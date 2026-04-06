España crea 211.510 empleos y marca el mejor marzo desde que hay registros: sin contar el ‘efecto calendario’, alcanza un récord de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social

Un camarero y una camarera conversan frente a los clientes en la terraza de un restaurante en el centro de Málaga, España. 1 de abril de 2025. (REUTERS/Jon Nazca)

La Seguridad Social española ha sumado en marzo un total de 21.882.147 afiliados. Se han creado 211.510 empleos este mes, según los últimos datos de los ministerios de Seguridad Social y de Trabajo, lo que supone el mejor marzo desde que hay registros. El sector de la hostelería ha liderado el crecimiento, al incorporar 79.701 trabajadores coincidiendo con el inicio de la campaña de Semana Santa y pese a la guerra de Irán.

Por primera vez, la cifra de afiliados en términos desestacionalizados (es decir, sin tener en cuenta el efecto calendario) ha superado el récord de los 22 millones (22.010.532 ocupados), con un aumento mensual de 80.274 personas, de acuerdo con los mismos ministerios.

El desempleo registrado descendió hasta 2.419.712 personas, el menor nivel desde 2008, tras una reducción de 22.934 inscritos en marzo, indican los datos oficiales.

Gráfico de la serie desestacionalizada (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebraba en X el dato minutos antes de que se conocieran las cifras oficiales: “Por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en la Seguridad Social”. Con una camiseta de fútbol con el número 22 a la espalda, Sánchez ha asegurado que “España tiene el mejor equipo”.

“Sois quienes levantáis las persianas, quienes cuidáis, quienes enseñáis, sois quienes servís y quienes emprendéis, quienes empezáis y quienes ya lleváis un tiempo trabajando, sois quienes labráis, quienes empujáis, quienes levantáis y construís este país. Somos un equipo que está haciendo historia”, afirma Sánchez en el vídeo.

Pedro Sánchez ha celebrado la cifra récord de los 22 millones de afiliados en redes sociales. (Montaje Infobae)

Marzo, tendencia positiva

A la cifra de los 22 millones se llega en marzo tras sumar 80.274 ocupados en el último mes y 523.579 en el último año, siempre descontando el efecto calendario. La afiliación desestacionalizada es un indicador que elimina las variaciones propias de cada época del año, permitiendo observar la evolución real del empleo. El dato de marzo consolida una tendencia positiva y refleja la fortaleza del mercado de trabajo en España. El incremento anual pone de relieve la capacidad del sistema para generar empleo, mientras que el alza mensual confirma el dinamismo en la creación de puestos de trabajo.

Durante la segunda quincena de marzo, los registros diarios de afiliación se mantuvieron de forma constante por encima de los 21,9 millones de personas, una señal del arraigo de esta tendencia expansiva. La ministra Elma Saiz ha subrayado la dimensión histórica del logro, vinculándolo a las reformas recientes y a los avances acumulados desde 2018.

Récord de trabajadores extranjeros

Según ha destacado la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, este marzo también se ha marcado un récord de trabajadores extranjeros, “que superan los 3,15 millones por primera vez en la afiliación media”. En concreto, el número de trabajadores extranjeros en la serie original se sitúa en 3.151.563, que son 230.358 más que hace un año, y representan ya el 14,4% del total. Al mismo tiempo, ha destacado el comportamiento del empleo entre las mujeres, ya que han llegado a las 10.372.812 ocupadas. En concreto, hay 255.754 afiliadas más que hace un año y son cerca de 1,8 millones más que en 2018 y ya suponen el 47,4% del total de afiliados, un punto porcentual más que en 2018.

En el lado de los autónomos, el total de trabajadores se mantiene por encima de los 3,4 millones, con un crecimiento de un 1,2% en el último año, y un alza del 10,9% en el sector específico de Telecomunicaciones, Programación Informática, Consultoría e Infraestructura Informática.