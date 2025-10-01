España

Laura Escanes anuncia que se ha comprado una casa en Menorca: “El lugar que me ha visto crecer, enamorarme y desenamorarme”

La influencer disfruta cada verano de la isla balear junto a su hija y ahora ha adquirido una propiedad allí

Anabel Gómez Salvador

Anabel Gómez Salvador

Laura Escanes en una imagen
Laura Escanes en una imagen de redes sociales.

“Lo he manifestado, soñado e imaginado toda mi vida”. Con esta frase, Laura Escanes anunciaba a sus más de dos millones de seguidores en Instagram una de las noticias más especiales de su vida. La influencer, de 29 años, reveló este martes 30 de septiembre que ha comprado una vivienda en Menorca, una isla que considera su refugio personal y que, según ella misma confiesa, “todo lo cura”.

La creadora de contenido compartió que vivió un “día emocionante” al recibir las llaves de su nuevo hogar. Un momento que definió como el cumplimiento de un anhelo largamente esperado, pues cada año encontraba una excusa para regresar a la isla balear. “Solo tengo ganas de llorar. ¡Qué locura! ¡Qué felicidad!”, expresó visiblemente emocionada.

Menorca ocupa un lugar central en la vida de Escanes. Allí ha disfrutado de veranos que, en sus palabras, la han acompañado en todas las etapas: enamorarse, desenamorarse, divertirse hasta la madrugada, llorar y reír. También ha sido el escenario de su maternidad, con recuerdos que comparte con su hija Roma, fruto de su matrimonio con Risto Mejide.

Publicación de Laura Escanes
Publicación de Laura Escanes

“El lugar que me ha visto crecer. Enamorarme. Desenamorarme. Me ha visto a las 3 de la mañana con unas copas de más. Llorar. Reír. Crecer. Formar una familia. Crear recuerdos con mi hija. Me despedía cada año encontrando una excusa para poder volver. ¡Y qué excusa!”, relató en su publicación. Desde hace años, cada verano repite un posado junto a la pequeña en el mismo rincón de la isla, una tradición que ahora continuará desde su propio salón: "Y obvio todas estas fotos van a estar en mi casa. Y seguiremos creando recuerdos juntas“.

En el vídeo que difundió en redes, Laura aparece acompañada de Roma en una estancia completamente vacía, probablemente el salón principal. Madre e hija giran entre risas mientras sostienen las llaves de la vivienda, dejando claro que este nuevo espacio será el escenario de nuevas vivencias. “Un sueño. Menorca. Casa”, escribió la influencer como resumen del momento. Una gran noticia teniendo en cuenta que este jueves, 2 de octubre, la pequeña cumple seis años.

La propiedad, luminosa y amplia según las imágenes compartidas, todavía no cuenta con mobiliario, por lo que en las próximas semanas afrontará el proceso de decoración. Está por ver si optará por un estilo colorido, como hizo en su piso de Madrid, o si elegirá una estética más sobria y acorde al entorno isleño.

Publicación de Laura Escanes
Publicación de Laura Escanes

Una segunda residencia para una etapa feliz

Esta adquisición convierte a Menorca en el segundo punto de referencia de Escanes. Tras su separación de Risto Mejide, la catalana se instaló en un piso madrileño con piscina y gimnasio comunitarios, vivienda que mostró en su día con una decoración basada en tonos vivos y estampados geométricos. Ahora, la casa menorquina se suma como un nuevo espacio vital en un momento personal y profesional que describe como pleno.

Además de esta ilusión recién estrenada, Laura vive un presente marcado por proyectos en redes y en televisión, así como por su relación sentimental con el esquiador Joan Verdú, con quien ha compartido parte de su verano este año.

Laura Escanes y Joan Verdú
Laura Escanes y Joan Verdú en el Mutua Madrid Open, a 02 de mayo de 2025, en Madrid (España).

