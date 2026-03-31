Radares que más multas ponen en Andalucía: todo lo que debes saber si vas a viajar allí esta Semana Santa

Los radares con más multas en Andalucía. (Jesús Hellín / Europa Press)

Andalucía se ha convertido en la comunidad autónoma donde los radares de velocidad acumulan más denuncias en toda España. Si tienes previsto viajar allí durante la Semana Santa, conviene conocer cuáles son los puntos de control más activos y cómo pueden afectar a cualquier desplazamiento en carretera.

Según el último informe de la Asociación Española de la Carretera, los radares instalados en las vías andaluzas sumaron 959.592 denuncias, lo que representa el 27,8% del total nacional. Esto sitúa a la región por delante de otras comunidades como Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. El peso de los dispositivos andaluces en el total de sanciones es tan grande que medio centenar de radares concentran el 30% de las multas tramitadas en todo el país.

El motivo detrás de estas cifras está vinculado a la ubicación estratégica de los radares, la intensidad del tráfico en ciertas vías y el aumento de desplazamientos en temporadas clave como la Semana Santa. Muchos de estos puntos de control se encuentran en autovías y autopistas, donde las velocidades máximas suelen ser más altas y los descuidos más frecuentes, lo que puede suponer un riesgo para quienes no conocen bien la zona.

Los radares que más multan en Andalucía

La DGT invertirá 975.000 euros en 15 radares móviles capaces de multar hasta en seis carriles.

Si vas a conducir por Andalucía estos días, presta especial atención a los siguientes radares, que según los datos oficiales, encabezan la lista de los más activos de la comunidad y están entre los que más multas ponen de España:

A-7, km 968 (Málaga): 67.502 denuncias.

A-381, km 74 (Cádiz): 54.835 denuncias.

A-45, km 128 (Málaga): 49.378 denuncias.

MA-20, km 10 (Málaga): 33.061 denuncias.

A-7, km 978 (Málaga): 33.358 denuncias.

A-92, km 83 (Sevilla): 37.616 denuncias.

H-31, km 79 (Huelva): 27.218 denuncias.

A-4, km 245 (Jaén): 24.189 denuncias.

A-4, km 495 (Sevilla): 27.029 denuncias.

A-92, km 0 (Sevilla): 21.160 denuncias.

Málaga destaca con varios radares en la lista, especialmente en la autovía A-7, donde dos dispositivos superan juntos las 100.000 multas. En Cádiz, el radar de la A-381 ha experimentado un aumento espectacular en su actividad respecto al año anterior, lo que lo convierte en uno de los puntos más temidos por los conductores. Sevilla, Huelva y Jaén también cuentan con radares de alta incidencia, localizados generalmente en tramos con tráfico intenso y altas velocidades permitidas.

Consejos para viajar seguro y evitar sorpresas

Si vas a circular por Andalucía en Semana Santa, conviene extremar la precaución, sobre todo en autovías y autopistas donde están instalados la mayoría de los radares activos. Aunque estos dispositivos buscan reducir la siniestralidad, la mayoría de las sanciones no se producen en carreteras secundarias, que es donde se produce el 70% de los accidentes con víctimas.

Consejos para evitar las multas en Semana Santa. (CUARTOSCURO.COM)

Para evitar multas indeseadas, respeta en todo momento los límites de velocidad y presta atención a la señalización específica de cada tramo. Utiliza aplicaciones o servicios oficiales que alertan de la presencia de radares fijos y móviles, y mantén una conducción prudente, especialmente en zonas con alta concentración de dispositivos sancionadores.

El informe de la Asociación Española de la Carretera y el propio presidente de la AEA, Mario Arnaldo, ponen en duda la eficacia de la política actual de radares para reducir accidentes y consideran que muchos de estos dispositivos funcionan como instrumentos de recaudación más que como elementos de prevención real. Sea cual sea el objetivo, la realidad es que los radares están ahí y pueden arruinar el viaje a cualquier conductor poco atento a las normas de velocidad.