León XIV termina su visita a Mónaco, el segundo viaje al extranjero de su pontificado y el primero de un Papa al país

Al concluir el segundo viaje internacional de su pontificado y la primera visita oficial de un Papa a Mónaco, León XIV expresó una profunda gratitud hacia la familia real, el gobierno y la población del Principado. Según informó Vatican News, el Pontífice envió un telegrama al príncipe Alberto II antes de abandonar el país en el que agradeció la “cálida bienvenida y la generosa hospitalidad” durante la jornada. León XIV confió también una bendición para el pueblo monegasco, deseando paz y fortaleza para todos los habitantes.

De acuerdo con Vatican News, el helicóptero que transportó al Pontífice despegó del helipuerto del Principado a las 17:30 y llegó al Vaticano aproximadamente a las 19:30. Esta visita de más de ocho horas contó con una agenda que incluyó ceremonias oficiales, encuentros comunitarios y momentos destacados con la juventud local. El Papa había partido de la Ciudad del Vaticano a las 7:05, trasladándose en coche hasta el helipuerto y emprendiendo el vuelo a Mónaco a las 7:22. Durante el trayecto, el sumo pontífice envió un telegrama al presidente francés, Emmanuel Macron, extendiendo cordiales saludos y asegurando sus oraciones por la paz y prosperidad de Francia, según reportó el medio Vatican News.

Al aterrizar en el Principado, el Papa León XIV fue recibido con honores por el Príncipe Alberto II y la Princesa Charlène. Vatican News detalló que el Pontífice realizó una visita de cortesía al Palacio del Príncipe y saludó a la población desde el balcón, donde numerosos ciudadanos se congregaron para presenciar el histórico acontecimiento. Desde ese lugar, León XIV compartió un mensaje en el que advirtió sobre los peligros de la ostentación de la fuerza y la prevaricación. Dijo que “la ostentación de la fuerza y la lógica de la prevaricación perjudican al mundo y amenazan la paz”, y subrayó la importancia de la herencia de los “pequeños” en la historia y el papel de la riqueza puesta al servicio del derecho y la justicia, según publicó Vatican News.

Dentro del programa de actividades principales, el Papa presidió una Santa Misa en el Estadio Louis II a las 15:30. Además, sostuvo encuentros con la comunidad católica local en la catedral de la Inmaculada Concepción durante la mañana y, posteriormente, participaron jóvenes y catecúmenos en una reunión organizada en las inmediaciones de la iglesia de Santa Devota. Ahí, León XIV recomendó a los asistentes que busquen “momentos de silencio y de escucha” para hacer frente al ritmo intenso de los mensajes digitales y a la dinámica compulsiva de las redes sociales.

El Pontífice, al dirigirse especialmente a la juventud, señaló que la inquietud logra apaciguarse y que el vacío interior se llena no mediante “cosas materiales y pasajeras” ni a través del reconocimiento de “me gusta” en internet o mediante afiliaciones que pueden llegar a ser condicionantes o violentas. Según consignó Vatican News, instó a resistir la fluidez sin vínculos de la vida moderna y remarcó que “lo que da solidez a la vida es el amor”.

Previo a su partida, el Papa saludó nuevamente al Príncipe Alberto II y la Princesa Charlène en el helipuerto de Mónaco, donde intercambiaron unas palabras en una ceremonia de despedida. Después, el Pontífice se despidió de la comitiva local y de la delegación monegasca, dirigiéndose después a la Guardia de Honor. Vatican News también consignó que, a través del telegrama enviado tras abordar el helicóptero, León XIV reiteró su agradecimiento por la hospitalidad y recalcó su oración por la paz y fortaleza para toda la comunidad del Principado.

A lo largo de esta histórica visita, el Papa abordó temas vinculados a la paz, la importancia de los valores espirituales y la necesidad de un compromiso social orientado al respeto, la justicia y la unión entre las personas. El medio Vatican News subrayó que la presencia de León XIV en Mónaco representa un acontecimiento sin precedentes para la historia religiosa y diplomática del país, marcando un hito en las relaciones del Vaticano con el Principado.