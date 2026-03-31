Sanidad se quiere deshacer de la colección de arte de un histórico narco gallego: subasta cuadros de ‘El Culebras’ por precios entre 18 y 150 euros

Juan Carlos González Martín, alias 'El Culebras', en una foto de archivo (Foto: Equipo de Investigación)

Son 37 obras. Y en su día fueron decomisadas a un histórico narco gallego ya fallecido, Juan Carlos González alias ‘el Culebras’. Pinturas que ahora se pueden comprar por precios de salida que oscilan entre los 18 y los 150 euros. La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, dependiente del ministerio de Sanidad, el organismo que intenta sacar algún beneficio económico a los bienes incautados a las redes del narcotráfico, organiza desde el pasado 24 de marzo esta subasta para desprenderse de todas estas obras de arte. Los interesados pueden pujar hasta el 16 de abril en la empresa que ha contratado el ministerio, Escrapalia.

Hay obras de autores desconocidos, que tienen un precio de salida de 18 euros. Y luego hay cuadros de pintores nacionales de renombre, con precios de salida que llegan hasta los 150 euros. Por ejemplo, hay varios bodegones del pintor gallego Manuel Caballero, de Alfredo Souto Gallego (precursor de la Escuela Gallega de pintura), de Lucas Villaamil, del paisajista Eduardo Martínez Vázquez, de José Frau, de Xabier Blanch (destacado componente del postmodernismo), de Pedro Solveira, de Alberto Freire Portas... De momento la subasta no está teniendo mucho interés. Al cierre de esta información solo había 3 pujas en 3 de los 37 lotes.

Juan Carlos González, alias ‘el Culebras’, falleció en mayo de 2018 cuando estaba a punto de cumplir 80 años. Había sido detenido diez años antes, en 2008, acusado de ser uno de los principales narcotraficantes de hachís en Galicia. Junto aél fueron arrestados su mujer y sus tres hijos. La Fiscalía Antidroga le acusó de blanquear más de 30 millones de euros desde principios de los años 90 procedentes de las ganancias que obtuvo con el tráfico de drogas. En un lujoso chalé que tenían en la localidad de Nigrán la Policía Nacional encontró unas 70 obras de arte que fueron valoradas entonces en 120.000 euros. ‘El Culebras’ es un histórico. En 1996 saltó a la fama tras estar implicado en un alijo de 36 toneladas de hachís, el mayor cargamento de esta sustancia incautado hasta la fecha en Europa y que fue apresado en el puerto de Marín, a bordo de un barco. Su clan llegó a acumular 100 propiedades inmobiliarias.

Un cuadro del pintor Manuel Caballero que subasta el Plan Nacional sobre Drogas

La Fiscalía solicitó para él seis años de prisión y una multa de 56 millones de euros. En marzo de 2015 la Audiencia Provincial de Vigo le condenó a la pena que había solicitado el ministerio público. La sentencia señaló que el capo de la droga llegó a manejar “dinero en efectivo en sociedades y en el Banco Santander Totta de Viana do Castelo (Portugal), en cajas de seguridad, en joyas, cuadros, en préstamos personales y prácticas mercantiles inusuales”, sin figurar “en la titularidad de prácticamente nada”. Nunca llegó a entrar en prisión, ya que su defensa fue alegando motivos de salud en diversos recursos.

Ya subastaron dos chalés

Quienes sí ingresaron en prisión fueron varios de sus testaferros y su familia. Por ejemplo, su mujer y su hija lo hicieron después tras ser arrestadas en febrero de 2017 con una orden de búsqueda y captura cuando tenían el equipaje preparado para supuestamente darse a la fuga. Todos los miembros de su familia fueron condenados a cinco años de prisión. En 2022 el Plan Nacional sobre Drogas empezó a subastar todo su patrimonio, empezando por dos chalés que él y su hija tenían en Pontevedra. Ahora le toca el turno a los cuadros.

En 2024 (últimos datos oficiales), el Fondo de Bienes Decomisados obtuvo 20,1 millones tras subastar vehículos, barcos, viviendas y joyas. Cantidad que fue de 28,3 millones en 2023; unos 31,9 millones en 2022 y 31 millones en 2021, es decir, un total de 111,3 millones de euros en cuatro años. Todo ello gracias a 7.700 sentencias en las que los jueces han autorizado la subasta de estos bienes para que las propiedades que fueron utilizadas por los narcos o adquiridas con los beneficios de las drogas tengan algún retorno a la sociedad. Sanidad utiliza ese dinero para sus planes de prevención y tratamiento del consumo de estupefacientes.