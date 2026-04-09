Caminar acelera el metabolismo, pero solo en determinadas circunstancias: estos son algunos consejos que debes seguir si quieres quemar más calorías

Dos personas andando. (Freepik)

Hacer deporte es esencial para tener una vida saludable, y uno de los mejores ejercicios para ello es andar. Según han demostrado numerosos estudios, tiene el poder de acelerar el metabolismo, pero si se hace en determinadas circunstancias.

Al igual que cuando se practica ejercicio de pesas, no basta solo con hacer el movimiento. Una de las premisas más importantes es la intensidad, la cual es innegociable para conseguir nuestros objetivos a nivel físico.

Además de esto, tanto la ciencia como entrenadores personales recomiendan seguir una serie de pasos para que andar queme más calorías. Por todo ello, es importante caminar con un objetivo claro y estableciendo una metodología previa para conseguir tus objetivos.

Impacto directo en el metabolismo

Para quemar más calorías al caminar, hay dos factores fundamentales: la intensidad y el volumen de actividad. Caminar a un ritmo ligero o moderado, que eleve la frecuencia cardiaca, es clave para aumentar el gasto energético.

No se trata solo de moverse, sino de hacerlo con cierta exigencia física. A esto se suma el número de pasos diarios: cuanto mayor sea la cantidad, mayor será el consumo calórico total a lo largo del día, aunque lo recomendable suele ser de 8.000 a 10.000 pasos.

Además, combinar las caminatas con ejercicios de fuerza es una de las estrategias más eficaces para acelerar el metabolismo. El trabajo muscular no solo incrementa el gasto energético durante el ejercicio, sino que también eleva el metabolismo basal, es decir, la cantidad de calorías que el cuerpo quema en reposo. Esta combinación permite obtener resultados más completos.

Impacto indirecto en el metabolismo

Otros factores no aumentan directamente la quema de calorías, pero sí influyen en la capacidad de mantener el hábito y, por tanto, en los resultados a largo plazo. Uno de ellos es el uso de un calzado adecuado. Unas zapatillas cómodas y con buena amortiguación te permiten caminar durante más tiempo y con mejor técnica, reduciendo el riesgo de molestias o lesiones.

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En esta misma línea, el hecho de que caminar sea un ejercicio de bajo impacto lo convierte en una opción ideal y poco lesiva. Esto facilita la constancia, un elemento esencial para cualquier objetivo físico. Por último, la mejora de la salud cardiovascular, aunque no implica una mayor quema inmediata, sí contribuye a una mejor condición física general, lo que permite aumentar progresivamente la intensidad y duración del ejercicio.

Consejos para motivarte a salir a andar

Mantener la motivación es clave para que caminar se convierta en un hábito saludable y efectivo. Una estrategia útil es establecer objetivos concretos, como un número de pasos diarios o caminar durante un tiempo determinado, y registrar tu progreso para visualizar tus logros.

Planificar rutas variadas también ayuda a que la actividad sea más atractiva y menos monótona. Otro de los métodos que te pueden motivar es escuchar música, ya que te puede ayudar a relajarte y estar más entretenido. Por último, hacer esta rutina con un amigo o familiar puede ser la mejor opción, ya que compartirla puede aumentar tus ganas de moverte.