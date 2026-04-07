Luna Palma, psiquiatra: “Se puede tener TDAH y TOC al mismo tiempo. Pasa más de lo que creemos”

La misma persona puede tener TDAH y TOC. (Freepik)

¿Alguna vez has sentido que tu mente no se detiene nunca y, al mismo tiempo, te quedas atrapado en pensamientos que no puedes soltar? Para muchas personas, esto puede sonar contradictorio. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH), asociado al desorden y la impulsividad, y el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), relacionado con la rigidez y el control extremo, parecen mundos opuestos.

Sin embargo, la psiquiatra Luna Palma asegura que ambos trastornos pueden coexistir en una misma persona. “¿Se puede tener TDAH y TOC al mismo tiempo? La respuesta es sí, y pasa más de lo que piensas”, afirma Palma en su última publicación de TikTok.

Es común pensar que TDAH significa solo impulsividad y desorden, y que TOC es sinónimo de perfeccionismo y control. Pero Palma aclara que convivir con ambos no es solo mezclar caos y rigidez. “No se trata solamente de caos y perfección al mismo tiempo, sino que es algo que va mucho más allá”, explica.

En el TDAH, cuenta, cuesta mantener la atención, organizarse y controlar los impulsos; mientras que en el TOC los pensamientos intrusivos se repiten una y otra vez, generando la necesidad de realizar rituales para aliviar la ansiedad.

En el TDAH cuesta mantener la atención, organizarse y controlar los impulsos.

Cómo funcionan juntos en el cerebro

Aunque TDAH y TOC afectan algunos de los mismos circuitos cerebrales, lo hacen de manera distinta. “En el TOC hay hiperactividad en los circuitos de error y amenaza, y en el TDAH hay dificultad en redes de control ejecutivo”, detalla Palma. Esta combinación puede hacer que alguien experimente, al mismo tiempo, una mente hiperactiva y obsesiones persistentes.

“La clave está en entender estas diferencias”, añade la especialista. “Puedes sentir que tu mente no para, pero al mismo tiempo quedar atrapado en obsesiones que no puedes soltar”. Esta superposición de síntomas es precisamente lo que hace que el diagnóstico pueda ser más complicado de lo que parece a simple vista.

Cuando ambos trastornos conviven, el tratamiento debe adaptarse cuidadosamente a cada persona. Palma explica: “A veces se utilizan los antidepresivos ISRS para el TOC, como por ejemplo la sertralina, y si hace falta, un estimulante para el TDAH. Pero no siempre se empieza por ahí ni todos los pacientes reaccionan igual”.

Las personas con TOC necesitan realizar rituales para aliviar la ansiedad. (Shutterstock)

Además de la medicación, la terapia cognitivo-conductual es fundamental, especialmente la técnica de exposición y prevención de respuesta para el TOC. Para el TDAH, el abordaje suele ser multimodal, combinando intervenciones conductuales, educativas y farmacológicas según cada caso. “No es cuestión de equilibrar serotonina y dopamina de forma mágica, es entender qué está pasando en cada cerebro en particular”, subraya Palma.

Conviviendo con ambos trastornos

A pesar de la complejidad, Palma asegura que es posible llevar una vida plena. “Se puede vivir bien teniendo los dos, pero cuanto antes se detecte, mejor pronóstico”, afirma. La clave está en la detección temprana y en un abordaje individualizado que combine medicación, terapia y estrategias de manejo diario.

Reconocer cómo interactúan estos trastornos y adaptar el tratamiento a cada caso permite no solo controlar los síntomas, sino también mejorar la calidad de vida. Según Palma, la información y el apoyo profesional son fundamentales para que quienes conviven con TDAH y TOC puedan prosperar y sentirse en control de su día a día.