Quién es la nueva Leonor de Borbón y qué relación tiene con la princesa heredera de España: la hija del príncipe Amaury de la dinastía Borbón-Parma

La boda de Amaury de Borbón-Parma y Pélagie de Mac Mahon, padres de la nueva Leonor de Borbón (Carlos de Borbón)

En el castillo de Sully, en Borgoña, se ha celebrado recientemente el bautizo de Leonor de Borbón-Parma, cuyo nombre coincide con el de la princesa Leonor de Borbón, heredera al trono de España. Aunque ambas comparten ascendencia real y el mismo nombre, sus trayectorias vitales y sus contextos familiares marcan grandes diferencias.

Leonor de Borbón-Parma, que acaba de cumplir seis meses, es la hija del príncipe Amaury de Borbón-Parma y Pélagie de Mac Mahon. Su bautizo se celebró el pasado 21 de marzo en Borgoña, en el mismo lugar donde sus padres contrajeron matrimonio el 9 de julio de 2023. La niña recibió el nombre completo de Aliénor Yolande Cherry Charlotte Marie Joseph, y lució durante la ceremonia un vestido de bautizo que perteneció a su bisabuela, la condesa de Caraman-Chimay.

Aunque su apellido evoca a la monarquía española, su historia está íntimamente ligada a la aristocracia francesa y europea. El linaje paterno de la niña, la Casa de Borbón-Parma, desciende directamente de los Capetos, dinastía que gobernó Francia hasta la abolición de la monarquía. Esta ascendencia conecta a Amaury de Borbón-Parma con figuras históricas como Luis XIV o Felipe V, primer Borbón que ocupó el trono de España.

La Casa Real ha difundido un vídeo en el que la heredera al trono pilota un avión Pilatus PC-21 (E.27). (Casa Real)

El origen de los Borbón-Parma

La Casa de Borbón-Parma, rama cadete de los Borbones españoles, gobernó durante siglos el Ducado de Parma, en Italia, y a día de hoy carece completamente de poder político efectivo. El evento en Borgoña ha suscitado la curiosidad sobre quién es esta nueva Leonor aristocrática.

Si bien no existe parentesco directo con la familia real española, las raíces europeas de ambas dinastías ilustran cómo ciertas tradiciones, como los nombres, mantienen su vigencia simbólica en la nobleza continental. Leonor de Borbón-Parma forma parte de una familia que enlaza casas reales de España, Francia e Italia. A día de hoy, el duque de Parma, Carlos Javier de Borbón-Parma, es el representante del carlismo. Pertenece a esta dinastía también la abuela de Teresa Urquijo, Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma.

El rey Juan Carlos y la reina Sofía saludan a Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, tras el fallecimiento de la infanta Alicia de Borbón-Parma (EFE/J. J. Guillén)

Las raíces de la otra princesa Leonor

Por parte materna, Pélagie de Mac Mahon aporta un trasfondo ligado tanto al poder político como a la nobleza francesa, al ser descendiente directa de Patrice de Mac Mahon, presidente de la República Francesa en el siglo XIX y miembro de una familia irlandesa integrada en la aristocracia gala. Además, los antecedentes familiares se interrelacionan con la Casa de Orleans mediante Margarita de Orleans, quien descendía de Luis Felipe I, y también existe nexo con la realeza danesa a través de lazos matrimoniales históricos.

A lo largo de generaciones, alianzas entre casas reales han propiciado que las genealogías de la aristocracia europea se entrelacen. Un ejemplo concreto es el matrimonio entre el segundo duque de Magenta, hijo de Patrice de Mac Mahon, y Margarita de Orleans. Estas conexiones explican cómo, aunque la relación entre ambas Leonor no sea directa, sí comparten ancestros y entramados familiares comunes.

La princesa Leonor recibe la Medalla de Oro de Galicia (Europa Press)

El bautizo de Leonor de Borbón-Parma resalta el peso que mantiene la herencia en ciertos estratos de la aristocracia europea. Mientras la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, figura como futura jefa de Estado y encarna el porvenir de la monarquía española, la recién bautizada Leonor crece en un entorno ajeno a responsabilidades institucionales y fuera del foco de la prensa internacional. No obstante, ambas ilustran cómo la historia y los lazos genealógicos continúan influyendo en la vida presente de la realeza europea.