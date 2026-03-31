‘MasterChef 14’ inicia temporada con su primer expulsado en una gala llena de novedades y emociones

Los 16 concursantes de la decimocuarta edición de 'Masterchef' (Masterchef)

La decimocuarta temporada de ‘MasterChef’ ha iniciado su recorrido en La 1 de RTVE con una emisión repleta de novedades y momentos cargados de tensión. La gala arrancó en plató con la llegada de los aspirantes que superaron la última fase del casting. Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, habituales en el programa, presentaron a Marta Sanahuja como nueva integrante del jurado, quien toma el relevo de Samantha Vallejo-Nágera.

Sobre la ausencia de Samantha, Pepe Rodríguez solo realizó una breve alusión, explicando que la veterana chef continuará en el ámbito del catering, cerrando así una etapa en el talent culinario. El arranque también estuvo marcado por un sentido homenaje a Esther González, directora de casting del programa, recientemente fallecida, a quien se dedicaron las primeras palabras de la temporada.

Tras las presentaciones iniciales, el jurado seleccionó a los dieciséis concursantes oficiales de este año: Ignacio, Chambo, Nacho Pistacho, Paloma, Soko, Gema, Omar, Germán, Camilla, Pepe, Javier, Annie, Carlota, Vicente, Imma y Maggie.

La elección de los últimos integrantes requirió pruebas adicionales, en las que algunos aspirantes se agruparon para preparar platos como pasta carbonara, ceviche, tartar y milanesa con alcachofas. Finalmente, Pepe Rodríguez propuso ampliar el número de delantales blancos, otorgando seis en lugar de cinco ante la calidad demostrada.

Tensión en la prueba de exteriores

Ya conformados los equipos, los participantes se desplazaron hasta la comarca de Monterrei, en Ourense, escenario elegido para rendir homenaje a quienes lucharon contra los incendios forestales del verano anterior. Allí, bajo la dirección de los chefs Lydia del Olmo y Xosé Magalhaes, responsables de diseñar el menú, los concursantes afrontaron el reto de cocinar para 120 comensales, en su mayoría bomberos, guardas forestales y vecinos afectados por los incendios.

La organización de los equipos estuvo liderada por Nacho y Camilla, quienes asumieron el papel de capitanes. Marta Sanahuja, en su primer día como jueza, se mostró especialmente activa, supervisando junto a Pepe Rodríguez el trabajo del equipo azul, mientras que Jordi Cruz se encargó del equipo rojo.

La prueba resultó compleja desde el principio: el equipo azul —bajo la dirección de Nacho— experimentó graves dificultades tanto en la elaboración como en el emplatado de los platos, viéndose obligado a recomponer una de las propuestas principales.

Los primeros equipos de 'Masterchef 14' (Masterchef)

Estas complicaciones derivaron en tensos enfrentamientos, especialmente entre Nacho y Gema, que se hicieron evidentes ante las cámaras. Por su parte, en el equipo rojo, la relación entre Camilla y Javier también se vio afectada por un fuerte desencuentro.

Uno de los platos más cuestionados de la jornada fue la merluza del equipo rojo, que recibió duras críticas: Jordi Cruz aseguró que el pescado estaba “destruido”, mientras Pepe Rodríguez lamentó los errores en el entrante y la falta de delicadeza en la presentación. A pesar de estos incidentes, el jurado decidió que el equipo rojo se alzara como vencedor de la prueba exterior, otorgándoles la inmunidad.

Primera eliminación

De vuelta en plató, los miembros del equipo azul, identificados con el delantal negro, fueron convocados a la primera prueba de eliminación de la temporada. El reto consistió en elaborar una tableta de chocolate Dubái y un postre a elección propia que incluyera ese mismo ingrediente.

En esta ocasión, la nueva jueza, Marta Sanahuja, se sumó a la cocina para mostrar su destreza, una actitud diferente a la de su predecesora Samantha Vallejo-Nágera, quien raramente cocinaba en el programa. La tensión se palpó entre los aspirantes: Omar evidenció los nervios y uno de los concursantes, conocido por su vínculo con el pistacho, cometió un error notorio al trabajar precisamente con ese ingrediente, lo que acabaría marcando el desenlace de la noche.

Las valoraciones del jurado fueron especialmente exigentes. Germán fue elogiado por su presentación, calificada como “el plato más bonito” de la prueba, mientras que Chambo y Soko recibieron buenas críticas por sus propuestas. En contraste, algunos de los platos presentados estuvieron lejos del nivel esperado.

Paloma fue señalada por “un sabor extraño”, Pepe resultó “soso” y Gema recibió un severo reproche por un postre considerado “infumable”. Al llegar el momento de la deliberación, Pepe Rodríguez anunció que Germán había sido el aspirante más destacado. Entre los candidatos a abandonar el programa quedaron tres concursantes: Nacho Pistacho, Nacho y Gema.

El primer eliminado de 'Masterchef 14', Nacho Pistacho (Masterchef)

Finalmente, el jurado, de forma unánime, anunció el nombre del primer eliminado de la temporada: Nacho Pistacho. La salida estuvo marcada por la emoción y las lágrimas del concursante, que admitió haber sentido la presión, especialmente por el protagonismo del ingrediente que da origen a su apodo.

En su despedida, expresó su decepción, aunque aseguró marcharse con la cabeza alta y dispuesto a seguir defendiendo la agricultura, además de bromear con haber podido “mandar un tiempo a la mierda el pistacho”. Sus compañeros le despidieron entre gritos y muestras de ánimo, cerrando así una primera gala cargada de emociones y simbolismo, en la que la unanimidad del jurado y la paradoja del ingrediente protagonista marcaron el primer adiós de la temporada.