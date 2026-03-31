Laura Escanes revela el precio que pagó por su nueva casa en Menorca: “He vivido momentos muy bonitos y otros difíciles aquí”

La creadora de contenido Laura Escanes posa en su nueva casa en Menorca. / Captura de pantalla

La subida de los alquileres y los precios para adquirir una vivienda no están al alcance de todas las personas. No obstante, creadores de contenido no suelen enmarcarse en este grupo. Es el caso de Laura Escanes (Barcelona, 29 años), quien el septiembre pasado anunció que había adquirido una vivienda en Menorca, lugar que considera de referencia personal: “He vivido momentos muy bonitos y otros difíciles aquí”. Ahora, revela cuánto costó el inmueble.

La también presentadora revela que pagó por su nueva casa 700.000 euros, según ha detallado en el pódcast Ac2ality y ha recogido el Diari Ara. La vivienda, ubicada en la cala Morell, dispone de jardín y piscina y será su residencia en las próximas semanas, según ha indicado en el programa.

Además, Escanes ha señalado durante la entrevista que, pese a ser consciente de que 700.000 euros es una suma elevada, considera que la compra ha resultado favorable dadas las condiciones del mercado inmobiliario en Menorca. Es más, la creadora de contenido ha comparado el precio de Menorca con el de su piso de tres habitaciones en Madrid, al que calificó de “prohibitivo”.

A lo largo de la conversación, la presentadora ha manifestado el vínculo personal que la une con la isla. “Menorca es mi lugar de paz. He vivido momentos muy bonitos y otros difíciles aquí”, ha contado, recordando que su primera visita fue durante la infancia y que desde entonces ha regresado frecuentemente, manteniendo la tradición de pasar las vacaciones allí.

En el mismo pódcast, Escanes ha querido hablar sobre su trabajo en la cadena catalana 3Cat y ha mencionado que su continuidad en las campanadas de Nochevieja dependería de la presencia de Miki Núñez. “Él es una persona supergenerosa y trabajar con él te ayuda a crecer. Le estoy muy agradecida”, apuntó la presentadora.

La vista a Menorca desde la casa nueva de Laura Escanes. / Captura de pantalla

Laura Escanes adquiere una casa en Menorca: piscina, estilo sobrio y estancias luminosas

Laura Escanes confirmó la adquisición de una vivienda en Menorca el martes 30 de septiembre de 2025, consolidando a la isla como su principal refugio personal. La creadora de contenido, que cuenta con más de dos millones de seguidores en Instagram, expresó que cumplir este anhelo representa un momento de intensa emoción: “Lo he manifestado, soñado e imaginado toda mi vida”.

Durante la entrega de llaves de la nueva propiedad, Escanes compartió imágenes en las que aparece con su hija Roma en una estancia sin amueblar, gesto con el que anticipa que el espacio será testigo de nuevos recuerdos familiares. El vídeo, difundido en sus plataformas, refleja la conexión que mantiene con la isla, escenario habitual de sus veranos y del crecimiento de su familia: “El lugar que me ha visto crecer. Enamorarme. Desenamorarme. Me ha visto a las 3 de la mañana con unas copas de más. Llorar. Reír. Crecer. Formar una familia. Crear recuerdos con mi hija”, escribió Escanes en su publicación original.

La pareja de argentinos que recorre el mundo en un velero: “Menorca es el paisaje más impresionante que puedes ver”.

La vivienda, luminosa y espaciosa según las instantáneas compartidas, inicia ahora su proceso de decoración. Escanes no ha detallado si mantendrá el estilo colorido de su piso en Madrid o si adoptará una estética acorde al entorno balear. La compra marca, además, un nuevo punto de referencia para la influencer, que tras su separación de Risto Mejide se había instalado en la capital española.