Los “naufragios invisibles” en el Mediterráneo aumentan: cientos de migrantes desaparecidos ante el silencio de las autoridades

Varios migrantes piden ayuda mientras son asistidos por la ONG Open Arms durante una operación de rescate al sur de la isla italiana de Lampedusa en el Mediterráneo, en 2022. (AP Foto/Francisco Seco)

Más de 1.745 personas migrantes murieron o desaparecieron en el Mediterráneo durante 2025, según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de Naciones Unidas, lo que supone un descenso del 32% en comparación con el año anterior. Sin embargo, los dos primeros meses de 2026 muestran un repunte: al menos 655 migrantes han muerto o desaparecido en esta ruta, más del doble que en el mismo periodo del año pasado, pese a que se han registrado menos intentos de cruce hacia Europa, de acuerdo a la OIM. La falta de vías legales obliga a quienes buscan refugio a optar por travesías cada vez más peligrosas.

Desde Associated Press advierten de que el verdadero alcance de la tragedia puede ser aún mayor. La agencia de noticias ha documentado que muchas de las muertes recientes corresponden a “naufragios invisibles”, es decir, embarcaciones que desaparecen en alta mar sin dejar rastro, especialmente durante episodios de mal tiempo con fenómenos meteorológicos extremos. Según la ONG Refugees in Libya, solo en enero más de mil personas desaparecieron en la ruta entre Túnez e Italia, coincidiendo con el paso de un ciclón devastador. Días después, más de veinte cuerpos aparecieron en la costa, “pero la noticia apenas tuvo repercusión, en parte porque las autoridades han guardado silencio”, denuncian desde AP.

Pese a los numerosos intentos de la agencia de noticias por contactar con la Guardia Costera italiana, las Fuerzas Armadas de Malta y las autoridades tunecinas, no han obtenido respuesta y, lo que antes era un flujo limitado de datos oficiales, ahora se ha convertido en un muro de silencio, aseguran. Esta falta de transparencia impide tanto a periodistas como a organizaciones humanitarias confirmar el destino de quienes desaparecen en el Mediterráneo, a pesar de que la Unión Europea ha aumentado la vigilancia con el objetivo de combatir la migración irregular.

Varias personas migrantes en un barco en el Mediterráneo. (EFE/ Brais Lorenzo)

La situación en España: la ruta entre Argelia y Baleares es la más peligrosa

En su último informe de 2025, la ONG Caminando Fronteras, que realiza un monitoreo continuo de las rutas migratorias hacia España contabilizando naufragios mediante las llamadas de auxilio de migrantes y familiares, señaló que un total de 3.090 personas fallecieron entre enero y el 15 de diciembre en los distintos recorridos migratorios hacia las costas españolas. Esa cifra representa una reducción del 70,3% frente a los datos de 2024, año en el que la ONG contabilizó 10.400 fallecidos o desaparecidos y, sin embargo, advierten, esa disminución “no responde a una mayor protección del derecho a la vida”.

La coordinadora de la investigación, Helena Maleno, señaló que, aunque el número global de personas fallecidas haya bajado, las tragedias aumentaron, ya que muchas rutas migratorias actuales emplean embarcaciones con menos personas a bordo, “lo que fragmenta las cifras sin reducir la letalidad”.

El informe señala un aumento en los intentos de cruce y en los episodios mortales, especialmente en la ruta argelina y en los cruces a nado hacia Ceuta. También destaca la aparición de rutas más largas y peligrosas, que exponen a los migrantes a riesgos extremos. Así, Caminando Fronteras documentó 303 tragedias en distintas rutas durante el año, lo que muestra que persisten los episodios fatales pese a la reducción parcial del número total de víctimas.

Declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, tras la aprobación del real decreto en el Consejo de Ministros. (Ministerio de Sanidad)

La organización indicó que la ruta desde Argelia se ha consolidado como el principal paso migratorio hacia España, por encima de la ruta atlántica hacia Canarias. En este trayecto se registraron 1.037 personas muertas o desaparecidas en 121 incidentes marítimos. De esta forma, el cruce entre Argelia y las Islas Baleares, especialmente hacia Ibiza y Formentera, se mantiene entre los más largos y peligrosos.

El informe de Caminando Fronteras también destaca la falta de transparencia y visibilidad institucional en esta ruta, lo que limita la protección del derecho a la vida, retrasa la activación de los sistemas de búsqueda y rescate y dificulta la cooperación entre los Estados involucrados.

(Con información de Associated Press)