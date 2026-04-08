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Un camión eléctrico de 40 toneladas atraviesa de noche una autopista donde los diésel tienen prohibido el paso

El vehículo recorre 490 km sin detenerse a recargar gracias a sus baterías alimentadas con energía solar

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un camión circulando por una carretera
Un camión eléctrico atraviesa de noche una autopista donde los diésel tienen prohibido el paso. (Freepik)

Un camión eléctrico de 40 toneladas recorre cada noche los Alpes sin detenerse a recargar y, al mismo tiempo, esquiva muchas de las limitaciones que lastran a los camiones tradicionales. La compañía logística DSV ha incorporado a su servicio diario un vehículo que cubre 490 kilómetros entre Neufahrn, cerca de Múnich, y Sterzing, en el Tirol del Sur. Esta tecnología le da una ventaja operativa en una zona de paso donde muchos camiones diésel no pueden circular de noche.

La ruta que atraviesa forma parte de uno de los ejes logísticos más importantes de Europa, el corredor que une el norte y el sur del continente. Cada noche, el camión circula por un tramo que los transportistas conocen bien porque en él rigen restricciones estrictas para los vehículos pesados no eléctricos.

En la autopista A12 del Tirol, los camiones de más de 7,5 toneladas no pueden circular durante buena parte de la noche. La normativa contempla algunas excepciones, como el transporte de productos perecederos o ciertos vehículos con bajas emisiones, pero sobre todo deja fuera de estas limitaciones a los camiones completamente eléctricos, que pueden atravesar este tramo sin estar sujetos a esos horarios, según informa la página oficial del Tirol.

un camión circulando por una carretera
Un camión eléctrico atraviesa de noche una autopista. (Freepik)

Desde fuera puede parecer un detalle técnico, pero para quienes mueven mercancías es una diferencia enorme. Basta con pensar en un transportista que debe quedarse parado hasta que amanezca. Ese problema no existe en este trayecto con un camión eléctrico que, además, aprovecha la topografía del Brennero para recuperar energía en los descensos gracias a la frenada regenerativa, recoge el medio Híbridos y Eléctricos.

Una apuesta por el transporte nocturno

En verano de 2025, DSV puso a prueba este camión en su base de Neufahrn, utilizándolo en una ruta nocturna como parte de un piloto de transporte de carga fraccionada. El éxito de esa fase llevó a la empresa a incorporarlo de forma permanente a su servicio diario.

El vehículo tiene una carga útil aproximada de 22 toneladas y una potencia continua de 400 kW, suficiente para cubrir recorridos largos con cajas móviles sin comprometer la seguridad ni la puntualidad de las entregas.

El camión se recarga con una instalación fotovoltaica.
El camión se recarga con una instalación fotovoltaica.

En su base, el camión se recarga en un punto de alta potencia conectado a una instalación fotovoltaica de 835 kWp situada en el techo del almacén. La energía generada durante el día se almacena en baterías, lo que reduce costes y emisiones y permite que el camión esté siempre listo para comenzar la ruta nocturna con la carga completa. Además, el ruido nocturno se reduce, mejorando la convivencia tanto con los residentes como con la fauna del entorno.

Aunque los camiones eléctricos siguen siendo una minoría en Europa, con un 4,2 % de las matriculaciones de vehículos de más de 3,5 toneladas en 2025, según ACEA, iniciativas como la de DSV muestran que la electrificación del transporte pesado no es solo una promesa de futuro.

En un momento en que el transporte pesado sigue dominado por el diésel, este ejemplo demuestra que los vehículos eléctricos no solo ayudan a reducir emisiones, sino que también pueden mejorar la operativa y abrir nuevas posibilidades en rutas donde antes era complicado mantener la continuidad del servicio.

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