTVE. La cómica Ana Morgade y la creadora de contenido Alejandra Osborne no han superado la primera fase de las pruebas, por lo que Coronado y Benita han sido quienes debían enfrentarse para reafirmar su permanencia. Sin embargo, tras la renuncia inesperada de Luis Merlo a continuar en Top Chef, dos vacantes han quedado disponibles y, automáticamente, el actor y la tarotista se han incorporado al elenco televisivo.

Lo que implica la nueva composición del elenco en ‘Top Chef’

Pese a las cuatro invitadas a formar parte del equipo de Top Chef, tan solo uno podía sumarse a las cocinas. Tras la eliminación de la cómica Ana Morgade y la creadora de contenido Alejandra Osborne, han quedado como finalistas la futuróloga Benita y el actor Nicolás Coronado. Con una pizca de diversión añadida a la ya existente en el programa habitual, el desenlace del programa ha girado hacia un revés inesperado.

En el último tramo de la entrega, el jurado ha anunciado que Nicolás Coronado era el nuevo concursante fijo tras superar la prueba contra Benita, quien se veía así fuera del concurso. Sin embargo, este resultado se ha visto alterado de forma inmediata cuando Luis Merlo ha comunicado por sorpresa su renuncia al programa.

El intérprete, conocido por su papel en La que se avecina, ha argumentado que debía hacer frente a otros compromisos profesionales que ya tenía asumidos, aunque ha dejado claro que estos no eran de mayor importancia personal que su presencia en el concurso. Esta decisión ha permitido finalmente a Benita permanecer en el talent culinario, a pesar de haber perdido la prueba de repesca.

Belén Esteban se ha visto especialmente afectada por la marcha de Luis Merlo, rompiendo a llorar tras escuchar las palabras del actor: “Nunca pensé que en un programa de cocina me iba encontrar con mi hermana” ha declarado Merlo, subrayando el vínculo emocional que se ha forjado entre ambos. De este modo, la recta final del programa queda marcada por la sustitución de uno de sus concursantes más veteranos por una recién llegada, la confirmación de nuevos integrantes y la salida de otra de las favoritas, redibujando el escenario de competición de cara a futuras entregas. Adicionalmente, y por decisión del jurado, Ivana Rodríguez ha sido nombrada pastelera top de la semana, consolidando así su posición en el concurso.