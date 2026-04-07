Lo que se gasta una española en Nueva York: una habitación por 2.500 euros “no está mal”

La creadora de contenido Noelia Colommer relata en sus redes sociales cuáles son sus principales fuentes de gasto en Nueva York. / Captura de pantalla

¿Has soñado con ir a Nueva York? Puede que formes parte de esas 65 millones de personas que tienen la oportunidad de visitar la ciudad norteamericana, según el informe publicado en marzo de 2026 por Agenttravel. Si es así, una de las indicaciones que vale la pena tener en cuenta son los gastos medios que suelen emplearse en la ciudad que nunca duerme. Para ello, la creadora de contenido Noelia Colommer cuenta su experiencia en su perfil de redes sociales.

El desglose mensual de vivir en Nueva York, ciudad que suele figurar entre las más caras del mundo, cuenta con 50 comentarios al respecto. Con datos precisos y reflexiones personales, Colommer detalla en Instagram los principales rubros de su presupuesto actual: ya sea en temas culinarios, culturales o de cuidado personal. A ello, habría que añadirle el alquiler y los gastos propios de la vivienda, los cuales también explica en el vídeo.

Una habitación por 2.500 dólares mensuales y comida por 353

De entre todos los gastos e inversiones, el más elevado es el alquiler, según explica Colommer: “Una habitación por 2.500 dólares” al mes. Por ello mismo, la creadora de contenido explica que “dentro de poco” se mudará a uno más barato. La cifra ilustra el desafío de acceder a vivienda en una urbe donde los precios se mantienen por encima de la media nacional. Otro gasto, uno de los más importantes, es la alimentación. Colommer ha señalado en Instagram: “Comida, 353 dólares”. Con este presupuesto, la joven admite que trata de “comer mucho en casa y sano”, lo que refleja una estrategia para optimizar recursos.

Las actividades de ocio también forman parte de su balance mensual, con los que asiste a museos o exposiciones de todo tipo. “Este mes que he tenido visitas y además he comido fuera, pues unos 300, 400 dólares”, puntualiza la creadora de contenido. Este precio hace referencia al impacto de los eventos sociales y salidas a restaurantes con su visita. El transporte público constituye otro de los gastos fijos y pilares imprescindibles en la rutina de cualquiera que viva en una gran ciudad: “El metro, 140 dólares al mes”. Si este es el precio del metro al mes, cada uno de los viajes supone “3 dólares”, según explica en el vídeo.

“Para ser la ciudad más cara del mundo, no está mal”, según Colommer

Por su parte, el bienestar físico ocupa un lugar destacado en el presupuesto de Colommer. “Gym, 220 dólares al mes, aunque muchas veces uso ClassPass, donde puedes probar clases totalmente gratis”, explica. Además, la creadora de contenido ha añadido que los museos de la ciudad suelen ser gratuitos para residentes, por lo que no representan un gasto adicional. En cuanto a compras personales, ha precisado: “Creo que 40 dólares o así, no soy nada caprichosa, la verdad. Mi capricho es el gimnasio”.

El buque-escuela Juan Sebastian Elcano atraca en Nueva York con la princesa Leonor a bordo. (EFE)

La suma de todos estos gastos arroja una cifra clara: “Todo esto suma un total de 3.600 dólares, que creo que para ser la ciudad más cara del mundo no está tan mal”. Con este contenido, Colommer ha querido aportar una visión transparente sobre los desafíos y posibilidades de organizar un presupuesto en Nueva York, acorde a su rutina habitual.