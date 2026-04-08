España

Ni el azúcar ni las pantallas: este es el hábito que más empeora los síntomas del TDAH, según un psiquiatra

El experto explica los actos más nocivos y normalizados que agravan el trastorno

Guardar
Una mujer con TDAH
El psiquiatra Javier Quintero habla sobre el TDAH. (Montaje Infobae)

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) suele asociarse en el imaginario colectivo con ciertos hábitos que, se dice, agravan sus síntomas. Entre los más señalados aparecen el consumo de azúcar, el exceso de pantallas y la falta de ejercicio físico. Muchos padres y adultos que conviven con el TDAH dirigen sus esfuerzos a controlar estos factores, convencidos de que son determinantes para el manejo diario del trastorno.

Sin embargo, la visión de los especialistas no siempre coincide con estas creencias populares. El psiquiatra Javier Quintero, reconocido experto en TDAH, compartió recientemente en su cuenta de TikTok (@drjquintero) una reflexión que cuestiona el foco tradicional. Según explica, aunque el azúcar, las pantallas y el sedentarismo influyen, existe un hábito mucho más decisivo que suele pasar inadvertido y al que, en general, casi nadie le otorga la importancia que merece.

Quintero señala que cuando este hábito se ve alterado, las áreas cerebrales responsables de la concentración, el autocontrol y la toma de decisiones comienzan a fallar. Como resultado, las personas con TDAH experimentan mayor distracción, impulsividad y una sensación de caos mental difícil de gestionar. De todas las rutinas diarias, la calidad del sueño se revela como el elemento más influyente sobre los síntomas del TDAH, desplazando a un segundo plano otros factores habitualmente demonizados.

El papel del sueño en el TDAH

Dormir mal es, para Javier Quintero, el hábito que con mayor fuerza empeora la sintomatología del TDAH. El especialista subraya que la privación de sueño afecta de manera directa la función de la corteza prefrontal, zona del cerebro clave para el enfoque, la regulación de impulsos y la planificación. Cualquier alteración en el descanso puede traducirse en un deterioro inmediato de esas capacidades, lo que agrava la desorganización, el descontrol y la hiperactividad, incluso por encima de otros desencadenantes como el azúcar o el uso de dispositivos electrónicos.

Los errores con medicamentos para el TDAH entre niños se han cuadruplicado en 20 años

El psiquiatra advierte: “La parte de tu cerebro que te ayuda a enfocarte, a regular tus impulsos y a tomar mejores decisiones, empieza a fallar” cuando se descuida el sueño. Esta observación proviene de su práctica clínica y del seguimiento diario de pacientes con TDAH. El especialista recalca que la falta de descanso no solo incrementa la distracción y la impulsividad, sino que genera un círculo vicioso: cuanto peor se duerme, más difíciles resultan las tareas cotidianas y más intensos se vuelven los síntomas.

Quintero insiste en que el sueño debe ser tratado como una parte esencial del abordaje terapéutico. Recomienda a quienes conviven con el TDAH priorizar la calidad y la regularidad del descanso, incluso antes de modificar otros hábitos. “Si quieres mejorar tus síntomas de TDAH, empieza por aquí. Cuida de tu sueño como si fuera parte del tratamiento”, afirma el psiquiatra.

Consejos prácticos para mejorar el descanso

La intervención sobre la higiene del sueño implica medidas simples pero sostenidas. Javier Quintero aconseja mantener un horario estable, acostándose y levantándose aproximadamente a las mismas horas cada día. La regularidad ayuda al cerebro a anticipar el momento de descanso y favorece la consolidación de rutinas saludables.

Un hombre de mediana edad duerme en un sofá gris, cubierto con una manta. La luz del sol entra por una ventana, iluminando la habitación. Hay una planta y una lámpara.
Las claves para descansar con TDAH. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir entre siete y nueve horas diarias es otro de los pilares que menciona el especialista. Este rango es el mínimo recomendado para que el cerebro pueda recuperarse y funcionar adecuadamente al día siguiente. Quintero también sugiere una desconexión digital de al menos una hora antes de irse a la cama. “Haz una hora al menos de desconexión digital antes de irte a la cama”, recomienda, con el objetivo de reducir la estimulación y facilitar la transición al sueño.

El psiquiatra reconoce que no siempre es posible lograr un descanso perfecto, pero enfatiza la importancia de pequeñas mejoras: basta con dormir un poco mejor para notar cambios positivos en la atención, el autocontrol y la estabilidad emocional. Estas pautas, integradas de manera progresiva, pueden convertirse en parte del tratamiento cotidiano y contribuir a una mejor calidad de vida para quienes viven con TDAH.

Temas Relacionados

Redes Sociales EspañaTikTok EspañaSalud MentalPsicologíaCienciaTDAHEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las bolsas europeas se disparan tras el alto el fuego entre EEUU e Irán y el petróleo cae a 95 dólares

El Ibex 35 rebota alrededor de un 4% hasta superar los 18.000 puntos en una sesión marcada por el desplome del crudo

Las bolsas europeas se disparan tras el alto el fuego entre EEUU e Irán y el petróleo cae a 95 dólares

Isa Pantoja encuentra consuelo en María del Monte ante la ausencia de su madre: la cantante ejerce de abuela de sus hijos

La portada de la revista ‘Semana’ ha desvelado imágenes de ambas en la Semana Santa de Sevilla

Isa Pantoja encuentra consuelo en María del Monte ante la ausencia de su madre: la cantante ejerce de abuela de sus hijos

Virginia López, abogada: “Si tus vacaciones empiezan en tu día libre, te están engañando”

La experta alerta de que algunas empresas descuentan jornadas que ya correspondían al descanso ordinario

Virginia López, abogada: “Si tus vacaciones empiezan en tu día libre, te están engañando”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 8 de abril

El valor de los combustibles cambia cada 24 horas, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 8 de abril

La fragata ‘Méndez Núñez’ de la Armada navega hacia Chipre para continuar la defensa europea en Oriente Medio

Releva a la ‘Cristóbal Colón’ para renovar la presencia española en la zona ante la crisis entre Estados Unidos e Irán

La fragata ‘Méndez Núñez’ de la Armada navega hacia Chipre para continuar la defensa europea en Oriente Medio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La fragata ‘Méndez Núñez’ de la Armada navega hacia Chipre para continuar la defensa europea en Oriente Medio

La fragata ‘Méndez Núñez’ de la Armada navega hacia Chipre para continuar la defensa europea en Oriente Medio

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un hondureño que asegura estar amenazado de muerte por la Mara 13: se encuadra dentro de la delincuencia común

La Guardia Civil prescinde de su servicio médico privado tras detectar que los facultativos contratados no tenían la especialidad

El ‘timo’ de Aldama al hermano de Koldo García con la venta de un coche: “Era una chatarra. La peor compra que he hecho nunca”

El vínculo entre Ábalos y Jessica Rodríguez, al descubierto en la primera sesión del juicio: los testigos sacan a la luz los detalles de su relación y del piso “para estar juntos”

ECONOMÍA

Las bolsas europeas se disparan tras el alto el fuego entre EEUU e Irán y el petróleo cae a 95 dólares

Las bolsas europeas se disparan tras el alto el fuego entre EEUU e Irán y el petróleo cae a 95 dólares

Virginia López, abogada: “Si tus vacaciones empiezan en tu día libre, te están engañando”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 8 de abril

Consumo ratifica la multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por cobros irregulares a inquilinos

La vivienda se desboca aún más: precios que superan los niveles de la burbuja y familias cada vez más ahogadas por la hipoteca

DEPORTES

Problemas para Arbeloa en el partido de vuelta de Champions ante el Bayern: el Real Madrid no contará con Tchouaméni en Alemania

Problemas para Arbeloa en el partido de vuelta de Champions ante el Bayern: el Real Madrid no contará con Tchouaméni en Alemania

Las palabras de Álvaro Arbeloa tras derrota del Real Madrid ante el Bayern en Champions por 1-2: “Estamos vivos, está claro”

El Bayern conquista el Santiago Bernabéu y encamina los cuartos de final de Champions ante el Real Madrid

Así te hemos contado la victoria del Bayern ante el Real Madrid en Champions

A qué hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Champions entre el Real Madrid y el Bayern