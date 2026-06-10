España

Más de 716 mil empresarios en Perú buscan crecer, pero 4 de cada 10 se sienten estancados

El 33,9% de los empresarios peruanos teme el cierre definitivo de sus negocios, mientras 28% prioriza flujos de caja y 22% busca alianzas para reducir costos, según BNI Perú

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PBI - San Isidro - crecimiento económico
Las empresas peruanas enfrentan una combinación de estancamiento, presión de precios, falta de estrategias claras y acceso limitado a herramientas avanzadas.

Más de 716 mil empresarios peruanos intentan actualmente hacer crecer sus negocios, aunque una parte significativa enfrenta barreras estructurales.

El Informe Empresarial 2026, elaborado por BNI Perú en base al estudio de Insight Hunting SEO de Impulso, revela que el 40% de los empresarios percibe que sus empresas están estancadas.

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Aunque el deseo de expansión es alto, la falta de estrategias claras y herramientas avanzadas limita el avance, en un contexto donde el tejido productivo está dominado por micro y pequeñas empresas (MYPEs), que representan más del 99% del universo empresarial según el INEI y PRODUCE.

Motivaciones y prioridades: sobrevivir, crecer y no estar solo

El informe señala que los empresarios no buscan el networking solo por hacer contactos, sino como un medio para sobrevivir y crecer.

Entre los objetivos específicos, destaca la generación de contactos y referidos B2B (31,5%), el interés en estrategias de crecimiento y escalamiento (24,2%) y el uso del networking como canal principal de ventas (31%).

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Además de las metas comerciales, las preocupaciones emocionales también juegan un papel importante: muchos empresarios buscan romper la sensación de soledad, recibir apoyo en crisis, lograr validación profesional y encontrar un entorno donde se reconozca el éxito colectivo.

El networking en Perú funciona como herramienta de ventas y crecimiento, con 31,5% de empresarios enfocados en contactos y referidos B2B y 31% en usarlo como canal principal de ventas.
El networking en Perú funciona como herramienta de ventas y crecimiento, con 31,5% de empresarios enfocados en contactos y referidos B2B y 31% en usarlo como canal principal de ventas.

Diversidad de empresas, pero predominio de las más pequeñas

El estudio muestra que el 36% de los participantes son PYMES (10 a 50 empleados) y el 29,5% son MYPEs o independientes (1 a 9 empleados).

Las empresas consolidadas, startups y negocios familiares en transición representan una proporción menor en la muestra, lo que refuerza la alta presencia de emprendimientos pequeños en la economía nacional.

Este perfil, según el informe, condiciona las herramientas y estrategias disponibles para el crecimiento y la formalización.

cuero - mype - emprendimiento
La muestra del estudio de BNI Perú se concentra en pymes y mypes, con 36% de participantes de empresas de 10 a 50 empleados y 29,5% de negocios de uno a nueve trabajadores.

Los principales dolores: estancamiento, mortandad y presión de precios

Entre los problemas más mencionados por los empresarios, el 40% identifica el estancamiento y la guerra de precios como obstáculos principales.

A esto se suma que 33,9% teme la “mortandad” empresarial, es decir, el cierre definitivo de sus negocios. Por otro lado, 28% tiene como prioridad generar flujos de caja constantes, mientras que 22% se enfoca en crear alianzas para reducir costos y optimizar procesos.

Estos desafíos reflejan una preocupación por la supervivencia diaria y la búsqueda de estabilidad en un entorno competitivo.

El mercado peruano migra hacia un networking estructurado con métricas y filtros de seguridad, con demanda de auditoría de clientes, validación, capacitación y canales de venta alternativos. REUTERS/Angela Ponce/Archivo
El mercado peruano migra hacia un networking estructurado con métricas y filtros de seguridad, con demanda de auditoría de clientes, validación, capacitación y canales de venta alternativos. REUTERS/Angela Ponce/Archivo

Networking estructurado y medible: una tendencia en crecimiento

El mercado empresarial peruano está migrando hacia modelos de networking estructurado, con métricas y filtros de seguridad.

Los empresarios demandan herramientas como auditoría de clientes, filtros de validación, expansión a nuevos distritos, entrenamiento en presentaciones, directorios consultivos y canales de venta alternativos a la publicidad tradicional.

Plataformas híbridas (presenciales y digitales), automatización de procesos y capacitación práctica en gestión empresarial emergen como tendencias clave.

Primer plano de manos adultas mayores con arrugas, tecleando en el teclado negro de una laptop plateada. La pantalla desenfocada muestra iconos de interfaz de búsqueda.
Más de 716 mil empresarios peruanos buscan hacer crecer sus negocios, pero el 40% percibe estancamiento, según el Informe Empresarial 2026 de BNI Perú.

Colaboración y resultados: el modelo BNI

En medio de estas dificultades, BNI Perú ha logrado reunir a más de 1,700 empresarios en capítulos activos, generando más de 170 mil referencias comerciales y concretando millones de soles en negocios.

A nivel global, la organización opera en más de 80 países y promueve un modelo basado en confianza, colaboración y recomendaciones de negocio.

Como parte de su expansión, BNI Perú anunció el fortalecimiento de su presencia en Lima Norte, Lima Este y el norte del país, con el objetivo de impulsar ecosistemas empresariales regionales y multiplicar los espacios de crecimiento colaborativo.

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