Receta de toña alicantina, la mona tradicional para celebrar Semana Santa

Receta de toña alicantina, también llamada mona o panquemao (Flickr)

La repostería española esconde grandes delicias que, desgraciadamente, pocos conocen fuera de su lugar de origen. Épocas festivas como es la Semana Santa aparecen como la excusa perfecta para acercarse a nuestro recetario más tradicional, buscando esos dulces de toda la vida que, en ocasiones, parecen quedar relegados en pro de nuevas combinaciones y sabores llegados de lejos.

Hoy viajaremos hacia el sudeste, hasta la provincia de Alicante, donde en estas fechas encontramos una de las grandes delicias del mundo dulce. Hablamos de la toña alicantina, un bollo esponjoso y aromático de gran arraigo en la tradición local.

También llamada mona o panquemao, esta receta dulce es común a toda la zona del Levante español, especialmente de la zona sur de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia. Aunque en la zona de Alicante es común tomarse una de estas monas como desayuno o merienda en cualquier momento del año, casi siempre recién horneadas en las panaderías tradicionales de la zona, lo cierto es que estos bocados dulces adquieren más protagonismo durante la Semana Santa.

En cuanto a su origen, este postre podría tener como antecedente la 'munna’, término árabe que significa ‘provisión de boca’, regalo que los moriscos hacían a sus señores. El bollo en cuestión se caracteriza por su esponjosa textura tipo brioche, de un delicioso sabor dulce que recuerda al de un roscón gracias al aroma del azahar. En su exterior, presenta una capa de color más oscuro y tostado, que suele completarse con una costra de azúcar caramelizada por el calor del horno.

Receta de toña alicantina

La toña alicantina es un bollo elaborado con harina, huevos, azúcar, leche, mantequilla, ralladura de cítricos y un toque de agua de azahar. El secreto está en el levado cuidadoso y el horneado que le da esa miga suave. Se pinta con huevo y se decora con azúcar antes de entrar al horno, para conseguir así esa característica costra dorada y crujiente.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 3 horas. Preparación: 25 minutos. Levados: 2 horas. Horneado: 20-25 minutos.



Ingredientes

500 g de harina de fuerza

100 g de azúcar

2 huevos (uno para la masa y otro para pintar)

70 g de mantequilla a temperatura ambiente

150 ml de leche entera

25 g de levadura fresca

Ralladura de 1 limón

Ralladura de 1 naranja

1 cucharada de agua de azahar

1 pizca de sal

Azúcar para espolvorear

Cómo hacer toña alicantina, paso a paso

Templa la leche y disuelve la levadura fresca en ella. En un bol grande, mezcla la harina, el azúcar, la ralladura de limón y naranja y la pizca de sal. Añade el huevo, la leche con levadura y el agua de azahar. Mezcla hasta que se integre. Incorpora la mantequilla poco a poco, amasando hasta que la masa quede suave y elástica. Forma una bola, cubre con un paño y deja levar hasta que doble su tamaño (aprox. 1 hora). Divide la masa en 2 o 3 piezas, dales forma de bola y colócalas en una bandeja con papel de horno. Deja levar de nuevo hasta que vuelvan a doblar su volumen (1 hora más). Pinta la superficie con huevo batido y espolvorea con azúcar. Hornea en horno precalentado a 180°C durante 20-25 minutos, hasta que estén doradas. Enfría sobre rejilla antes de consumir para que mantenga su textura esponjosa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 a 3 toñas grandes (8-10 porciones en total).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 320 kcal

Hidratos de carbono: 53 g

Grasas: 8 g

Proteínas: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La toña se mantiene tierna 2-3 días en una bolsa hermética o recipiente bien cerrado a temperatura ambiente. Se puede congelar en porciones envueltas en film.