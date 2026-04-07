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El bonito gesto de Plex, el novio de Aitana, con el empleado argentino de la gasolinera a la que va siempre: “Me dijo que llevaba 8 años sin ver a su madre y le he regalado los billetes”

El youtuber español relató la difícil situación del dependiente, quien llevaba ocho años sin ver a su madre

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Plex regala billetes de avión a Argentina a un trabajador de una gasolinera. (YoSoyPlex)
Plex regala billetes de avión a Argentina a un trabajador de una gasolinera. (YoSoyPlex)

El popular youtuber español Plex, cuyo nombre real es Daniel Alonso y que, además, es pareja de la cantante internacional Aitana, ha conmovido a sus seguidores con un emotivo gesto. Al enterarse de que un trabajador de la gasolinera que frecuenta llevaba años sin ver a su madre, le regaló billetes de avión para viajar a Argentina.

En su último vídeo para su canal YoSoyPlex, que supera los 14,5 millones de suscriptores, Daniel no solo relata la historia de este empleado, sino que también muestra frente a las cámaras este acto de generosidad.

El joven ha explicado que conocía al dependiente solo de intercambiar algunas palabras en la gasolinera durante sus visitas nocturnas: “La típica persona con la que de vez en cuando intercambias tres o cuatro palabras, no mucho más allá de ‘qué tal ha ido el día’, ‘cómo va la noche’…”.

Sin embargo, en uno de esos intercambios, el dependiente de nacionalidad argentina le reveló su situación familiar: llevaba ocho años sin poder ver a su madre debido a los altos precios de los billetes de avión entre España y Argentina.

“De hecho, los billetes a Argentina desde España son de los más caros que hay. Te sale más caro ir a Argentina que, por ejemplo, a Nueva Zelanda”, ha comentado Plex, quien es conocido por documentar sus viajes por todo el mundo. En marzo de 2023, anunció que daría la vuelta al mundo en 80 días, y en febrero de 2024 completó su segunda vuelta.

Plex regala billetes de avión a un trabajador de una gasolinera. (YoSoyPlex)
Plex regala billetes de avión a un trabajador de una gasolinera. (YoSoyPlex)

La emotiva reacción al recibir la sorpresa

Plex ha confesado que, al escuchar la historia del trabajador, no podía dejar de pensar en su situación. “Ocho años sin poder ver a tu madre, ocho años sin poder darle un abrazo…”, ha reflexionado. Y ha añadido que, gracias a la suerte y la fortuna de poder hacerlo, y también al apoyo de sus seguidores, decidió llevar a cabo un gesto especial: una pequeña sorpresa para el empleado de la gasolinera.

El momento ha quedado registrado en cámara. Plex se acerca a pagar la gasolina y le dice al dependiente, cuya cara aparece pixelada: “¿Te acuerdas que me dijiste lo del billete? Te he traído uno”. El dependiente, sorprendido, apenas puede reaccionar: “No me jodas, Dani”. Plex le indica que solo tiene que contactar con un número para gestionar su ida y vuelta a Argentina.

Aunque el trabajador deberá esperar unos meses, ya que no tiene vacaciones hasta agosto, su emoción es palpable: “Que Dios te bendiga”, dice mientras Plex le recuerda que le cuente cuando viaje. Entre lágrimas, el dependiente comparte sus dificultades: “No sabes las que he pasado… Dejé la conducción porque estoy operado de las dos rodillas y no daba más”. Y añade “es que no te puedo decir nada”, al quedarse sin palabras.

El dependiente de la gasolinera llevaba ocho años sin ver a su madre. YoSoyPlex
El dependiente de la gasolinera llevaba ocho años sin ver a su madre. YoSoyPlex

Un mensaje a sus seguidores

Tras la emotiva sorpresa, Plex ha regresado a su coche y se ha dirigido a sus seguidores para compartir su reflexión sobre la experiencia. “Si podemos sacar una conclusión de nuestra aventura nocturna, más allá de haber hecho feliz a este hombre, es darnos cuenta de la gente que no puede ver a sus familiares porque están lejos”, ha comentado.

Además, ha recordado la compleja situación de quienes viven en otro país en busca de trabajo o mejores oportunidades, y ha destacado lo afortunadas que son las personas que tienen a sus seres queridos cerca.

El youtuber también quiso reconocer la importancia del apoyo de sus seguidores, señalando que este gesto no habría sido posible sin ellos. “A veces discutimos por tonterías y no nos damos cuenta de la fortuna que es poder abrazar a quienes queremos”, ha concluido, invitando a valorar más a la familia y a la empatía.

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