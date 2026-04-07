España

Luna Palma, psiquiatra: “Se puede tener TDAH y TOC al mismo tiempo. Pasa más de lo que creemos”

Ambos trastornos pueden coexistir, pero requieren un diagnóstico y tratamiento personalizado

Guardar
Una mujer sujetando un lápiz entre la nariz y los labios mientras tiene la mano en el ordenador portátil.
La misma persona puede tener TDAH y TOC. (Freepik)

¿Alguna vez has sentido que tu mente no se detiene nunca y, al mismo tiempo, te quedas atrapado en pensamientos que no puedes soltar? Para muchas personas, esto puede sonar contradictorio. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH), asociado al desorden y la impulsividad, y el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), relacionado con la rigidez y el control extremo, parecen mundos opuestos.

Sin embargo, la psiquiatra Luna Palma asegura que ambos trastornos pueden coexistir en una misma persona. “¿Se puede tener TDAH y TOC al mismo tiempo? La respuesta es sí, y pasa más de lo que piensas”, afirma Palma en su última publicación de TikTok.

Es común pensar que TDAH significa solo impulsividad y desorden, y que TOC es sinónimo de perfeccionismo y control. Pero Palma aclara que convivir con ambos no es solo mezclar caos y rigidez. “No se trata solamente de caos y perfección al mismo tiempo, sino que es algo que va mucho más allá”, explica.

En el TDAH, cuenta, cuesta mantener la atención, organizarse y controlar los impulsos; mientras que en el TOC los pensamientos intrusivos se repiten una y otra vez, generando la necesidad de realizar rituales para aliviar la ansiedad.

En el TDAH cuesta mantener la atención, organizarse y controlar los impulsos.
En el TDAH cuesta mantener la atención, organizarse y controlar los impulsos.

Cómo funcionan juntos en el cerebro

Aunque TDAH y TOC afectan algunos de los mismos circuitos cerebrales, lo hacen de manera distinta. “En el TOC hay hiperactividad en los circuitos de error y amenaza, y en el TDAH hay dificultad en redes de control ejecutivo”, detalla Palma. Esta combinación puede hacer que alguien experimente, al mismo tiempo, una mente hiperactiva y obsesiones persistentes.

“La clave está en entender estas diferencias”, añade la especialista. “Puedes sentir que tu mente no para, pero al mismo tiempo quedar atrapado en obsesiones que no puedes soltar”. Esta superposición de síntomas es precisamente lo que hace que el diagnóstico pueda ser más complicado de lo que parece a simple vista.

Cuando ambos trastornos conviven, el tratamiento debe adaptarse cuidadosamente a cada persona. Palma explica: “A veces se utilizan los antidepresivos ISRS para el TOC, como por ejemplo la sertralina, y si hace falta, un estimulante para el TDAH. Pero no siempre se empieza por ahí ni todos los pacientes reaccionan igual”.

Mujer con TOC (Shutterstock)
Las personas con TOC necesitan realizar rituales para aliviar la ansiedad. (Shutterstock)

Además de la medicación, la terapia cognitivo-conductual es fundamental, especialmente la técnica de exposición y prevención de respuesta para el TOC. Para el TDAH, el abordaje suele ser multimodal, combinando intervenciones conductuales, educativas y farmacológicas según cada caso. “No es cuestión de equilibrar serotonina y dopamina de forma mágica, es entender qué está pasando en cada cerebro en particular”, subraya Palma.

Conviviendo con ambos trastornos

A pesar de la complejidad, Palma asegura que es posible llevar una vida plena. “Se puede vivir bien teniendo los dos, pero cuanto antes se detecte, mejor pronóstico”, afirma. La clave está en la detección temprana y en un abordaje individualizado que combine medicación, terapia y estrategias de manejo diario.

Reconocer cómo interactúan estos trastornos y adaptar el tratamiento a cada caso permite no solo controlar los síntomas, sino también mejorar la calidad de vida. Según Palma, la información y el apoyo profesional son fundamentales para que quienes conviven con TDAH y TOC puedan prosperar y sentirse en control de su día a día.

Temas Relacionados

Trastorno por Déficit de AtenciónTDAHPsicologíaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Resultados de Eurojackpot: ganadores y números premiados

Con Eurojackpot no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados de Eurojackpot: ganadores y números premiados

Ganadores del Sorteo 5 de Super ONCE hoy martes 7 de abril del 2026

Descubre la combinación obtenida a las 21:15 horas; podría ser usted el nuevo millonario del día

Ganadores del Sorteo 5 de Super ONCE hoy martes 7 de abril del 2026

Encuentran un gato con vida dentro de un paquete en un centro de logística: el dueño acusa al cartero de robárselo

El envoltorio del paquete debía contener una simple guitarra, que se estaba moviendo sola, además de presentar claros daños

Encuentran un gato con vida dentro de un paquete en un centro de logística: el dueño acusa al cartero de robárselo

Comprobar Euromillones: los ganadores de este 7 de abril

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Comprobar Euromillones: los ganadores de este 7 de abril

Caracoles con jamón y chorizo, la receta estrella para dar la bienvenida a la primavera

El plato para disfrutar en reuniones familiares con sabores intensos que evocan recuerdos

Caracoles con jamón y chorizo, la receta estrella para dar la bienvenida a la primavera
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Jessica Rodríguez reconoce que cobraba sin trabajar en Ineco y Tragsatec y su supervisora asegura que le pidieron que “la dejase en paz” por no fichar sus jornadas

Jessica Rodríguez reconoce que cobraba sin trabajar en Ineco y Tragsatec y su supervisora asegura que le pidieron que “la dejase en paz” por no fichar sus jornadas

Jessica Rodríguez asegura que Ábalos le pagaba el alquiler, el móvil o la universidad tras la ruptura porque “se sentía en deuda” por no divorciarse: “Incumplió sus promesas”

El hermano de Koldo asegura que recogió dos sobres con dinero en metálico de la sede del PSOE: “Vi como cerraban el sobre con los billetes”

La Moncloa ha gastado 1,4 millones de euros en electricidad y 320.000 en agua durante 2025

El buque ‘Furor’ de la Armada simula un abordaje y realiza maniobras con Portugal en el golfo de Guinea

ECONOMÍA

Bruselas cuestiona la rebaja del IVA de los combustibles al 10% aprobada por el Gobierno porque va contra la normativa europea

Bruselas cuestiona la rebaja del IVA de los combustibles al 10% aprobada por el Gobierno porque va contra la normativa europea

Comprar las entradas de tu cantante favorito puede ser un motivo de despido disciplinario: un abogado explica los motivos

Estas son las personas que no tienen que hacer la declaración de la Renta 2026

Esto dice la ley sobre quitar los muebles del casero en un piso del alquiler

Así es como puedes desgravarte hasta 440 euros en la declaración de la Renta de 2026 si alquilas viviendas en las Islas Baleares

DEPORTES

Real Madrid - Bayern, en directo: sigue el partido de cuartos de final de Champions en vivo

Real Madrid - Bayern, en directo: sigue el partido de cuartos de final de Champions en vivo

A qué hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Champions entre el Real Madrid y el Bayern

La FIFA abre expediente a España por los cánticos racistas durante el partido amistoso ante Egipto

Vinicius, Mbappé o Bellingham: hasta 6 jugadores del Real Madrid podrían perderse la vuelta de Champions ante el Bayern si reciben amarilla

El seleccionador de fútbol de Rumanía sufre un infarto y se entera cuatro días después de que la Federación había decidido poner fin a su contrato