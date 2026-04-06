España

Una antigua casa-palacio del siglo XVIII, patio andaluz y vistas a la Giralda: el espectacular hotel que ha elegido el rey Juan Carlos en Sevilla

El padre de Felipe VI ha pasado el Domingo de Resurrección acompañado de la infanta Elena y sus nietos en la capital andaluza

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El rey Juan Carlos y la terraza del hotel Vincci La Rábida de Sevilla (MONTAJE INFOBAE).
El rey Juan Carlos y la terraza del hotel Vincci La Rábida de Sevilla (MONTAJE INFOBAE).

El regreso de Juan Carlos I a Sevilla ha estado marcado por una combinación de tradición, discreción y reencuentros familiares. El antiguo monarca ha viajado desde Abu Dabi para asistir a una de las citas más emblemáticas del calendario taurino: la corrida del Domingo de Resurrección en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, donde estuvieron figuras como Morante de la Puebla, Roca Rey y David de Miranda.

Pero más allá del evento taurino, su estancia en la capital hispalense ha dejado otro detalle relevante: su elección de alojamiento. A diferencia de otras visitas a España, como sus habituales desplazamientos a Galicia donde se instala en casa de amigos, en esta ocasión ha optado por un hotel con historia y carácter en pleno centro de la ciudad.

Hotel Vincci La Rábida de Sevilla (VINCCI HOTELS).
Hotel Vincci La Rábida de Sevilla (VINCCI HOTELS).

El lugar elegido ha sido el Hotel Vincci La Rábida, un establecimiento ubicado en el barrio del Arenal, a escasos metros de algunos de los enclaves más representativos de Sevilla. El edificio, una antigua casa-palacio del siglo XVIII, combina elementos arquitectónicos tradicionales con comodidades contemporáneas, convirtiéndose en un refugio habitual para quienes buscan una experiencia más auténtica que ostentosa.

El hotel destaca especialmente por su estética andaluza, con patios interiores que evocan la esencia histórica de la ciudad y estancias decoradas con un estilo clásico. Entre sus principales atractivos figura su terraza panorámica, desde la que se puede contemplar la silueta de la Giralda mientras se disfruta de la gastronomía local, uno de los sellos distintivos del establecimiento.

Las habitaciones, de distintas categorías, se adaptan a perfiles variados, desde opciones más sencillas hasta suites más amplias con espacios privados. No ha trascendido, sin embargo, cuál ha sido la elección concreta del rey emérito durante su estancia, pero los precios de las diferentes estancias oscilan entre los 300 y los 800 euros la noche.

Hotel Vincci La Rábida de Sevilla (VINCCI HOTELS).
Hotel Vincci La Rábida de Sevilla (VINCCI HOTELS).

Una visita express a la capital andaluza

Su llegada a Sevilla se produjo en torno al mediodía del domingo, a bordo del avión privado que utiliza para sus desplazamientos internacionales. Desde el aeropuerto se trasladó directamente al hotel, donde ya le esperaban varios miembros de su entorno más cercano. Entre ellos, sus nietos Victoria Federica de Marichalar y Felipe Juan Froilán, así como la pareja de la primera, Jorge Navalpotro.

El reencuentro familiar se produjo en un ambiente distendido, con muestras de cariño y complicidad a las puertas del hotel. También se dejaron ver rostros conocidos del ámbito social y político, reflejo del interés que sigue generando cada visita del exjefe del Estado.

Hotel Vincci La Rábida de Sevilla (VINCCI HOTELS).
Hotel Vincci La Rábida de Sevilla (VINCCI HOTELS).

Apenas una hora después de instalarse, Juan Carlos I abandonó el hotel acompañado por su entorno para dirigirse a un almuerzo en el Real Club Pineda de Sevilla, uno de los espacios más exclusivos de la ciudad. Allí, en su restaurante Hoyo 19, disfrutó de una comida en un entorno relajado, con vistas a los campos de golf y las instalaciones ecuestres que caracterizan este club histórico.

En este enclave se reunió también con su hija, la infanta Elena, quien había asistido previamente a un acto vinculado al mundo taurino. La jornada transcurrió entre saludos, conversaciones y muestras de afecto por parte de quienes se acercaron a verle. No faltaron los habituales vítores de “Viva el Rey”, a los que respondió con cercanía e incluso con cierto tono desenfadado.

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