La gran incógnita que rodea a la princesa Leonor: ¿qué estudiará la próxima jefa de Estado?

La Princesa Leonor durante la recepción a las autoridades y una representación de la sociedad balear en el Palacio de Marivent, 2025. (Raúl Terrel / Europa Press).

A la princesa Leonor le queda poco más de un trimestre para cerrar una de las etapas más exigentes de su formación: su paso por las Fuerzas Armadas. Este lunes retoma la actividad en la Academia General del Aire tras el paréntesis de la Semana Santa, dando inicio a un periodo decisivo que marcará tanto el final de su instrucción militar como el inicio de su futuro académico.

El regreso a San Javier supone volver a la rutina castrense después de unos días de descanso en los que ha podido reencontrarse con su familia. Un tiempo breve, pero en que han tenido tiempo de disfrutar de planes como las procesiones del barrio madrileño de Carabanchel y el concierto de Rosalía en el Movistar Arena.

Con este retorno, la heredera al trono encara el tramo final de un recorrido que comenzó hace casi tres años en la Academia General Militar y que la ha llevado también por la Escuela Naval de Marín. Un itinerario planificado por su padre y que forma parte de la preparación institucional diseñada para quienes están llamados a asumir la jefatura del Estado en el futuro.

Aunque las próximas semanas estarán centradas en la formación teórica y práctica habitual, el verdadero punto de inflexión llegará en junio. Según Vanitatis, entre los días 1 y 12 están previstos los exámenes correspondientes al segundo cuatrimestre, una fase clave que pondrá a prueba los conocimientos adquiridos durante este último curso en el Ejército del Aire.

Estas fechas no solo tienen relevancia académica, sino que también condicionan la agenda institucional de la familia real. Coinciden, por ejemplo, con la prevista visita del papa León XIV a Madrid, un evento de alto perfil en el que tradicionalmente participan miembros de la Casa Real. Asimismo, el calendario de evaluaciones dificulta la presencia de la princesa en actos como el Día de las Fuerzas Armadas, fijado para finales de mayo.

La princesa Leonor durante su formación militar (Europa Press)

El final de su formación militar

Superado el periodo de exámenes, Leonor afrontará las últimas semanas de instrucción antes de cerrar oficialmente esta etapa. El momento más simbólico llegará el 15 de julio, fecha en la que tendrá lugar la entrega de despachos en la academia. Se trata de una ceremonia de gran carga institucional, presidida por Felipe VI, en la que los alumnos reciben el reconocimiento a su formación.

Como es habitual, se espera que la ceremonia reúna a los principales miembros de la familia, incluida la reina Letizia, ofreciendo una imagen de unidad en un momento clave para la heredera. Ese mismo día marcará también el final oficial del curso y, por tanto, el inicio de las vacaciones estivales.

Este verano será, previsiblemente, distinto a los anteriores. Sin la incorporación inmediata a una nueva academia militar, la princesa podrá disfrutar de un periodo de descanso más prolongado. Como es tradición, parte de ese tiempo lo pasará en Mallorca, en un contexto que combina compromisos públicos y momentos privados.

Sin embargo, el verdadero foco de atención no está solo en el cierre de su etapa militar, sino en lo que vendrá después. Tal y como se anunció en su momento, el siguiente paso en su formación será el acceso a la universidad, una decisión que genera gran expectación tanto por su significado como por sus implicaciones.

La princesa Leonor finaliza su formación en el buque Elcano tras siete meses marcados por experiencias formativas, polémicas mediáticas en Brasil, Uruguay y Chile, y un reencuentro emocional con la reina Letizia durante una escala en Panamá que acaparó titulares.

El futuro de su educación a examen

La elección del centro universitario no es un asunto menor. Sobre la mesa se encuentran distintas opciones que van desde continuar su formación en España hasta trasladarse al extranjero. Cada alternativa plantea ventajas diferentes: mientras que estudiar fuera podría ofrecerle mayor privacidad, optar por una institución española reforzaría su vinculación con el sistema educativo nacional.

Aunque todavía no hay confirmación oficial, diversas informaciones apuntan a que la balanza podría inclinarse hacia Madrid como destino académico, al igual que hizo su padre en la Universidad Autónoma de Madrid. No obstante, en la misma línea, Felipe VI decidió ampliar sus conocimienos en Canadá y en Estados Unidos, varias etapas de las que guarda hasta el día de hoy grandes recuerdos y amigos. Por lo tanto, no sería de extrañar que la joven optara por abandonar nuestras fronteras unos años. En cualquier caso, será la propia Casa Real la encargada de comunicar los detalles, incluyendo la carrera elegida y el centro en el que continuará su formación.