España

Un trabajador de 43 años muere tras ingerir lubricante industrial en un taller de Tarancón (Cuenca)

Un equipo de la UVI móvil y agentes de la Guardia Civil acudieron al recinto, pero no pudieron hacer nada

Guardar
Una ambulancia del SESCAM. (Europa Press)
Una ambulancia del SESCAM. (Europa Press)

Un trabajador de 43 años ha fallecido esta madrugada en Tarancón (Cuenca) tras sufrir una intoxicación al ingerir lubricante industrial en el taller de una empresa de excavaciones y derribos, según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha. Las autoridades recibieron un aviso a las 21:50 horas del sábado, en el que les explicaban que el afectado se encontraba en un polígono del kilómetro 34 de la carretera autonómica CM-200. El trabajador afectado falleció a las 1:45 horas de este domingo.

En respuesta a la alerta, un equipo de la UVI móvil y agentes de la Guardia Civil acudieron al recinto. Como medida preventiva ante las circunstancias del suceso, se activó un preaviso para la asistencia psicosocial de Cruz Roja, de acuerdo con el informe del servicio de emergencias.

Los accidentes laborales se cobraron 735 vidas en 2025

Un total de 735 personas perdieron la vida en accidentes laborales en 2025 en España. Son 61 fallecimientos menos que el año anterior y supone un descenso del 7,7 %, según datos del Ministerio de Trabajo.

El sector servicios reportó la mayor cantidad de muertes, con 262, una reducción de 64 respecto a 2024. En contraste, la construcción sumó 164 decesos, 29 más que el año precedente. La industria registró 110 víctimas mortales, seis menos que en 2024, y el sector agrario informó 48 fallecimientos, 21 por debajo del registro anterior.

Los infartos, derrames cerebrales y otras causas naturales causaron 251 muertes, mientras que los golpes o caídas representaron 97 decesos, tres más que en el año previo. Por otra parte, los aplastamientos provocaron 82 fallecimientos, 17 menos en comparación con 2024. Los accidentes de tráfico laborales sumaron 73 fallecidos, 23 menos que el año anterior.

Respecto a los siniestros ‘in itinere’, es decir, aquellos que se sufren al ir o volver del lugar de trabajo, 122 hombres y 29 mujeres perdieron la vida, cifras que reflejan dos fallecidos más y una menos, respectivamente, que en 2024. Los accidentes de tráfico en desplazamientos al trabajo resultaron en 138 muertes, siete más que en el año previo.

Además, durante 2025 se contabilizaron 620.386 accidentes laborales con baja, lo que implica una reducción del 1,3 %; en tanto, los sin baja totalizaron 542.661, con una moderación del 1,9 % respecto al año anterior.

Temas Relacionados

SucesosSucesos EspañaEmpleoEmpleo EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

La Justicia otorga la nacionalidad española a un venezolano tras demostrar que sus hermanos ya la habían conseguido por ser descendientes de sefardíes

La Audiencia Provincial de Madrid afirma que las pruebas presentadas demuestran que hay una conexión cultural y familiar, a pesar de la negativa de la Administración

La Justicia otorga la nacionalidad española a un venezolano tras demostrar que sus hermanos ya la habían conseguido por ser descendientes de sefardíes

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 6 de abril

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 6 de abril

“Yo lo único que quiero es que seas feliz”, la frase que nunca deberías decirle a un adolescente

El psicólogo especializado en familia Alfonso Navarro advierte que exigir o buscar una felicidad continua en esta etapa de la vida solo puede provocar inseguridad e insatisfacción

“Yo lo único que quiero es que seas feliz”, la frase que nunca deberías decirle a un adolescente

Un hombre acude a los tribunales para impedir que su primo pueda pasar por un terreno que lleva a su casa: se lo rechazan porque un testamento de 1917 se lo permite

La clave de la sentencia radica en la figura de la serventía, que a diferencia de una “servidumbre de paso” (un derecho que se concede cuando una finca no tiene otra salida), es una forma de copropiedad germánica, difícil de extinguir o limitar solo porque existan otras vías de acceso

Un hombre acude a los tribunales para impedir que su primo pueda pasar por un terreno que lleva a su casa: se lo rechazan porque un testamento de 1917 se lo permite

La gran incógnita que rodea a la princesa Leonor: ¿qué estudiará la próxima jefa de Estado?

La hija de Felipe VI podría seguir los pasos de su padre y estudiar una carrera en Madrid o irse fuera de nuestras fronteras

La gran incógnita que rodea a la princesa Leonor: ¿qué estudiará la próxima jefa de Estado?
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia otorga la nacionalidad española a un venezolano tras demostrar que sus hermanos ya la habían conseguido por ser descendientes de sefardíes

La Justicia otorga la nacionalidad española a un venezolano tras demostrar que sus hermanos ya la habían conseguido por ser descendientes de sefardíes

Un hombre acude a los tribunales para impedir que su primo pueda pasar por un terreno que lleva a su casa: se lo rechazan porque un testamento de 1917 se lo permite

Líneas rojas y blancas en el aparcamiento: qué son y por cuánto tiempo se puede estacionar

La Justicia avala la incapacidad permanente total de un camionero que perdió la visión en el ojo derecho: solo es capaz de distinguir bultos

Comienza el juicio por el ‘caso Kitchen’: la Audiencia Nacional sienta en el banquillo a la cúpula de Interior del Gobierno de Rajoy por el presunto espionaje a Bárcenas

ECONOMÍA

España crea 211.510 empleos y marca el mejor marzo desde que hay registros: sin contar el ‘efecto calendario’, alcanza un récord de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social

España crea 211.510 empleos y marca el mejor marzo desde que hay registros: sin contar el ‘efecto calendario’, alcanza un récord de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Las emisiones entraron en el mercado

La guerra de Irán impacta en el campo español: el precio del fertilizante se dispara en un momento clave del año

Así es como puedes desgravarte los gastos asociados al alquiler de una vivienda en la Renta de 2026 si vives en Galicia

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El luchador Beneil Dariush habla sobre la clave para derrotar a Ilia Topuria: “Necesita que el combate sea lo más caótico e incómodo posible”

Aday Mara, el primer español en participar en las finales universitarias: el joven pívot quería ser Iker Casillas y ahora sueña con jugar en la NBA

Rafa Jódar y Dani Mérida pisan el acelerador y alcanzan su primera final ATP como tenistas profesionales

El enfado de Lamine Yamal durante el partido entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid: ni siquiera celebró el gol de la victoria