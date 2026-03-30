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Henar Álvarez anuncia la fecha del estreno de ‘Al cielo con ella’ el 7 de abril: “Estamos sedientas de llegar a La 1”

El programa regresa el martes 7 de abril con entrevistas, colaboraciones y sorpresas, consolidando su salto a la primera cadena de RTVE

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Henar Álvarez en 'Al cielo con ellas' (RTVE)
Henar Álvarez en 'Al cielo con ellas' (RTVE)

El regreso de Al cielo con ella ya tiene fecha y promete una temporada cargada de novedades y momentos inesperados. La primera cadena de RTVE ha confirmado que el programa presentado por Henar Álvarez se estrenará el próximo martes 7 de abril, tras La Revuelta, y lo hará con una invitada que marca un hito: Shakira, quien ha preferido adelantar su aparición en este formato frente a otras propuestas televisivas.

Durante la emisión del Telediario de este domingo, los presentadores Marc Sala y Lourdes Maldonado anunciaron la noticia y conectaron en directo con Henar Álvarez, quien adelantó detalles de lo que los espectadores podrán disfrutar en esta nueva etapa: “He venido a ver cómo van las obras del plató nuevo. Vamos a llegar a La 1 por todo lo alto, de estreno y estamos contentísimas preparando con muchísima ilusión esta nueva temporada y etapa. Estamos sedientas de llegar a la noche de TVE y hacéroslo pasar genial a todos y todas”, explicó la presentadora.

Henar Álvarez en 'Al cielo con ellas' (RTVE)
Henar Álvarez en 'Al cielo con ellas' (RTVE)

Henar Álvarez destacó que esta edición contará con más entrevistas y secciones renovadas: “Y por si alguien no se ha enterado, efectivamente, voy a entrevistar a Shakira, pero no solamente a ella, vamos a tener más invitadas, más invitados, nuestras colaboradoras y colaboradores de siempre, caras nuevas también, vamos a tener un montón de sorpresas”. La presentadora subraya así su apuesta por un formato más amplio y variado, que combina las conversaciones personales con espacios de entretenimiento y actualidad.

Un reto a la altura de las audiencias

El salto a La 1 supone un reto adicional para el equipo de Al cielo con ella, que debe consolidarse en la noche televisiva enfrentándose a competidores de peso como Supervivientes: Tierra de Nadie en Telecinco, En tierra lejana en Antena 3, el Cine de laSexta y Código 10 en Cuatro. Con esta estrategia, Henar Álvarez busca reforzar el estilo fresco y cercano del programa, apostando por entrevistas con figuras nacionales e internacionales y manteniendo la complicidad con sus colaboradores habituales, al tiempo que incorpora caras nuevas para aportar dinamismo.

La elección de Shakira como invitada principal refleja la capacidad del programa de atraer nombres de gran relevancia mediática, algo que ya se anticipa como un punto clave para captar audiencia en su estreno. La cantante se convierte así en la madrina de este salto a la primera cadena, un guiño que sin duda marcará el tono de la temporada y generará expectación tanto entre los seguidores del programa como entre los fans de la artista.

La cantante Shakira en la previa de 'Al cielo con ella'. (RTVE)
La cantante Shakira en la previa de 'Al cielo con ella'. (RTVE)

Por último, Henar Álvarez cerró su intervención con un mensaje directo a la audiencia: “Espero que cuando llegue el momento nos acompañéis como hasta ahora y nos dejéis, os lo hagamos pasar increíble”. La frase resume la intención de esta nueva etapa: combinar cercanía, entretenimiento y actualidad, consolidando a Al cielo con ella como un espacio destacado en la parrilla de RTVE.

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