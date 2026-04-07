La sanidad valenciana pagará 225.000 euros por la muerte de una paciente a la que nadie atendió durante 36 horas

Una persona permanece en una cama de hospital mientras recibe tratamiento intravenoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sanidad valenciana ha acordado indemnizar con 225.000 euros a la familia de una mujer de 69 años que falleció en las urgencias del Hospital General Universitario de Valencia. La paciente acudió al centro con una pancreatitis aguda y, tras ser ingresada, pasó 36 horas sin ser atendida por ningún sanitario, un retraso que provocó finalmente su muerte.

La asociación El Defensor del Paciente ha sido la encargada de la representación legal de los afectados. Según han difundido en un comunicado, los hechos se remontan al 7 de mayo de 2025, cuando la mujer acudió al servicio de urgencias del mencionado hospital por dolor abdominal. La paciente, de 69 años, llevaba horas vomitando en su casa y tenía una sensación de hinchazón que no remitía.

Los médicos le realizaron una exploración y diversas pruebas, entre ellas una ecografía abdominal. Los resultados fueron analizados por el equipo de Cirugía General y Digestiva, que determinó que la mujer padecía una pancreatitis aguda biliar, por lo que se procedió a su ingreso inmediato. Sin embargo, el hospital no tenía camas, por lo que la paciente se quedó en un box de urgencias a la espera de su tratamiento.

36 horas sin atención médica

Imagen de archivo del Hospital General Universitario de Valencia. (@HGUVALENCIA/X)

La pancreatitis aguda biliar es una afección tratable y de baja mortalidad. Se origina por la inflamación súbita del páncreas y, normalmente, se trata con analgésicos, líquidos intravenosos y ayuno para limitar la actividad del órgano hinchado. En casos graves, sin embargo, puede ser potencialmente mortal y provocar infecciones severas en el cuerpo. Por ello, los pacientes con pancreatitis aguda requieren vigilancia estrecha y tratamiento intensivo, ya que su evolución rápida puede poner en riesgo su vida.

Nada de esto ocurrió en el Hospital General Universitario de Valencia. La mujer, de 69 años, fue dejada en un box de urgencias ante la falta de espacio en planta. Entre su ingreso al hospital, a las 00:12 horas, y las 7:32 horas del día siguiente, cuando se firmó su fallecimiento, no consta un registro de constantes, ni analíticas, ni exploración alguna para controlar la evolución de la enfermedad. La paciente, por tanto, estuvo 36 horas a la espera de que alguien la atendiera, pero ningún sanitario acudió a tratarla.

En algún momento entre el 7 y el 8 de mayo de 2025, la mujer falleció sola esperando en el box de urgencias sin que ningún facultativo, médico ni personal sanitario se diera cuenta. Para cuando se percataron de su muerte, ya era tarde y no se pudo hacer nada por reanimarla.

Desde el Defensor del Paciente, consideran que se trataba de una situación fácilmente evitable. “Se trataba de prestar un mínimo de atención al estado de los pacientes que se encuentran dentro de las instalaciones del hospital”, resaltan. “La paciente tenía altas esperanzas y expectativas de curación; ante la inacción y pasividad del personal médico-sanitario, fue privada de la posibilidad de un tratamiento médico que pusiera remedio y fin a la pancreatitis aguda, lo que llevó de forma irremediable a su prematura muerte”, aseguran.

La organización considera inaceptable “que la paciente permaneciera un día y medio en un box de urgencias sin que ningún médico, facultativo, enfermera o trabajador sanitario de cualquier tipo ni siquiera se acercara a esta paciente”. Los abogados Ica Aznar Congost y Juan Carlos Montealegre Bello fueron los encargados de interponer la reclamación patrimonial contra la sanidad pública valenciana en nombre de la familia, que finalmente ha acordado el pago de 225.000 euros de indemnización “por los daños y perjuicios pasados, presentes y futuros”.