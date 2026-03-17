Cuatro estrena ‘Ex. La vida después’ con Ana Milán este miércoles: Rosalía inaugura el nuevo programa de Mediaset

Rosalía y Ana Millán en 'Ex. La vida después' (MEDIASET ESPAÑA).

Cuatro se prepara para mover ficha en su franja estrella con el lanzamiento de un nuevo formato que aspira a renovar su oferta del prime time. La cadena de Mediaset España estrenará este miércoles 18 de marzo, a partir de las 23:00 horas, Ex. La vida después, un espacio de entrevistas que llega con la intención de convertirse en uno de los grandes pilares de su programación.

El proyecto estará conducido por Ana Milán, que regresa así a la que fue su casa televisiva tras más de una década alejada del grupo. Su vuelta supone uno de los movimientos más destacados de la temporada, no solo por su popularidad, sino también por el enfoque del programa, que se adentra en conversaciones íntimas con algunos de los personajes más conocidos del panorama cultural español.

El formato mantiene una estrecha relación con Viajando con Chester, hasta el punto de que ha sido concebido como una evolución de su esencia. No es casualidad: ambos espacios comparten equipo creativo, ya que están producidos por Vodevil Entertainment, la productora de Risto Mejide. Desde su anuncio, la cadena ya dejó claro que esta nueva apuesta pretendía dar “continuidad a una de las marcas más emblemáticas del canal”.

La principal diferencia radica en el concepto narrativo. En Ex. La vida después: “En este nuevo programa el prefijo ‘ex’ no solo se aplicará a la profesión o el rol que tuvieron en el pasado sus invitados, sino que también se ligará a los espacios y localizaciones en los que tengan lugar las entrevistas, que continuarán teniendo un peso simbólico fundamental: todos ellos también tendrán una historia que ‘contar’ tanto por la función que cumplieron en su momento como por su posible vinculación con el pasado de los protagonistas”, explicaban en la nota de prensa.

Ana Millán en 'Ex. La vida después' (MEDIASET ESPAÑA).

Un estreno ‘con altura’

Para su estreno, Cuatro ha apostado fuerte con una invitada de gran impacto mediático: Rosalía. La artista catalana será la encargada de inaugurar el espacio con una conversación en la que abordará tanto su éxito como su visión personal del mismo. En un avance difundido por la cadena, la cantante reflexiona sobre su último trabajo y su trayectoria: “Dios me ha bendecido mucho, me ha dado muchas bendiciones. Qué menos que hacer un disco para dar gracias".

La elección no es casual. La cadena busca captar la atención del público desde el primer momento, consciente del tirón de Rosalía, cuyas apariciones televisivas suelen traducirse en importantes datos de audiencia. Su presencia se interpreta como un movimiento estratégico para consolidar el estreno frente a otros formatos parecidos como Lo de Évole en laSexta.

Rosalía y Ana Millán en 'Ex. La vida después' (MEDIASET ESPAÑA).

Tras esta primera entrega, el programa contará con una lista de invitados variada en la que figuran nombres como Tamara Falcó, Juan José Ballesta, Toñi Moreno o Juan y Medio, entre otros. Todos ellos compartirán experiencias ligadas al paso del tiempo, los cambios vitales y las etapas que marcan un antes y un después.

El estreno de este nuevo formato implicará también ajustes en la parrilla. Ex. La vida después ocupará el hueco que deja Los Gipsy Kings, que cerró recientemente la temporada con resultados discretos. Además, la cadena reforzará el tramo posterior con reposiciones de Viajando con Chester, creando así un bloque temático centrado en entrevistas y relatos personales.

Este movimiento forma parte de una estrategia más amplia con la que Cuatro pretende afianzar su prime time, donde ya cuenta con espacios como Horizonte o formatos de reportajes e investigación. La cadena busca así fidelizar a la audiencia en una franja cada vez más competitiva.