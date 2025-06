La Policía Nacional alerta de la estafa de Bizum inverso

Los ciberdelincuentes también estafan a través de Bizum (Europa Press)

El Bizum inverso consiste en una nueva modalidad de estafa que usan los ciberdelincuentes. Mediante una solicitud de Bizum, haciéndose pasar por una entidad bancaria, piden que confirmes una notificación desde el móvil.

La Policía Nacional conciencia de este tipo de estafas explicando que si recibes un Bizum tu banco no solicitará que aceptes ninguna notificación. Esta es una de las nuevas estrategias que los ciberdelincuentes emplean para engañar y estafar a través de internet. Haciéndose pasar por tu banco buscan que sean los mismos usuarios quienes acepten la operación.

¿Cómo prevenir este tipo de estafas?

Lo primero es siempre mantenerse alerta. Una buena prevención resulta fundamental para evitar posibles riesgos. Si recibes una notificación en tu móvil solicitando datos personales o una confirmación de transferencia u ofertas demasiado buenas es muy posible que se trate de un caso de estafa. Comprobar el remitente, asegurarse de si se trata de un conocido o desconocido puede ayudar a distinguir si se está siendo víctima de un caso de ciberdelincuencia.

Además, hay otras formas de precaución que también se deben de tener en cuenta como: no compartir datos personales, no compartir contraseñas, no acceder a enlaces envidiados desde procedencias sospechosas y descargar la app de Bizum solo desde los lugares oficiales: Google Play para Android y App Store en el caso de Iphone.

También contactar con tu entidad bancaria y reportar el flujo de estafas puede ser una forma solicitar ayuda.

La Policía Nacional conciencia a través de sus redes sociales

En su cuenta de TikTok el mensaje de la policía Nacional es claro: “si tu banco pide que aceptes algo sospecha”. De esta manera buscan concienciar a la sociedad del aumento de las estafas por Bizum y trasferencias, así como de la usurpación de perfiles.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Policía de Ciberdelincuencia Preventiva, lanza algunas recomendaciones para no caer en estafas. Crédito: Secretaría de Seguridad Ciudadana

Los ciberdelincuentes obtienen los números de los usuarios y a través de un mensaje o notificación intentan inducir a que las personas acepten para así poder acceder a su cuenta bancaria. Resulta una forma muy sofisticada de engaño al que debemos prestar especial atención. Aprovechándose del desconocimiento o la buena voluntad de las personas los ciberdelincuentes cometen sus delitos.

Es por ello que la policía insiste en la prevención y explica como ante la duda es mejor mantenerse escéptico y no aceptar ninguna solicitud. Así conseguiremos evitar muchos casos de apropiación indebida.

En el caso de ser víctima de estafa y haber aceptado este tipo de notificaciones es importante que lo reporte ante las autoridades. La estafa es un delito tipificado en el Código Penal y además, en el caso de Bizum hay un elemento a su favor; todas las transacciones quedan registradas en la app. De esta manera la policía podrá hacerse cargo de su caso.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Policía de Ciberdelincuencia Preventiva trabajan para interceptar todos los posibles casos de ciberdelincuencia fomentando una convivencia más pacífica y un acercamiento más sano al manejo de internet y las redes sociales.