Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de los hermanos futbolistas Patxi y Julio Salinas a las actrices Alba Brunet y Natalia Millán

Patxi Salinas y Alba Brunet en 'Pasapalabra' (Atresmedia)

Pasapalabra renueva desde este miércoles 10 de junio y hasta el viernes 12 de junio a sus invitados con Alba Brunet, Julio Salinas, Patxi Salinas y Natalia Millán, una rotación que servirá para reforzar las pruebas previas al rosco, en las últimas semanas de la prueba, marcada por la sentencia que obligará a Atresmedia a dejar de utilizarla pese a ser lo más reconocible del concurso.

Durante las tres entregas de Pasapalabra, los cuatro famosos se repartirán entre los equipos azul y naranja para ayudar a acumular segundos antes del rosco. El relevo sigue la mecánica habitual del formato de Antena 3, que cambia de invitados cada tres programas y vincula su rendimiento al tiempo con el que los concursantes optan al bote.

PUBLICIDAD

El concurso presentado por Roberto Leal mantiene así una tanda con predominio de perfiles ligados a la interpretación, aunque también incorpora a dos nombres históricos del fútbol español. Cada invitado participará en varias rondas de apoyo y su aportación tendrá efecto directo en el margen de tiempo disponible en el rosco, imprescindible para hacerse con el bote.

Hablamos con la ganadora de ‘Pasapalabra’ sobre el impacto de la victoria, el desgaste mental del concurso y la sensación agridulce de cerrar una etapa que ha marcado su vida

Alba Brunet en ‘Pasapalabra’

Al frente de esta renovación de Pasapalabra aparece Alba Brunet, actriz y profesora de teatro nacida en Palma de Mallorca. Su nombre está asociado sobre todo a las series Acacias 38 y Sueños de libertad, después de una formación en interpretación entre Barcelona y Madrid y una trayectoria que también incluye títulos como Patria y Paraíso.

PUBLICIDAD

Los primeros trabajos de Brunet llegaron en 2009 con el cortometraje La Filosofía de la Futilidad, dirigido por Marco Antonio Robledo. Su gran salto en televisión se produjo en 2015, cuando se incorporó a Acacias 38 para interpretar a Leonor Hidalgo, personaje que mantuvo hasta 2019 y al que volvió en el episodio final emitido en 2021. La actriz compagina su carrera artística con la enseñanza teatral para niños y jóvenes. En su vida personal, mantiene una relación con el actor Pep Ambrós desde 2018 y en 2025 ambos anunciaron que esperaban su primer hijo, un niño al que llamaron Rai.

Avance de ‘Sueños de libertad’ del viernes 29 de mayo (Atresmedia)

Quién es Julio Salinas

La presencia de Julio Salinas incorpora a Pasapalabra una de las figuras más reconocibles del fútbol español de los años ochenta y noventa. El exdelantero bilbaíno jugó en el Athletic Club, el FC Barcelona y el Deportivo de La Coruña, y destacó de forma especial en el Barça de Johan Cruyff. Con el club azulgrana ganó varias Ligas y la primera Copa de Europa de la entidad en 1992.

PUBLICIDAD

A esa trayectoria sumó un papel habitual en la selección española, con participación en varios Mundiales y Eurocopas, antes de iniciar su etapa como comentarista deportivo y rostro frecuente en medios de comunicación. Junto a él está su hermano Patxi Salinas, exjugador y entrenador que es un año menor que Julio. En abril de 2023 pasó a formar parte del cuerpo técnico de Míchel Salgado en el Pafos FC de Chipre, después de haber coincidido con él en el Celta de Vigo.

Julio Salinas, en imagen de archivo (Europa Press)

Patxi Salinas en ‘Pasapalabra’

Como futbolista, Patxi Salinas disputó 432 partidos en Primera División: 239 con el Athletic Club y 193 con el Celta de Vigo. También fue internacional absoluto en dos ocasiones con España, debutó el 14 de septiembre de 1988 en una derrota ante Yugoslavia por 1-2, y antes había jugado 12 partidos con la sub-21 y cuatro con la selección olímpica, además de conquistar la Eurocopa sub-21 en 1986.

PUBLICIDAD

Su etapa en los banquillos comenzó en las categorías inferiores del Celta de Vigo, donde dirigió al juvenil de División de Honor en la temporada 1999-00. Más tarde logró el ascenso a Tercera División con el Porriño Industrial en la campaña 2002-03, se hizo cargo de la Unión Deportiva Atlético Gramenet en marzo de 2005 y entrenó al Juvenil B del Athletic Club en la 2005-06, con futbolistas como Iturraspe o San José a sus órdenes.

Patxi Salinas, en imagen de archivo (Europa Press)

Quién es Natalia Millán

La cuarta invitada de Pasapalabra es Natalia Millán, actriz, bailarina y cantante nacida en Madrid el 27 de noviembre de 1969. Empezó a formarse con 16 años en la Escuela Universitaria de Artes TAI, donde estudió canto, jazz, interpretación y baile clásico, y amplió después esa preparación en instituciones como la Escuela de Ballet Nacional Español.

PUBLICIDAD

María Cerezuela y Natalia Millán en 'Romi' (Amazon Prime Video)

Su debut en el cine se produjo en 1982 como extra en El cepo. Más adelante participó en películas como Fiebre de danza, No hagas planes con Marga, Tu nombre envenena mis sueños, Atraco a las 3… y media y Nubes de verano, mientras construía una carrera televisiva con títulos como El Súper, Policías, en el corazón de la calle, 7 vidas, El internado, Amar en tiempos revueltos, Velvet, El Ministerio del Tiempo, Cuéntame cómo pasó, Valeria y UPA Next.