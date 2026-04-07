El hijo de Xabi Alonso y Nagore Aramburu revoluciona las redes sociales con su sorprendente parecido a su padre al cumplir 18 años

El sorprendente parecido de Xabi Alonso y su hijo (Instagram)

Xabi Alonso siempre será recordado en el mundo del deporte, aunque ahora ha dejado claro que tiene su legado bien cubierto. Su mujer, Nagore Aranburu ha publicado una imagen en su cuenta de Instagram para celebrar el 18 cumpleaños de su hijo mayor, Jon Alonso, lo que ha generado un notable impacto entre sus seguidores. El motivo principal ha sido el asombroso parecido físico del joven con el exfutbolista del Real Madrid.

Jon Alonso nació el 11 de marzo de 2008 y, tras alcanzar la mayoría de edad, ha llamado la atención al desempeñarse como centrocampista defensivo, portando el dorsal 14 en sus equipos, el mismo número que distinguió a su padre tanto en el Real Madrid como en el Liverpool y la selección española. En marzo de 2024, Jon fue el capitán del Zuatzu, un club juvenil de San Sebastián, durante la Mediterranean International Cup.

Aranburu, madres de tres hijos junto a Xabi Alonso, Jon, Ane y Emma, ha compartido esta imagen en su perfil, despertando múltiples comentarios de admiración entre sus seguidores. Ejemplos de estos mensajes incluyen afirmaciones como “Xabi Alonso 2, clavadito”, “qué mayor, y qué guapo” o “cómo se parece a su papá... Bueno y también a su mamá”.

Un repaso a la corta etapa de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid: desde un inicio prometedor hasta la derrota en la Supercopa.

Jon sigue los pasos de Xabi Alonso

Desde su nacimiento, Jon ha formado parte de un entorno familiar marcado por la proyección internacional. Ha vivido en Liverpool, Madrid y Múnich a raíz de la carrera profesional de su padre, quien, tras una exitosa etapa como jugador en equipos como el Liverpool, Real Madrid y Bayern Múnich, se convirtió en entrenador en 2019, obteniendo tres títulos locales con el Bayer Leverkusen, además de un ascenso con la Real Sociedad B.

Su paso como técnico por el Real Madrid concluyó en enero, tras ocho meses en el cargo, con resultados insuficientes en campeonatos clave y ciertas tensiones dentro del vestuario, especialmente con jugadores como Vinicius Jr. El club blanco expresó su reconocimiento oficial mediante un comunicado y subrayó su agradecimiento a Alonso.

Xabi Alonso y Nagore Aramburu, en imagen de archivo (Europa Press)

El lado personal de Xabi Alonso

Durante estos últimos años, Jon Alonso ha avanzado en categorías inferiores, incluyendo su paso por el TSV Meerbusch sub-17, un equipo juvenil de Alemania, donde ha continuado desarrollando su disciplina y temple en los terrenos de juego. Según se refleja en las redes sociales de Xabi Alonso y Nagore Aranburu, su hijo mayor ha sabido mantener un perfil bajo pese a la notoriedad mediática de sus padres, fomentando una vida apartada de los focos.

Este control sobre la esfera privada ha permitido a la familia celebrar eventos como el reciente cumpleaños de Jon compartiendo su felicidad y el orgullo de ver la evolución del joven hasta la mayoría de edad. La estabilidad familiar ha sido un pilar para los Alonso-Aranburu.

Xabi Alonso y Nagore Aranburu. (instagram)

Tras el regreso de Xabi Alonso al Real Madrid a nivel profesional, la familia se trasladó al barrio de El Viso, en Madrid, instalándose en un chalé de más de 920 metros cuadrados, distribuido en cinco plantas con seis habitaciones, ocho baños, piscina privada y garaje para cinco coches. Actualmente, la familia disfruta de los periodos vacacionales juntos, como la reciente Semana Santa en París, mientras Xabi Alonso valora el rumbo de su trayectoria profesional.