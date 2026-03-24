Francisco Martín pide por carta a Almeida reconsiderar los eventos masivos en Iberdrola Music hasta haber seguridad

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, indicó que las administraciones reconocieron anteriormente deficiencias de movilidad y seguridad en el recinto Iberdrola Music, especialmente después de incidentes registrados durante eventos como Mad Cool y el concierto de Harry Styles. Martín advirtió que ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid han implementado mejoras para evitar que se repitan estos problemas y dirigió una carta formal al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, solicitando reconsiderar la autorización de eventos masivos en ese espacio hasta que se garantice la integridad de los asistentes, según publicó el medio.

Según reportó la fuente proporcionada, Francisco Martín envió la misiva el lunes 23 de marzo con el objetivo de frenar la celebración de grandes espectáculos en Iberdrola Music, donde está prevista la actuación de la cantante colombiana Shakira en septiembre. Martín pidió que no se aprueben estos eventos mientras no exista la garantía efectiva de condiciones adecuadas de accesibilidad, movilidad y seguridad. El delegado recordó que esta solicitud representa una reclamación mantenida durante años y responde a antecedentes que desaconsejan el uso del recinto para espectáculos de gran afluencia sin mejoras estructurales previas.

De acuerdo con el contenido de la carta, la Delegación del Gobierno ha reiterado de forma constante la advertencia sobre las condiciones del Iberdrola Music y su entorno, subrayando que no reúnen los requisitos indispensables para acoger citas multitudinarias. En una reunión institucional celebrada en 2024 en la Delegación del Gobierno, presidida por Francisco Martín, las administraciones implicadas constataron que persistían carencias significativas en la gestión de flujos de entrada y salida, accesibilidad y movilidad, lo que, según Martín, resulta incompatible con la seguridad que requiere una ciudad como Madrid para organizar eventos de estas características, tal como detalló también la fuente.

La carta enviada por el delegado del Gobierno advierte del perjuicio que la falta de actuaciones genera no solo entre los residentes de Villaverde y Getafe, vecinos del recinto, sino también entre los promotores de espectáculos y los miles de seguidores de los artistas anunciados para el espacio Iberdrola Music. Francisco Martín consideró que Madrid debe continuar recibiendo grandes citas musicales y culturales, pero insistió en que deben realizarse en espacios preparados para ofrecer garantías suficientes. Según publicó el medio, Martín señaló que la capital aspira a ser un referente internacional y, como tal, sus infraestructuras deben estar a la altura de esa aspiración.

En su comunicación, la Delegación del Gobierno apeló a la responsabilidad de las administraciones locales y autonómicas, así como de los promotores, destacando que aún existe margen temporal para implementar mejoras en Iberdrola Music. El texto recogido por el medio indica que Martín propuso la coordinación de las distintas administraciones implicadas, incluyendo la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Getafe y el propio consistorio de la capital, para reforzar los sistemas de acceso, movilidad y seguridad antes de autorizar concentraciones masivas. Si no se logra crear esas condiciones, la recomendación de la Delegación del Gobierno pasa por trasladar los eventos a recintos alternativos que sí cumplan con los requisitos de seguridad.

Martín enfatizó en declaraciones recogidas en la noticia que Madrid merece celebraciones de alto nivel, pero subrayó que solo pueden desarrollarse correctamente si están bien planificadas e implementadas en recintos aptos. El delegado subrayó que los asistentes deben contar con las medidas de protección y organización que corresponden a una capital europea y reiteró que los problemas de seguridad y movilidad existentes se mantienen desde los incidentes anteriores.

Al dirigirse específicamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde Almeida, Francisco Martín reclamó que tomen en serio la seguridad de los asistentes. Según consignó el medio, Martín mencionó expresamente: "No puede ser que ahora estén facilitando que en un espacio como Iberdrola Music, donde ellos mismos dijeron que no se podían celebrar eventos de fenómeno fans, ahora se vaya a poder celebrar una serie de conciertos que tienen esa serie de características". El delegado rememoró los hechos ocurridos durante el concierto de Harry Styles, donde cientos de personas caminaron por la M-45 debido a los problemas de movilidad, y remarcó que ninguna autoridad ha intervenido para modificar dicha situación desde entonces.

En la carta y sus declaraciones posteriores, Francisco Martín insistió en que, mientras exista tiempo antes de la realización de los conciertos programados, las administraciones deben adoptar medidas para adecuar el recinto Iberdrola Music. Si no resulta viable hacerlo antes de las próximas fechas, Martín planteó la necesidad de buscar otras ubicaciones en la ciudad o la región que cuenten con sistemas ajustados a las exigencias actuales de seguridad. La fuente citada incluyó la conclusión del delegado: "Madrid merece grandes eventos, pero los merece bien organizados, bien planificados y celebrados en espacios que estén realmente a la altura".

El llamado de la Delegación del Gobierno subraya la importancia de garantizar la seguridad, circulación y accesibilidad en recintos que albergan citas multitudinarias, y expone la postura oficial de mantener como prioridad la prevención de incidentes que puedan afectar tanto a los habitantes del entorno como a los asistentes y organizadores de espectáculos. Según informó el medio, las partes implicadas cuentan aún con margen de maniobra para adoptar decisiones que permitan retomar la programación prevista sin poner en riesgo a los asistentes.