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Reino Unido y Francia fracasan en el Canal de la Mancha: el refuerzo policial y el gasto millonario “solo agravan las muertes de migrantes”

Pese a los 744 millones de euros transferidos a Francia, las muertes de migrantes en embarcaciones precarias aumentan, según revela un informe de la Universidad de Bristol y Border Forensics

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Varias personas migrantes tratan de cruzar el Canal de la Mancha. (Europa Press)
Varias personas migrantes tratan de cruzar el Canal de la Mancha. (Europa Press)

El Gobierno británico ha pagado 744 millones de euros a Francia con el objetivo de frenar la llegada de personas migrantes a través del Canal de la Mancha y, sin embargo, lejos de reducir los riesgos, el número de fallecidos que intentan cruzar en pequeñas embarcaciones no ha hecho más que aumentar. Así lo revela una investigación realizada por el Centro ESRC para el Futuro Sociodigital de la Universidad de Bristol y Border Forensics, que atribuye este repunte a las políticas acordadas entre los gobiernos de Keir Starmer y Emmanuel Macron. Ambas administraciones firmaron en julio de 2025 un plan conjunto para combatir la migración irregular en la zona.

Según detalla la investigación, basada en datos recabados por activistas en Francia, registros de la guardia costera francesa y documentos oficiales británicos, el repunte de víctimas comenzó en el verano de 2023, en paralelo a una reducción en el número de botes y personas que lograron llegar a Reino Unido. El informe subraya que, pese a una mayor vigilancia aérea y refuerzo de las capacidades de búsqueda y rescate marítimo, han aumentado los fallecimientos, que se producen más cerca de las costas francesas.

El incremento de muertes responde, sobre todo, a dos situaciones: los botes cruzan tan saturados que algunas personas quedan atrapadas y mueren aplastadas, y los migrantes intentan salir en medio del caos que provocan los operativos policiales en las playas francesas. Muchas veces, las intervenciones de la policía son violentas y generan escenas de confusión y peligro justo antes de que las embarcaciones partan hacia Reino Unido.

Varias personas migrantes a bordo de una embarcación precaria. (Europa Press)
Varias personas migrantes a bordo de una embarcación precaria. (Europa Press)

El documento menciona tres prácticas de control fronterizo que han agravado los riesgos para quienes intentan llegar a Reino Unido de manera irregular: nuevas medidas para combatir las redes de tráfico de personas y dificultar el acceso a botes, mayor uso de vigilancia aérea y un incremento de la presencia y las intervenciones policiales en la costa francesa.

El informe también sostiene que las autoridades de ambos países “sabían o deberían haber sabido” las consecuencias mortales de las políticas impulsadas.

Declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, tras la aprobación del real decreto en el Consejo de Ministros. (Ministerio de Sanidad)

Prórroga temporal ante la falta de un nuevo acuerdo

El documento, además, se publica en un momento en que ambos gobiernos no logran alcanzar un nuevo acuerdo para controlar la migración irregular entre 2026 y 2029. Las negociaciones están bloqueadas porque Reino Unido quiere que los próximos fondos dependan del número de cruces frustrados, mientras que Francia advierte que esa condición podría aumentar los riesgos para quienes intentan cruzar.

Ante la falta de acuerdo, Londres y París han aprobado una prórroga temporal de dos meses para mantener la financiación actual.

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