España

Si ves un radar o a un agente en Semana Santa no hagas esto: todo lo que debes saber antes de entrar a carretera este festivo

El llamado ‘método gallego’ ya ha provocado sanciones en España por comprometer operativos policiales

Guardar
Radar de tramo en Madrid (Eduardo Parra / Europa Press)
Radar de tramo en Madrid (Eduardo Parra / Europa Press)

La llegada de la Semana Santa marca uno de los periodos de mayor intensidad en las carreteras españolas, con millones de desplazamientos previstos en pocos días. En este contexto, el uso de aplicaciones de navegación y la proliferación de avisos en redes sociales y grupos de mensajería instantánea sobre la ubicación de radares y controles de tráfico se ha convertido en una práctica habitual entre conductores. Sin embargo, no todo lo que se comparte es inocuo ni está exento de consecuencias legales.

Una de las funciones más extendidas de estas aplicaciones es alertar sobre la presencia de radares, tanto fijos como móviles, así como de controles policiales. A ello se suma la difusión constante de este tipo de información en grupos de WhatsApp, donde miles de usuarios comparten en tiempo real la ubicación de dispositivos de control o patrullas. Aunque a simple vista pueda parecer una práctica útil para evitar sanciones, las autoridades advierten de que no siempre es legal ni recomendable.

Desde la Dirección General de Tráfico (DGT) se recuerda que existe una diferencia clave entre los radares fijos y los móviles. En el caso de los primeros, su localización es pública y está debidamente señalizada en carretera. Además, la propia DGT facilita su ubicación exacta a través de canales oficiales, por lo que compartir esta información no supone ningún problema legal.

Sin embargo, la situación cambia de forma significativa cuando se trata de radares móviles o controles aleatorios. En estos casos, la DGT únicamente informa de los tramos de carretera en los que pueden situarse, pero nunca del punto exacto. El objetivo es mantener el carácter imprevisible de estos dispositivos, una herramienta clave para garantizar el cumplimiento de las normas de tráfico.

El riesgo de difundir controles en tiempo real

Tanto la Dirección General de Tráfico como la Guardia Civil han alertado en numerosas ocasiones sobre los riesgos asociados a la difusión precisa de estos controles. Compartir la ubicación exacta de un radar móvil o de un control puede facilitar que determinados conductores adapten su comportamiento únicamente en ese punto, evitando ser detectados mientras cometen infracciones en otros tramos.

Una conductora detectando la presencia de radares (Coyote / Europa Press)
Una conductora detectando la presencia de radares (Coyote / Europa Press)

Las autoridades advierten de que esta práctica no solo afecta a infracciones menores, como el exceso de velocidad, sino que puede tener consecuencias mucho más graves. Entre ellas, permitir que conductores circulen bajo los efectos del alcohol o las drogas, que lo hagan sin seguro obligatorio o incluso que utilicen las carreteras para actividades delictivas sin ser detectados.

Este fenómeno, cada vez más extendido, ha sido bautizado como el ‘método gallego’. La denominación tiene su origen en las primeras sanciones impuestas en España por este motivo, que se produjeron en Galicia tras varias investigaciones centradas en grupos locales que compartían información de manera sistemática.

Base legal y primeras sanciones

Aunque la ley de tráfico no sanciona directamente el hecho de avisar sobre radares, el marco legal cambia cuando entra en juego la ley de seguridad ciudadana. En concreto, el artículo 36.23 contempla como infracción grave el uso de imágenes o datos personales o profesionales de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando dicho uso pueda comprometer su seguridad, la de sus familias, las instalaciones o el éxito de una operación en curso.

Este precepto ha servido de base para las primeras sanciones en España relacionadas con la difusión de controles. El Sector de Tráfico de Galicia aplicó este artículo en varios casos, considerando que la publicación masiva de la ubicación exacta de controles en tiempo real podía interferir directamente en su eficacia.

Las sanciones más destacadas recayeron sobre una empresa encargada de gestionar una aplicación y sobre un particular de A Coruña que administraba varios grupos de WhatsApp. En conjunto, estos grupos sumaban más de 15.000 usuarios y compartían de forma constante la localización de controles desplegados en la zona de la Costa da Morte.

La DGT invertirá 975.000 euros en 15 radares móviles capaces de multar hasta en seis carriles.

La resolución, emitida por la Subdelegación del Gobierno de A Coruña, concluyó que la difusión continuada de estos avisos comprometía el éxito operativo de los controles policiales. Como consecuencia, tanto la empresa como el administrador particular fueron sancionados económicamente.

Este precedente ha servido para reforzar el mensaje de las autoridades en periodos de alta movilidad como la Semana Santa. Aunque compartir la ubicación de radares fijos sigue siendo completamente legal, hacerlo con controles móviles o dispositivos en tiempo real puede acarrear consecuencias si se considera que pone en riesgo la eficacia de los operativos o la seguridad de los agentes implicados.

Temas Relacionados

RadaresTráfico EspañaMotorMotor EspañaCochesVehículosDGTEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

El efecto de la rebaja de impuestos a la gasolina: los hogares más pobres ahorran 9 euros y los más ricos 289 euros

La rebaja fiscal del Gobierno abarata el combustible, pero amplía la brecha entre hogares según su nivel de ingresos y tensiona las cuentas públicas

El efecto de la rebaja de impuestos a la gasolina: los hogares más pobres ahorran 9 euros y los más ricos 289 euros

El FMI destaca que España resistirá mejor a la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Medio gracias a la energía nuclear y las renovables

El organismo alerta de que la crisis es “global, pero asimétrica”, ya que afectará de manera desigual según la dependencia energética y las reservas de cada país

El FMI destaca que España resistirá mejor a la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Medio gracias a la energía nuclear y las renovables

Resultados del Sorteo 4 de Super ONCE: ganadores y números premiados del 30 de marzo

Juegos Once compartió la combinación obtenida a las 17:00 horas; tenemos las cifras afortunadas aquí mismo

Resultados del Sorteo 4 de Super ONCE: ganadores y números premiados del 30 de marzo

Super ONCE: combinación ganadora del Sorteo 3 del lunes 30 de marzo

Como diariamente, aquí están los resultados oficiales difundidos por Juegos Once

Super ONCE: combinación ganadora del Sorteo 3 del lunes 30 de marzo

Iberia y los sindicatos pactan un ERE voluntario para casi 1.000 empleados

El expediente regulador afectará a 106 pilotos, 137 tripulantes de cabina y 753 trabajadores de tierra, incluyendo técnicos de mantenimiento y empleados de servicios corporativos

Iberia y los sindicatos pactan un ERE voluntario para casi 1.000 empleados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fiscalía madrileña investiga si un ayuntamiento del PP es responsable de que los pacientes de un hospital de Quirón usen terrenos protegidos para aparcar sus coches

La Fiscalía madrileña investiga si un ayuntamiento del PP es responsable de que los pacientes de un hospital de Quirón usen terrenos protegidos para aparcar sus coches

Llevar la baliza v16, cambiar las ruedas o tener la ITV: todo lo que necesitas antes de viajar en Semana Santa

La Casa Blanca responde a Pedro Sánchez tras el cierre del espacio aéreo español a la operación en Irán: “Las Fuerzas Armadas no necesitan ayuda de España”

Polémica en Parla: denuncian un posible patrón de respuestas en la oposición a auxiliar administrativo y el Ayuntamiento anula el examen

Los 33 nuevos radares de la DGT para Semana Santa 2026: estas son las ubicaciones exactas

ECONOMÍA

El efecto de la rebaja de impuestos a la gasolina: los hogares más pobres ahorran 9 euros y los más ricos 289 euros

El efecto de la rebaja de impuestos a la gasolina: los hogares más pobres ahorran 9 euros y los más ricos 289 euros

El FMI destaca que España resistirá mejor a la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Medio gracias a la energía nuclear y las renovables

Iberia y los sindicatos pactan un ERE voluntario para casi 1.000 empleados

La guerra en Oriente Medio ya sacude la vivienda: construir será hasta un 10% más caro y comprar, aún más difícil

Aerolíneas y aeropuertos europeos piden prorrogar la flexibilidad del nuevo control fronterizo para evitar colapsos en Semana Santa

DEPORTES

El FC Barcelona podría volver a jugar en Montjuic para terminar las obras del Camp Nou: fechas y opciones que baraja el equipo azulgrana

El FC Barcelona podría volver a jugar en Montjuic para terminar las obras del Camp Nou: fechas y opciones que baraja el equipo azulgrana

Los controladores aéreos de Sevilla avisan de una posible huelga que podría poner en jaque la Copa del Rey

Sinner aprieta la lucha con Carlos Alcaraz por el número uno: la tierra decidirá el rey del ranking ATP

Honda trabaja para solucionar los problemas en los monoplazas de Aston Martin: “Estamos mejorando el motor... pero esto no es a corto plazo”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1