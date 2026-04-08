Sánchez valora como “buena noticia” el alto el fuego entre EEUU e Irán pero vuelve a señalar a Trump: “El Gobierno no aplaudirá a quienes incendian el mundo”

El presidente de Estados Unidos asegura que su Gobierno ayudará a gestionar el "tráfico acumulado" en el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos e Irán han acordado un alto el fuego de dos semanas, tiempo en el que negociarán un acuerdo de paz en Pakistán. El anunció llegó minutos antes de que expirara el ultimátum de Donald Trump, acompañado de una amenaza: “Esta noche morirá toda una civilización”. Pedro Sánchez, reconocido internacionalmente como la némesis de Trump, ha valorado lo ocurrido como “una buena noticia, sobre todo si conduce a una paz justa y duradera”, pero no ha dado por terminada ahí su reacción.

El presidente del Gobierno, en la red social X, ha añadido que “el alivio momentáneo no puede hacernos olvidar el caos, la destrucción y las vidas perdidas”, por lo que ha dicho “no aplaudirá a quienes incendian el mundo porque se presenten con un cubo”. Lo que toca ahora, defiende Sánchez, es “diplomacia, legalidad internacional y paz”. En los mismos términos se ha expresado José Manuel Albares, quien ve “un rayo de esperanza” pero no deja de señalar que “hemos rozado la catástrofe como humanidad”.

El ministro de Exteriores, entrevistado en RNE, se muestra cauto y prefiere esperar acontecimientos. Por ejemplo, al ser preguntado por si España participará en una eventual operación para asegurar la apertura del estrecho de Ormuz. Ha zanjado que “mientras haya hostilidades”, España no hará “nada”. Es el motivo por el que España declinó ser parte de la reunión multilateral en Londres en la que se abordaron las opciones para mantener abierto el trascendental paso.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en rueda de prensa en Moncloa. (Matias Chiofalo/Europa Press)

Rebote en los mercados

Una vez cesen los ataques, se abra el estrecho y se involucre la ONU, “con todas esas premisas”, ha concretado el ministro, entonces sí se pueda poner en marcha algún tipo de misión de vigilancia. “Es una hipótesis porque estamos muy alejados de esa realidad”, ha terminado. Albares ha llamado a primera hora de este miércoles a su homólogo pakistaní para felicitarle y agradecerle la mediación de su país en el acuerdo y preguntarle cómo España “puede arrimar el hombro”.

Uno de los efectos más inmediatos de la noticia se ha visto reflejado en los mercados, con la bolsa española cerca de un 4% en verde y participando del rebote generalizado, con el petróleo desplomándose. Más tendrá que esperar la ciudadanía para ver un reflejo en los precios que estas últimas semanas se han disparado por la guerra, si es que esta ha terminado. Es por esto que el Gobierno no ha dejado de trabajar en un segundo plan de rescate, asumiendo que pueda producirse un fracaso en las negociaciones.

Fue cerca de la medianoche hora española cuando Trump detuvo la cuenta atrás del ultimátum. Israel también ha aceptado la tregua, pero indicando que el conflicto no cesará en Líbano, donde su ejército mantiene una ofensiva aérea y terrestre. Entretanto, Islamabad será el escenario de las reuniones en busca de la paz, en base a un plan de diez puntos presentado por Teherán. Según el presidente de Estados Unidos, la posibilidad de esta se encuentra “en una etapa muy avanzada”.