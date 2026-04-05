Un trabajador de 43 años muere tras ingerir lubricante industrial en un taller de Tarancón (Cuenca)

Una ambulancia del SESCAM. (Europa Press)

Un trabajador de 43 años ha fallecido esta madrugada en Tarancón (Cuenca) tras sufrir una intoxicación al ingerir lubricante industrial en el taller de una empresa de excavaciones y derribos, según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha. Las autoridades recibieron un aviso a las 21:50 horas del sábado, en el que les explicaban que el afectado se encontraba en un polígono del kilómetro 34 de la carretera autonómica CM-200. El trabajador afectado falleció a las 1:45 horas de este domingo.

En respuesta a la alerta, un equipo de la UVI móvil y agentes de la Guardia Civil acudieron al recinto. Como medida preventiva ante las circunstancias del suceso, se activó un preaviso para la asistencia psicosocial de Cruz Roja, de acuerdo con el informe del servicio de emergencias.

Los accidentes laborales se cobraron 735 vidas en 2025

Un total de 735 personas perdieron la vida en accidentes laborales en 2025 en España. Son 61 fallecimientos menos que el año anterior y supone un descenso del 7,7 %, según datos del Ministerio de Trabajo.

El sector servicios reportó la mayor cantidad de muertes, con 262, una reducción de 64 respecto a 2024. En contraste, la construcción sumó 164 decesos, 29 más que el año precedente. La industria registró 110 víctimas mortales, seis menos que en 2024, y el sector agrario informó 48 fallecimientos, 21 por debajo del registro anterior.

Los infartos, derrames cerebrales y otras causas naturales causaron 251 muertes, mientras que los golpes o caídas representaron 97 decesos, tres más que en el año previo. Por otra parte, los aplastamientos provocaron 82 fallecimientos, 17 menos en comparación con 2024. Los accidentes de tráfico laborales sumaron 73 fallecidos, 23 menos que el año anterior.

Respecto a los siniestros ‘in itinere’, es decir, aquellos que se sufren al ir o volver del lugar de trabajo, 122 hombres y 29 mujeres perdieron la vida, cifras que reflejan dos fallecidos más y una menos, respectivamente, que en 2024. Los accidentes de tráfico en desplazamientos al trabajo resultaron en 138 muertes, siete más que en el año previo.

Además, durante 2025 se contabilizaron 620.386 accidentes laborales con baja, lo que implica una reducción del 1,3 %; en tanto, los sin baja totalizaron 542.661, con una moderación del 1,9 % respecto al año anterior.