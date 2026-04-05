Siete personas con contusiones tras el derrumbe de parte del techo del hotel Poseidón de Benidorm: un menor y un hombre de 78 entre los afectados

Turistas disfrutan de la playa en Benidorm, Comunidad Valenciana, España. 17 de noviembre de 2021 (REUTERS/Eva Manez)

El derrumbe de parte del techo del hotel Poseidón de Benidorm ha dejado siete personas con contusiones este domingo, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). El suceso se ha registrado cerca de las 14:20 horas en la zona del restaurante, según ha podido comprobar EFE. Entre los afectados se encuentran cinco hombres y dos mujeres, incluyendo a un menor de 8 años y a un hombre de 78, ambos dados de alta en el lugar.

Las otras cinco personas, con edades entre 33 y 80 años, han sido trasladadas a la Clínica Benidorm y al Hospital Marina Baixa para recibir atención médica tras ser asistidas en el sitio por los equipos de emergencia. El CICU ha movilizado una unidad del Servicio de Asistencia Médica de Urgencia (SAMU), una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) y otra de Transporte No Asistido, contando además con apoyo de la Cruz Roja para la intervención.

Por el momento, se desconocen las causas del incidente. Aun así, el Ayuntamiento de Benidorm ha enviado a un arquitecto municipal para analizar el origen y el alcance del desprendimiento de la estructura de pladur, informó EFE.

Un rayo cae en Rojales (Alicante) durante el temporal de la DANA Alice

Un accidente en un momento récord de ocupación

La Semana Santa de este año ha confirmado una tendencia que viene consolidándose en el sector turístico de la Comunitat Valenciana: la importancia creciente de las reservas de última hora. Este fenómeno, que responde tanto a los cambios en el comportamiento del viajero como a la influencia de factores externos como la climatología y la economía, ha elevado la ocupación hotelera hasta el 82,5%. Los datos aportados por la patronal Hosbec sitúan a destinos como València ciudad, Benidorm y Peñíscola a la cabeza, con cifras superiores al 82%, e incluso próximas al 87% en el caso de la capital valenciana.

El auge de las vacaciones de proximidad, conocido internacionalmente como ‘staycation’, ha jugado un papel clave. Muchas familias y grupos de amigos optan por destinos cercanos, motivados por la comodidad y la seguridad que aún condicionan parte de la demanda turística. A esto se suma el factor climático: las buenas previsiones meteorológicas han animado a muchos a decidirse por una escapada casi sobre la marcha, incrementando el peso de la reserva de última hora en el total de la demanda.

El comportamiento de los mercados turísticos cambia y obliga a los hoteles a adaptar sus estrategias, reforzando los canales de venta directa y optimizando sus sistemas para responder a un cliente cada vez más digital e imprevisible. La Costa Blanca y la provincia de Castellón, aunque presentan cifras algo más moderadas, también reflejan esta tendencia positiva, superando el 70% y el 80% de ocupación, respectivamente. El sector espera que esta inercia permita acercarse a los máximos registrados en años anteriores, cuando la ocupación llegó al 90%. Todo indica que el turismo, lejos de estancarse, sigue evolucionando y adaptándose a los nuevos hábitos del viajero.

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