El público recibe con una ovación a Juan Carlos en la plaza de toros de La Maestranza de Sevilla después de afirmar que volverá a España “en cuanto pueda”

La Maestranza de Sevilla recibe al rey emérito Juan Carlos I en la reaparición de Morante de la Puebla (EFE/ Julio Muñoz)

La primera aparición pública de don Juan Carlos, desde que estableció su residencia en Abu Dabi en el verano de 2020, ha dejado una ovación en la plaza de toros de La Maestranza de Sevilla. Tras cinco años y medio ausente de cualquier celebración, el público ha recibido esta tarde al rey emérito en la reaparición del torero Morante de la Puebla. El acto, seguido con expectación, ha contado con la presencia en el cartel del peruano Roca Rey y David de Miranda.

Según ha confirmado EFE, el emérito se ha sentado en el palco de la Real Maestranza de Caballería, institución de la que fue Hermano Mayor, acompañado por su hija mayor, la infanta Elena, y el actual teniente, Marcelo Maestre de León. Juan Carlos I no había regresado a España desde noviembre pasado, cuando asistió a un almuerzo familiar en el Palacio Real de El Pardo para conmemorar los 50 años de la restauración de la monarquía.

El rey emérito Juan Carlos I a su salida de un hotel en Sevilla para asistir a la Maestranza (EFE/ David Arjona)

“¡Viva el rey! y ¡Viva España!”

La presencia del Borbón no ha pasado desapercibida dado su vínculo histórico con la plaza sevillana. No obstante, su llegada a la capital andaluza ya había causado un poco de revuelo horas antes cuando decidió salir de su hotel para compartir tiempo con su familia. Pocos minutos de aterrizar en España el rey emérito salió sonriente acompañado de sus nietos Froilán y Victoria, junto con Jorge Navalpotro, pareja de Victoria, para almorzar en un restaurante local.

A la salida del establecimiento, un grupo de personas lo esperaban con aplausos y vítores, mientras se escuchaban expresiones como “¡Viva el rey!” y “¡Viva España!”. En ese encuentro, Juan Carlos I correspondió a los saludos con una sonrisa y, antes de subir a la furgoneta, adelantó ante las preguntas de los presentes que volverá “en cuanto pueda”.

La Maestranza de Sevilla recibe al rey emérito Juan Carlos I en la reaparición de Morante de la Puebla (EFE/ Julio Muñoz)

La segunda visita desde la publicación de sus memorias

La última visita del emérito tuvo lugar el pasado mes de noviembre, cuando asistió al inicio de la temporada de regatas del Real Club Náutico Sanxenxo. Allí recibió varias visitas inesperadas: sus sobrinos Alfonso y María Zurita, así como el hijo de esta última, Carlitos. El día anterior lo habría pasado en la residencia de su amigo gallego, Pedro Campos. Esta fue su primera aparición tras la polémica surgida por la publicación de sus memorias.

Recordemos que ya en el prólogo de su autobiografía, Juan Carlos I expresa que siente que le “roban la historia”, debido a distintas interpretaciones y relatos construidos sobre su figura pública. A lo largo del libro, el emérito expone su propia versión y busca recuperar una imagen personal marcada por los escándalos que influyeron en su salida de España. De hecho, en un capítulo, se refiere directamente a su hijo, actual rey Felipe VI, quien desde la abdicación de su padre ha trabajado por renovar la imagen de la monarquía junto a la reina Letizia y sus hijas.

“Me dio la espalda por sentido del deber”, determinaba en las memorias. Aunque señala que comprende que Felipe mantenga una postura pública firme, también expone: “No olvides que heredas un sistema político que yo he construido. Puedes excluirme en el plano personal y financiero, pero no puedes rechazar la herencia institucional en la que has crecido”.