España

Lo que se gasta una española en Nueva York: una habitación por 2.500 euros “no está mal”

La creadora de contenido Noelia Colommer desglosa en sus redes sociales sus gastos mensuales en la ciudada norteamericana

Guardar
La creadora de contenido Noelia Colommer relata sus gastos mensuales en Nueva York
La creadora de contenido Noelia Colommer relata en sus redes sociales cuáles son sus principales fuentes de gasto en Nueva York. / Captura de pantalla

¿Has soñado con ir a Nueva York? Puede que formes parte de esas 65 millones de personas que tienen la oportunidad de visitar la ciudad norteamericana, según el informe publicado en marzo de 2026 por Agenttravel. Si es así, una de las indicaciones que vale la pena tener en cuenta son los gastos medios que suelen emplearse en la ciudad que nunca duerme. Para ello, la creadora de contenido Noelia Colommer cuenta su experiencia en su perfil de redes sociales.

El desglose mensual de vivir en Nueva York, ciudad que suele figurar entre las más caras del mundo, cuenta con 50 comentarios al respecto. Con datos precisos y reflexiones personales, Colommer detalla en Instagram los principales rubros de su presupuesto actual: ya sea en temas culinarios, culturales o de cuidado personal. A ello, habría que añadirle el alquiler y los gastos propios de la vivienda, los cuales también explica en el vídeo.

Una habitación por 2.500 dólares mensuales y comida por 353

De entre todos los gastos e inversiones, el más elevado es el alquiler, según explica Colommer: “Una habitación por 2.500 dólares” al mes. Por ello mismo, la creadora de contenido explica que “dentro de poco” se mudará a uno más barato. La cifra ilustra el desafío de acceder a vivienda en una urbe donde los precios se mantienen por encima de la media nacional. Otro gasto, uno de los más importantes, es la alimentación. Colommer ha señalado en Instagram: “Comida, 353 dólares”. Con este presupuesto, la joven admite que trata de “comer mucho en casa y sano”, lo que refleja una estrategia para optimizar recursos.

Las actividades de ocio también forman parte de su balance mensual, con los que asiste a museos o exposiciones de todo tipo. “Este mes que he tenido visitas y además he comido fuera, pues unos 300, 400 dólares”, puntualiza la creadora de contenido. Este precio hace referencia al impacto de los eventos sociales y salidas a restaurantes con su visita. El transporte público constituye otro de los gastos fijos y pilares imprescindibles en la rutina de cualquiera que viva en una gran ciudad: “El metro, 140 dólares al mes”. Si este es el precio del metro al mes, cada uno de los viajes supone “3 dólares”, según explica en el vídeo.

“Para ser la ciudad más cara del mundo, no está mal”, según Colommer

Por su parte, el bienestar físico ocupa un lugar destacado en el presupuesto de Colommer. “Gym, 220 dólares al mes, aunque muchas veces uso ClassPass, donde puedes probar clases totalmente gratis”, explica. Además, la creadora de contenido ha añadido que los museos de la ciudad suelen ser gratuitos para residentes, por lo que no representan un gasto adicional. En cuanto a compras personales, ha precisado: “Creo que 40 dólares o así, no soy nada caprichosa, la verdad. Mi capricho es el gimnasio”.

El buque-escuela Juan Sebastian Elcano atraca en Nueva York con la princesa Leonor a bordo. (EFE)

La suma de todos estos gastos arroja una cifra clara: “Todo esto suma un total de 3.600 dólares, que creo que para ser la ciudad más cara del mundo no está tan mal”. Con este contenido, Colommer ha querido aportar una visión transparente sobre los desafíos y posibilidades de organizar un presupuesto en Nueva York, acorde a su rutina habitual.

Temas Relacionados

ViajesViajes y TurismoRedes SocialesAbono de TransporteEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Fuma cannabis en el trabajo, la empresa lo despide y exige una indemnización: “Es chocolate”

El empleado acusado de consumir durante la jornada laboral ha solicitado un pago en recompensa por valor de 18.750 euros

Fuma cannabis en el trabajo, la empresa lo despide y exige una indemnización: “Es chocolate”

Certificados, donaciones y un acta notarial que no convence al Estado: la batalla perdida por acreditarse como sefardí en España

La resolución de la Audiencia Provincial de Madrid indica que la solicitante deberá pagar las costas del proceso tras la denegación de la nacionalidad española

Certificados, donaciones y un acta notarial que no convence al Estado: la batalla perdida por acreditarse como sefardí en España

El tribunal de Madrid exige pruebas más rigurosas para descendientes de sefardíes: el fallo fija un nuevo estándar de acreditaciones

La Audiencia Provincial madrileña indica la invalidez de los documentos proesentados y obliga a la solicitante a pagar los costes judiciales del proceso

El tribunal de Madrid exige pruebas más rigurosas para descendientes de sefardíes: el fallo fija un nuevo estándar de acreditaciones

La Policía Nacional explica las claves para no ser víctima de sextorsión: “Nunca pagues, seguirán pidiendo dinero”

Las redes sociales se han convertido en escenario de extorsiones mediante perfiles falsos y amenazas con imágenes íntimas

La Policía Nacional explica las claves para no ser víctima de sextorsión: “Nunca pagues, seguirán pidiendo dinero”

Estos son todos los descansos retribuidos por el Estatuto de los Trabajadores

El Estatuto reconoce permisos pagados por matrimonio, nacimiento de hijos, mudanza, enfermedad de familiares y situaciones de urgencia

Estos son todos los descansos retribuidos por el Estatuto de los Trabajadores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional explica las claves para no ser víctima de sextorsión: “Nunca pagues, seguirán pidiendo dinero”

La Policía Nacional explica las claves para no ser víctima de sextorsión: “Nunca pagues, seguirán pidiendo dinero”

Una subida salarial trastoca las cuentas de Patrimonio Nacional y anula los contratos para proteger el Valle de Cuelgamuros y la residencia de La Mareta donde veranea Sánchez

Las claves el juicio del ‘caso Koldo’ que sentará a Ábalos en el banquillo: compra de mascarillas, contrataciones irregulares y una presunta organización criminal

La Semana Santa se salda con 27 fallecidos en 27 accidentes en carreteras interurbanas: la cifra es la misma que la del año pasado

La Justicia avala la expulsión de España de un marroquí que alegó haber sido parado por la Policía por su color de piel: el tribunal no ve discriminación racial

ECONOMÍA

Fuma cannabis en el trabajo, la empresa lo despide y exige una indemnización: “Es chocolate”

Fuma cannabis en el trabajo, la empresa lo despide y exige una indemnización: “Es chocolate”

Estos son todos los descansos retribuidos por el Estatuto de los Trabajadores

Si cometes este error tendrás que devolver todo el dinero que has cobrado del paro: un abogado explica qué hacer en estos casos

Virginia López, abogada: “Casi siempre los despidos son ilegales”

El corte del AVE no frena el turismo en la Costa del Sol: la ocupación rozó el 83% en Semana Santa, contra todo pronóstico

DEPORTES

El jugador que ganó casi 200 millones en el fútbol y decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte: “Vi a mi hijo diciéndome: ‘¡Vuelve, papá!’”

El jugador que ganó casi 200 millones en el fútbol y decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte: “Vi a mi hijo diciéndome: ‘¡Vuelve, papá!’”

El expiloto de Fórmula 1 Patrese carga contra Fernando Alonso: “Si eres un piloto profesional, conduces y te callas e intentas mejorar el proyecto”

Vinicius habla sobre su relación con Xabi Alonso: “No pude conectar con él, con Arbeloa he tenido una conexión especial”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El luchador Beneil Dariush habla sobre la clave para derrotar a Ilia Topuria: “Necesita que el combate sea lo más caótico e incómodo posible”