Laura Escanes habla por primera vez del aborto voluntario que vivió durante su relación con Risto: “No estaba preparada, era muy joven”

Laura Escanes en 'Universo Calleja' (Mediaset)

Laura Escanes ha sido una de las invitadas de lujo en la nueva entrega de Universo Calleja, que ha visto la luz la noche de este miércoles, 16 de abril. Junto a José Mota, Santiago Segura y Jesús Calleja, la influencer ha viajado hasta Egipto para descubrir las maravillas arqueológicas que esconde el país nororiental de África. Además de explorar las pirámides de Giza y vivir aventuras que recordarán para siempre, los entrevistados se han abierto y han sacado a la luz confesiones hasta ahora desconocidas sobre sus vidas.

La modelo catalana ha dejado en shock al presentador del programa cuando ha revelado un momento inédito y muy duro de su relación con Risto Mejide. El publicista y la influencer se convirtieron en una de las parejas más seguidas del panorama mediático. Sus movimientos eran seguidos al detalle e, incluso, ambos tuvieron que hacer frente a las críticas, pues mucho se hablaba de la diferencia de edad entre ellos. Completamente enamorada, Laura Escanes continuó su relación con el presentador de televisión y, pronto, se convirtieron en padres de Roma, su primera hija en común.

Aunque han pasado varios años desde que ambos continuaron sus caminos por separado, lo cierto es que su historia de amor aún sigue dando de qué hablar. La primera vez que la influencer viajó junto a Calleja fue junto al exmiembro del jurado de OT en el año 2017, cuando aún mantenía una relación con este. En aquel viaje a Sudáfrica, Jesús Calleja se percató de varios detalles que no le terminaron de cuadrar y que, ahora, Laura Escanes ha aclarado.

Risto Mejide y Laura Escanes en una imagen de archivo (Europa Press)

“Yo decidí abortar”

“Cómo te ha cambiado la vida con lo jovencita que eres”, le ha dicho el presentador del programa de Mediaset, recordándole que en aquel viaje a Sudáfrica la vio “distante y un poco perdida”. "En ese momento me protegía muchísimo, yo he recibido muchos comentarios a raíz de mi relación, a raíz de ser un personaje público", ha comenzado a explicar la catalana, dejando entrever el duro momento vital que atravesaba.

“Comentarios malos y los sigo recibiendo. Por la diferencia de edad, por ser joven, incluso críticas físicas y creo que también era una manera de protegerme”, ha continuado diciendo la que fuera pareja de Álvaro de Luna, poco antes de revelar la razón detrás de todo ello. “Estaba pasando por un momento personal un poco complicado”, ha afirmado.

Jesús Calleja y Laura Escanes en 'Universo Calleja' (Mediaset)

Ha sido entonces cuando la invitada se ha abierto en canal y ha sacado a la luz las razones detrás de ese momento. “Estaba mal, personalmente y físicamente yo no estaba bien. Risto quería protegerme a mí. Yo estaba pasando por un aborto y esas semanas yo estaba sangrando lo más grande, con unos dolores horribles”, se ha sincerado, explicando por primera vez la razón por la que ninguno de los dos llegaron a disfrutar la experiencia como ellos esperaban.

Laura Escanes también ha detallado cómo vivió esta sitaución. "Fue duro. Era un momento en el que yo no estaba preparada. Era muy joven. Demasiadas emociones... Todo junto. Estaba como muy disociada. Es algo difícil para vivir, cuando te toca vivirlo se mezclan muchas cosas. Yo decidí abortar. Era muy joven, tenía 20 años y yo no estaba preparada, ni mental ni físicamente ni económicamente, nada. Fue muy duro decidirlo porque Risto para mí era el amor de mi vida y quería ser madre con él“.

Jesús Calleja no podía creerse el relato que acaba de oír: "¿Eso lo estuviste viviendo allí todo? No nos enteramos de nada, estoy un poco en shock“. Laura Escanes le ha replicado dejándole saber que fue una decisión suya y que no ha sido hasta ahora cuando ha querido hablar de ello. ”Nadie me lo reprochó, pero tampoco lo comenté con muchísima gente porque yo me sentía culpable. Venía de tanta crítica y de tanta gente juzgando, para protegerme es como que ese tema no lo he comentado... Con 20 años había ido poco a terapia y no estaba preparada para muchas de las cosas que he ido viviendo“, ha concluido la influencer.