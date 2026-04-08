Tartar de remolacha: una opción diferentes y saludable para preparar esta primavera

Tartar de remolacha. (Imagen hecha con IA)

El tartar es una de las elaboraciones modernas que más están triunfando en los últimos tiempos. Aunque llegaron a España de la mano de pescados como el salmón o el atún, se pueden preparar numerosas variantes diferentes, y una de ellas es esta con remolacha.

El tartar de remolacha es una preparación fría, en la que la remolacha cocida se pica en dados y se mezcla con ingredientes frescos, encurtidos y fruta. Cabe destacar que la técnica principal es el corte en brunoise y el aliño es una vinagreta.

Tiempo de preparación

Preparación activa: 20 minutos

Reposo: 5 minutos

Tiempo total: 25 minutos

Ingredientes

3 remolachas cocidas medianas 1/2 cebolla morada pequeña 1 pepinillo grande en vinagre (opcional) 1 cucharada de alcaparras (opcional) 1/2 manzana verde 1 cucharada de mostaza de Dijon 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra 1 cucharada de vinagre de manzana o zumo de limón Sal y pimienta negra al gusto Cebollino fresco picado (para decorar) Queso fresco o feta desmenuzado (opcional, para acompañar) Pan tostado (para servir)

Cómo hacer tartar de remolacha, paso a paso

Pela y corta las remolachas en dados pequeños (brunoise). Pica la cebolla morada muy fina. Si usas pepinillo y alcaparras, pícalos también en trocitos pequeños. Pela y corta la manzana verde en dados del mismo tamaño que la remolacha. Mezcla en un bol la remolacha, la cebolla, el pepinillo, las alcaparras y la manzana. En otro recipiente, prepara el aliño con la mostaza de Dijon, el aceite de oliva, el vinagre o zumo de limón, sal y pimienta. Vierte el aliño sobre la mezcla de remolacha y remueve bien. Deja reposar 5 minutos en la nevera para que se integren los sabores. Sirve el tartar en un aro de emplatar, presionando ligeramente para darle forma. Consejo técnico. Seca bien la remolacha después de cocerla para que el tartar no quede aguado. Decora con cebollino picado y, si lo deseas, un poco de queso desmenuzado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente para cuatro porciones si se sirve como entrante, siendo ideal para compartir y disfrutar antes de un plato principal en cualquier comida o cena.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 110 kcal

Grasas: 6 g

Proteínas: 2 g

Hidratos de carbono: 12 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y el peso de los ingredientes.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Para mantener el tartar de remolacha en buen estado, es fundamental conservarlo en la nevera dentro de un recipiente hermético, lo que ayudará a preservar sus propiedades y evitar que absorba olores de otros alimentos.

Puede mantenerse en estas condiciones durante un máximo de tres días, aunque lo más recomendable es consumirlo el mismo día de su preparación. De este modo, se garantiza que la manzana conserve su textura crujiente y que el aliño mantenga todo su frescor y equilibrio de sabores.