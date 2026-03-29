La reina Sofía y la infanta Cristina disfrutan del Domingo de Ramos en Palma de Mallorca: perfil discreto en la iglesia de la Bonanova

La reina Sofía, pilar de las tradiciones de la Casa Real en su emotiva cita anual con el Cristo de Medinaceli. (EUROPA PRESS).

La reina Sofía ha vuelto a mostrar su fidelidad a las tradiciones de Semana Santa en Mallorca, aunque este año lo ha hecho en un contexto especialmente íntimo y marcado por lo personal. Según ha informado el diario Última Hora, la emérita ha asistido acompañada por la infanta Cristina este Domingo de Ramos a una misa en la iglesia de la Bonanova, en Palma de Mallorca, en una visita de carácter estrictamente privado.

Sin presencia de cámaras ni cobertura oficial, madre e hija han participado también en la tradicional bendición de los ramos, manteniéndose al margen de la agenda institucional. Este tipo de apariciones discretas reflejan el perfil que ha adoptado la reina Sofía en los últimos años, centrado en actos concretos y en su esfera más personal, lejos del foco mediático.

Ambas llegaron a la isla el pasado 27 de marzo para pasar unos días juntas en el Palacio de Marivent, una residencia habitual para la familia durante estas fechas. La estancia, sin embargo, tiene un componente emocional añadido. Es la primera Semana Santa que la reina emérita vive sin su hermana, Irene de Grecia, fallecida en enero a los 83 años. La estrecha relación entre ambas hacía de estas vacaciones un momento especialmente significativo, por lo que la presencia de la infanta Cristina adquiere un papel clave como apoyo familiar.

No es la primera vez que la hija menor de la emérita viaja a Mallorca en estas fechas, aunque su relación con la isla cambió tras el impacto del llamado caso Nóos. Durante años, fue una figura habitual en Palma, donde ostentaba el título de duquesa, hasta que este le fue retirado. En los últimos tiempos, sus visitas han sido más puntuales y siempre alejadas de actos oficiales.

La reina Sofía y Paloma O'Shea en la Escuela Superior de Música (Europa Press)

A pesar del carácter privado del Domingo de Ramos, la reina Sofía sí tiene previsto retomar su actividad institucional en los próximos días. En concreto, presidirá el tradicional concierto de Semana Santa que se celebrará en la Catedral de Palma, un evento de carácter benéfico vinculado a Projecte Home Balears. Este acto la sitúa nuevamente en el centro de la representación de la Corona durante estas fechas, en ausencia de los actuales monarcas.

Y es que, una vez más, Felipe VI y Letizia Ortiz han optado por no desplazarse a Mallorca en Semana Santa. Desde 2019, los reyes han dejado de acudir a la tradicional misa del Domingo de Pascua en la catedral, una cita que durante años reunió a la familia real al completo y que marcaba uno de los momentos más esperados del calendario.

El último recuerdo público de aquella tradición se remonta a 2018, cuando un tenso episodio entre la reina Letizia y la reina Sofía a las puertas del templo acaparó la atención mediática. Desde entonces, la casa real ha optado por modificar su presencia en estas celebraciones, apostando por un perfil más discreto y descentralizado.

La reina Sofía visita la Basílica de Jesús de Medinaceli (EFE)

Una semana entre diferentes ciudades españolas

Mientras tanto, la reina emérita mantiene su vínculo con Mallorca, aunque adaptado a las circunstancias actuales. Su estancia en la isla no se prolongará demasiado, ya que también tiene previsto desplazarse a otros puntos de España para seguir de cerca algunas de las procesiones más destacadas. En los últimos años, ha mostrado interés por conocer distintas tradiciones locales, como ya hizo anteriormente en ciudades como Málaga.

Todo apunta a que en estos días estará acompañada no solo por la infanta Cristina, sino también por la infanta Elena, reforzando así la imagen de unidad familiar en un momento especialmente sensible. La pérdida reciente de Irene de Grecia ha dejado una huella profunda en la reina, que poco a poco retoma su actividad pública apoyada en su entorno más cercano.