¿Y si la Guerra en Oriente Próximo paralizara las resonancias magnéticas en España? Solo funcionan con helio y el que llega a nuestros hospitales se produce en Irán y Catar

Un equipo de médicos observa y discute imágenes de resonancia magnética. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Llevamos semanas mirando las noticias del estrecho de Ormuz preocupados por el petróleo. Pero hay otro recurso del que prácticamente nadie habla en el sector sanitario, y que podría dejar paradas nuestras resonancias magnéticas en cuestión de semanas: el helio”. Quien da la voz de alarma es el doctor Francisco José Roig, neumólogo en el hospital que el Grupo HM tiene en Salamanca. En versión líquida a menos de 269 grados, el helio es el único elemento capaz de mantener como conductor el imán de una resonancia magnetica. Sin él, el escáner no funciona. Y no hay sustituto posible.

El mercado del helio movió en 2025 unos 2.300 millones de dólares, según la consultora Global Market Statistics. Se trata de un producto en alza por su creciente uso en la industria sanitaria, aeroespacial y en el sector de los semiconductores. Estamos hablando de una producción mundial que 176 millones de metros cúbicos. EEUU produce el 46% del helio. En segundo lugar se encuentra Catar (con el 33% de la producción), que cuenta con tres plantas. La más importante junto al yacimiento de gas natural ‘South Pars-North Dome’. Se trata del yacimiento de gas más grande del mundo compartido entre Irán y Catar. Como tercer y cuarto productores aparecen Rusia y Argelia.

Y todo lo que se produce en Catar sale por el estrecho de Ormuz. Israel ya ha atacado la parte iraní del yacimiento (South Pars), mientras que Irán ha atacado objetivos energéticos en Catar. Los ataques han dañado infraestructuras en este importante complejo, lo que ha provocado que el precio del helio se haya duplicado en las dos primeras semanas del conflicto. Dado que el helio se extrae como subproducto del procesamiento del gas natural, cualquier interrupción en la producción reduce directamente el suministro de helio. “Si esas condiciones de interrupción del suministro persisten, el mercado estará perdiendo unos 5,2 millones de metros cúbicos de helio al mes”, explican desde la empresa de investigación de mercado IndexBox.

Petroleros navegan en el Golfo, cerca del Estrecho de Ormuz (REUTERS/Stringer/Foto de archivo)

“Además, el helio necesita un transporte rápido en botellas criogenizadas. De Catar van a Alemania, el único punto de distribución de Europa, y de ahí a España”, señala el doctor Roig, que vaticina que si la crisis en Oriente Próximo se prolonga seis meses habrá problemas para tener helio en España. Los hospitales públicos de nuestro país contaban en 2024 (últimos datos) un total de 475 equipos de resonancia magnética (RM), el 59% del total que hay en España, un ratio de 9,8 equipos por millón de habitantes. En el sector privado hay otros 334 equipos, lo que hacen un total de 809. El 45% tiene más de 10 años de antigüedad y depende de grandes recargas periódicas de helio líquido.

1.500 litros para los equipos antiguos

José Carmelo Albillos, presidente de la Sociedad Española de Radiología Médica, señala que a día de hoy no hay en España “una disminución significativa del helio disponible, por lo que no es esperable que a corto plazo pueda haber una afectación de estos equipos”. Los equipos más antiguos, de más de diez años, necesitan unos 1.500 litros de helio para funcionar. Este helio se suele gastar en un máximo de año y medio. Los equipos más modernos funcionan solo con 7 litros de helio en circuito sellado, siete litros para funcionar más de diez años.

El problema, recuerda el doctor Roig, es que la mayoría de los aparatos son antiguos y la “transición completa no llegará antes de 2035″. Cuando un imán de resonancia se queda sin helio, no se apaga suavemente. Se produce lo que se llama un ‘quench’: el helio líquido se evapora de golpe expandiéndose 750 veces, con riesgos para el personal y daños que pueden costar más de 100.000 euros en reparación, dejando la máquina meses fuera de servicio. “Los hospitales españoles operan con un modelo ‘just-in-time’, es decir, el helio llega en 24 o 48 horas. No hay stock. Si el suministro se interrumpe semanas, los equipos empiezan a fallar”.

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Desde hace un años están apareciendo imanes que necesitan menos de 10 litros de helio, y este queda sellado y no hace falta rellenarlo en toda la vida de la máquina. Poco a poco se va implementando este sistema en los fabricantes. Hay que tener en cuenta que el helio es escaso y caro", afirma Albillos. En enero de este año el metro cúbico de helio estaba a 32 dólares, ahoa está a 46. “Esta crisis pone de manifiesto la necesidad de acelerar la renovación tecnológica hacia equipos sin helio. Porque la producción doméstica es cero, las reservas estratégicas nacionales no existen, y no hay un plan de contingencia publicado por el Ministerio de Sanidad”, concluye Roig. El helio no solo se usa en resonancias, también en otras pruebas diagnósticas como los PEC-TAC, para tratar crisis asmáticas y en la crioablación de tumores. Además de ser esencial para las imágenes diagnósticas, el helio es un componente clave en la fabricación de chips y cohetes espaciales.