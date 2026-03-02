El rey Juan Carlos es trasladado a un hotel en Abu Dabi en medio de la guerra en Oriente: “No percibe el riesgo como el resto de la humanidad”

El Rey Juan Carlos (IMAGEN DE ARCHIVO).

La escalada de tensión en Oriente Medio ha situado en una posición delicada a Juan Carlos I, quien reside en Abu Dabi desde su salida de España en 2020. Aunque se encuentra en una zona afectada por el conflicto reciente, su entorno insiste en transmitir un mensaje de calma: “Está tranquilo y a salvo”, han asegurado a ¡Hola!, aunque reconocen que el contexto es incierto y cambiante.

La situación se ha complicado en los últimos días tras los ataques cruzados entre Estados Unidos, Israel e Irán, que han tenido repercusiones en varios puntos del Golfo Pérsico, incluidos los Emiratos Árabes Unidos. Este escenario ha obligado a extremar las medidas de seguridad, especialmente para los españoles que allí se encuentran, como el exjefe del Estado.

Fuentes cercanas explican que, pese a la inestabilidad, el rey emérito mantiene la serenidad. “Vive en una zona de conflicto muy inestable y peligrosa” y “todo puede pasar”, admiten, al tiempo que subrayan que “la guerra allí puede durar”. Aun así, destacan que su actitud no ha cambiado: “aguanta todo” y “no percibe el riesgo como el resto de la humanidad”.

El rey Emérito, Juan Carlos I, y el comunicador Carlos Herrera. (COPE).

Uno de los factores que más condiciona su situación actual es la imposibilidad de desplazarse. El cierre del espacio aéreo en la región impide cualquier movimiento, lo que ha dejado en suspenso sus planes más inmediatos. Entre ellos, su habitual asistencia a las regatas de Sanxenxo, en Galicia, una cita a la que no suele faltar en los últimos años. Por ahora, su presencia en este evento previsto para marzo es una incógnita.

En medio de este contexto, también se ha producido un cambio en su lugar de residencia temporal. El monarca ya no se encuentra en la vivienda habitual en la que ha residido durante estos años, sino en un hotel de la capital emiratí. Este traslado responde a dos motivos principales. Por un lado, su casa está “en obras”. Por otro, las circunstancias actuales hacen más recomendable estar “mejor ahí (en el hotel) en estos momentos porque está menos aislado”. Y es que, en situaciones de riesgo, los protocolos de seguridad aconsejan ubicaciones más controladas, con acceso rápido a recursos y equipos de respuesta.

El 'Telediario 1' emite el vídeo inédito del rey Juan Carlos pidiendo apoyo para su hijo Felipe VI. (RTVE)

Su posible regreso

Todo ello ocurre en paralelo a un momento de especial atención mediática en España en torno a su figura. La reciente desclasificación de documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23-F ha reavivado el debate sobre su papel histórico y ha generado nuevas voces que abogan por su regreso al país. Sin embargo, ese posible retorno sigue encontrando obstáculos.

Según han asegurado fuentes a ¡Hola!, el principal escollo continúa siendo el mismo: su deseo de recuperar cierta normalidad. “El principal obstáculo sigue siendo que el rey no puede dormir en Zarzuela. Él ya ha dicho en varias ocasiones que ese es su deseo... Quiere dormir en su casa, en su cama. Quiere darle normalidad, y lo que más le preocupa es que se interprete como un enfrentamiento con su hijo, porque no es así, ya que no haría nada que pudiera afectarle negativamente”, han afirmado.