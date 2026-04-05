Un periódico mallorquín para alemanes se pregunta por qué la Pascua es tan diferente entre Alemania y las Islas Baleares

Una procesión cristiana en Mallorca durante la Semana Santa. / Consell de Mallorca

Dada la alta predominancia de población alemana en las Islas Baleares, son varios los medios que informan en su lengua materna a los ciudadanos que residen en la región española. El Mallorca Zeitung o el Mallorca Magazin, junto a la emisora Das Inselradio Mallorca, son algunos de los más reconocidos. Aprovechando la Semana Santa, el primero de ellos ha querido incidir en las diferencias entre el país germano y España.

La celebración de la Semana Santa en Mallorca muestra una fisonomía propia, marcada por tradiciones y ritos que la distinguen de la vivencia alemana de la Pascua. La presencia de símbolos como el Osterhase y los huevos de Pascua se ha ido afianzando en la isla bajo la influencia de cadenas comerciales alemanas, pero la idiosincrasia local mantiene costumbres singulares y ampliamente arraigadas.

Los niños mallorquines mantienen la tradicional figura de la Jaia Corema

Los niños en Mallorca esperan durante la Cuaresma la presencia de Jaia Corema, la “bruja del ayuno”, protagonista de un ritual doméstico en el que cada semana se le corta una de sus siete piernas, señalando la cuenta atrás hasta el Domingo de Resurrección. Esta figura, traducida como Vella Quaresma, es única de las islas y suele materializarse en papel o cartón.

En ese contexto, la imagen de la Jaia Corema, confeccionada de manera artesanal y colgada en la nevera de muchas casas, constituye un recordatorio simbólico del periodo de abstinencia, aunque en la actualidad el seguimiento riguroso de este precepto se ha relajado de forma generalizada. Según ha recogido Mallorca Zeitung, la popularidad de la Jaia Corema ilustra la continuidad de los viejos hábitos propios de la isla, a pesar de la creciente globalización de las festividades.

Los dulces de Adviento: crespells, panades o robiols

Las especialidades gastronómicas conforman otro de los pilares diferenciales de la Pascua mallorquina. El consumo colectivo de panades (pasteles salados redondos), robiols (empanadillas dulces rellenas) y crespells (galletas de mantequilla recortadas en varias formas) está estrechamente vinculado a la Semana Santa.

Estos elaborados mallorquines se preparan en familia durante los días previos a la fiesta, reproduciendo un ambiente doméstico y participativo comparable al que las familias alemanas reservan para el horneado de dulces en Adviento. El detalle más específico de este periodo se encuentra en la elaboración de las monas de Pascua, dulces de origen catalán y valenciano también localizados en Mallorca. Habitualmente, los padrinos se las regalan a sus ahijados el Domingo de Pascua, convirtiendo la jornada en un evento compartido que, en muchos casos, involucra una excursión familiar.

Una fiesta privada en Alemania frente a lo público en Mallorca

El tono y el ambiente de la Semana Santa mallorquina muestran un contraste marcado con el carácter más lúdico y privado de las celebraciones en Alemania. Las familias germanas asocian estas fechas a la llegada de la primavera, la decoración con motivos florales y la convivencia hogareña. Muchas veces, la Pascua en Alemania se asocia con encuentros familiares, desayunos festivos y la búsqueda de huevos en jardines particulares, quedando en un plano secundario el trasfondo religioso. No obstante, la Pascua también representa el primer gran paréntesis vacacional para numerosos alemanes, que eligen la isla balear para disfrutar de unos días de descanso, sol y tiempo en familia tras un invierno frío y exigente.

En el contexto español, y particularmente en Mallorca, la Semana Santa adquiere una dimensión pública notable. Las procesiones atraviesan calles y plazas, con cofradías portando imágenes religiosas y la música solemne imprimiendo a los espacios urbanos una atmósfera recogida y de respeto. La liturgia y el sentimiento de pertenencia comunitaria impregnan gran parte de las celebraciones, que en muchos pueblos de la isla incluyen representaciones teatrales de la Pasión, conservadas como un elemento identitario y cultural.

Lo que la Semana Santa supone para la sociedad mallorquina y el sector turístico

La llegada de la Semana Santa marca un punto de inflexión en la rutina de la población autóctona, que se prepara para el inicio de la temporada alta turística. Mallorca Zeitung subraya que, mientras los visitantes extranjeros encuentran en la isla un refugio para la relajación y el ocio, gran parte de la sociedad insular afronta el reto de reactivar la actividad tras el parón invernal. La mayoría de los establecimientos turísticos aprovechan las vacaciones de Pascua para reabrir sus puertas y encarar la previsión de meses intensos de trabajo y nuevas cifras de afluencia récord.

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El peso de la tradición, la herencia gastronómica y la reorganización social y laboral confluyen así en unas fechas en las que Mallorca reafirma su identidad particular, un mosaico en el que coexisten la renovación ritual, la hospitalidad y la proyección internacional, según explican desde el medio alemán.