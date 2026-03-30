Avance de ‘La Promesa’ del 30 de marzo al 3 de abril: María rompe con Carlo y las tensiones estallan en palacio

Avance semanal de 'La Promesa' del 30 de marzo al 3 de abril. (RTVE)

La semana en La Promesa arranca con una tensión creciente que afecta a prácticamente todos sus personajes. Entre secretos, sospechas y decisiones personales, cada jornada deja huella y prepara el terreno para giros inesperados. A continuación, te contamos lo que sucederá episodio a episodio del 30 de marzo al 3 de abril:

Lunes 30 de marzo – Capítulo 804

La semana comienza con una fuerte discusión entre María Fernández y Carlo por la casa que Manuel les ha ofrecido, evidenciando que su relación atraviesa un momento delicado. Cristóbal interviene para reprenderlos y mantener la calma.

María, que arrastra molestias en el vientre, recibe el apoyo de Pía, quien la tranquiliza asegurando que solo se trata de dolores propios del embarazo. Mientras tanto, Manuel y Julieta regresan de una reunión con el Duque de Carril. Él se muestra satisfecho con las inversiones propuestas, pero Julieta mantiene sus reservas.

En otros frentes, Martina recibe una invitación de la Duquesa de Alba y Montenegro para un baile en Madrid, mientras Ángela presiona a Curro para dejar a un lado la búsqueda del título nobiliario de su abuelo y centrarse únicamente en su amor, deseo que él no comparte. Por último, la distancia entre Pía y Ricardo se hace más evidente, generando rumores entre las cocineras sobre la posible relación de Pellicer con alguien más.

Martes 31 de marzo – Capítulo 805

La jornada arranca con la crónica positiva sobre el refugio publicada en La Voz Sureña. Martina es elogiada por su labor, lo que provoca celos en Jacobo. Por su parte, Curro vuelve a discutir con Ángela sobre el título nobiliario, comprometiéndose a agilizar el proceso y enviando la carta al rey sin la firma de su padre.

Avance semanal de 'La Promesa' del 30 de marzo al 3 de abril. (RTVE)

El gran giro del capítulo lo protagoniza María Fernández. Tras semanas de desencuentros con Carlo, decide poner fin a su relación. La ruptura es clara: Carlo seguirá siendo el padre de su hijo, pero ya no será su pareja. Pía y Samuel, aunque preocupados, optan por no intervenir en la situación.

Paralelamente, Ricardo revela a Pía que su visita al ‘As de Copas’ tenía fines investigativos y no delictivos, pero la joven no se siente del todo convencida. Y Vera está a punto de encontrarse cara a cara con su padre, lo que añade un nuevo nivel de tensión.

Miércoles 1 de abril – Capítulo 806

La ruptura de María se hace pública ante Petra, Simona y Candela, dejando claro que criarán al hijo por separado. Curro recibe el apoyo de Alonso para su reclamación nobiliaria, aunque Ángela se muestra pesimista sobre los plazos y la eficacia del proceso, provocando un nuevo conflicto entre ellos.

Mientras tanto, Leocadia decide respaldar a Curro, sorprendiendo a todos con su alineación, y Martina sigue recibiendo elogios por su trabajo en el refugio. La carta del Patronato finalmente llega, pero su contenido se mantiene como una incógnita que mantendrá a los personajes en vilo.

Avance semanal de 'La Promesa' del 30 de marzo al 3 de abril. (RTVE)

Vera, por su parte, corre el riesgo de ser descubierta por su padre, el duque de Carril, durante su visita a La Promesa, aumentando la tensión y dejando a los espectadores expectantes.

Jueves 2 y viernes 3 de abril

No habrá nuevos episodios. Los seguidores de la serie deberán esperar al lunes siguiente para conocer las repercusiones de las decisiones de María, el futuro del título nobiliario de Curro y Ángela, y el destino de Vera ante la posible confrontación con su padre.