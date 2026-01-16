Sanidad vende un ‘velero de la droga’ de 20 metros de eslora por solo 220 euros y un yate de un narco inglés por 3.300 euros

El velero 'Floriana' que se subasta

En noviembre de 2021, la Agencia Tributaria y la Policía Nacional informaron de una operación conjunta en la que habían decomisado 4.760 kilos de hachís transportados en un velero que se encontraba a 67 millas de Cartagena (Murcia). En la operación fueron detenidas dos personas de nacionalidad búlgara. La embarcación se llamaba ‘Floriana’, tenía pabellón de la República de Polonia y medía 19 metros de eslora. Actualmente, el barco se subasta por 220 euros. Las pujas acaban el 22 de enero, por lo que el precio final puede subir. El velero lo ha puesto a la venta la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, dependiente del ministerio de Sanidad, el organismo que intenta sacar algún beneficio económico a los bienes incautados a las redes del narcotráfico.

En 2024 (últimos datos oficiales), el Fondo de Bienes Decomisados obtuvo 20,1 millones tras subastar vehículos, barcos, viviendas y joyas. Cantidad que fue de 28,3 millones en 2023; unos 31,9 millones en 2022 y 31 millones en 2021, es decir, un total de 111,3 millones de euros en cuatro años. Todo ello gracias a 7.700 sentencias en las que los jueces han autorizado la subasta de estos bienes para que las propiedades que fueron utilizadas por los narcos o adquiridas con los beneficios de las drogas tengan algún retorno a la sociedad. Sanidad utiliza ese dinero para sus planes de prevención y tratamiento del consumo de estupefacientes.

Sanidad tiene actualmente tres embarcaciones en venta a través de la web especializada en subastas ‘Escrapalia’. El velero ‘Floriana’ tiene ya siete pujas. La más alta es, de momento, de esos 220 euros. Todo un chollo. El velero fue construido en el año 2005, tiene capacidad para ocho pasajeros, una eslora de 19,35 metros, una manga de 5,33 euros y un desplazamiento de 31.000 kilos. El estado general del casco es bueno, aunque hay un ligero abombamiento en las zonas del casco apoyadas en puntales, debido al peso que están soportando, una cubierta en estado regular, falta el ancla y las regalas están dañadas por impactos. No hay que olvidar que el velero fue abordado por Vigilancia Aduanera cuando fue interceptado en 2021. La información ofrecida revela que hay que hacer ciertas inversiones. El barco está amarrado en Mallorca.

El yate 'Vulcano', cuando fue interceptado en Calpe con más de 4.000 kilos de hachís

La segunda embarcación es un yate de 1999 amarrado en el puerto de Benalmádena, en Málaga. Su estado es mejor, por eso ya tiene 71 pujas, la más alta de 3.300 euros. El barco se llama ‘Eulalia’ y pertenecía a una red de narcos británicos que traían cocaína desde Suramérica en barcos deportivos. La Policía Nacional les intervino 3.754 kilogramos de cocaína. La eslora del yate es de 10 metros y su manga, de 3,35 metros. Cuenta con dos cabinas, un baño, un camarote doble a proa y una cocina equipada. “La embarcación está bastante completa y, tras revisiones y pequeñas reparaciones, podría ser navegable si los motores están operativos”, explican los vendedores. El plazo para presentar ofertas también finaliza el 22 de enero.

Una comisión del 17%

El tercer barco en subasta es el más económico. De momento solo hay una puja por 150 euros. El yate se llama ‘Vulcano’ y está en el depósito de la Autoridad Portuaria de Murcia. En julio de 2020, Vigilancia Aduanera, Policía Nacional y Guardia Civil decomisaron 4.380 kilos de hachís que sus ocupantes iban a alijar la droga en el puerto deportivo de Calpe (Alicante). Hubo seis detenidos. Tiene 14 metros de eslora. Su estado es malo, “con deformación en quilla por calzos y requiere varada técnica obligatoria para revisión integral. La pintura exterior está desgastada por exposición prolongada”. Los tres lotes tienen, además, una comisión del 17,3% y su correspondiente IVA aplicable.

Históricamente, los ingresos de este fondo que gestiona Sanidad se han distribuido de la siguiente manera: el 67% se ha dedicado a programas de prevención de toxicomanías, asistencia de drogodependientes e inserción social y laboral; y el 43% a la reducción de la oferta (que incluye la persecución del delito y actuaciones policiales y aduaneras). En el año 2025, se distribuyeron más de 28 millones de euros procedentes del Fondo de Bienes Decomisados para estos fines.