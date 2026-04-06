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Líneas rojas y blancas en el aparcamiento: qué son y por cuánto tiempo se puede estacionar

Una nueva modalidad de zona de aparcamiento aparece en Madrid, destinada al estacionamiento de hasta cuatro horas por razones médicas

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Líneas rojas y blancas de aparcamiento en Madrid
Una de las calles aledañas al Hospital La Paz, en Madrid, cuenta con estas nuevas zonas de aparcamiento. / Captura de pantalla - Google Maps

Si eres conductor en Madrid, quizá has comenzado a advertir la presencia de nuevas zonas de aparcamiento identificadas por líneas alternas en blanco y rojo sobre el asfalto, un sistema visual inédito que pertenece al Servicio de Estacionamiento Regulado (SER). Según detalla El País, esta señalización corresponde a un modelo específico desarrollado por el Ayuntamiento de la ciudad con el objetivo de dar respuesta a las demandas de quienes acuden a hospitales por cuestiones médicas, distinguiéndose claramente de las tradicionales zonas Azul, Verde o Naranja.

Las líneas rojas y blancas indican la existencia de las plazas del Ámbito Diferenciado Hospitalario (ADHOS), una categoría de estacionamiento implementada por el consistorio. Este sistema se reconoce gracias a rectángulos alternos, de color rojo y blanco, pintados de forma consecutiva sobre el pavimento, cada uno de ellos con unas dimensiones exactas de veinte centímetros por treinta centímetros, tal y como ha precisado el propio Ayuntamiento.

Actualmente, el hospital de La Paz es el único que cuenta con este tipo de plazas, donde la tarifa va desde 0,05 euros por cinco minutos hasta 2,75 euros por cuatro horas, que es el límite máximo permitido de estacionamiento. Dentro de la zona ADHOS no se contempla la existencia de residentes: todos los usuarios tienen la obligación de obtener tique y cumplir la duración máxima establecida.

El objetivo principal de este modelo es facilitar a quienes acuden a consultas médicas, urgencias u hospitalizaciones la posibilidad de estacionar cerca del hospital, sin tener que recorrer largas distancias o estacionar en doble fila. El diseño prioriza la rotación de vehículos para que las plazas estén disponibles con mayor frecuencia. De este modo, cualquier conductor puede hacer uso de las plazas ADHOS, aunque están especialmente pensadas para quienes requieren un acceso rápido y ordenado en el entorno hospitalario, donde las dificultades de tráfico y de aparcamiento suelen ser habituales.

Qué son las plazas ADHOS pintadas con líneas rojas y blancas

El sistema ADHOS representa una de las soluciones adoptadas por el Ayuntamiento de Madrid ante la congestión existente en zonas adyacentes a hospitales de referencia. Según ha informado el propio Ayuntamiento, el diseño pretende evitar la proliferación de paradas indebidas y la obstrucción de accesos sanitarios, aspectos especialmente sensibles en áreas hospitalarias. Estas plazas están específicamente ubicadas junto a hospitales con elevada afluencia y buscan optimizar la rotación, reduciendo el tiempo que cada vehículo permanece estacionado.

Los requisitos de uso, más allá de la obtención del tique obligatorio, pasan también por la limitación estricta del tiempo máximo: cuatro horas. El sistema está pensado para estancias de corta duración, ajustándose a los desplazamientos por trámites y atenciones médicas. La presencia de las líneas rojas y blancas constituye así una referencia visual inequívoca para los usuarios a la hora de identificar el funcionamiento especial de estas plazas.

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En la web oficial del Ayuntamiento de Madrid, dentro de la sección del Servicio de Estacionamiento Regulado, se especifica que esta combinación cromática y la normativa asociada corresponde a plazas del SER ubicadas en “espacios de baja ocupación residencial o rotacional, preferiblemente próximas a intercambiadores de transporte o estaciones de transporte público colectivo”. El mismo portal recalca que el propósito fundamental de este diseño es “favorecer el intercambio modal, disuadir del uso del vehículo privado y potenciar el uso del transporte público regular de viajeros”.

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