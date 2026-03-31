España

Expertos alertan de posibles plagas de termitas en las tallas de madera que representan las imágenes de la Semana Santa

Los expertos de Anecpla aseguran que estos insectos son capaces de deteriorar “el interior de las piezas mientras mantienen intacta su apariencia”

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Las plagas de termitas amenazan las procesiones de Semana Santa, que se realizan con materiales de madera
Imagen de la Semana Santa de Mérida (Montaje Infobae, Europa Press)

En plena Semana Santa, donde la vida en ciudades y pueblos se transforma con música, actos públicos y decoraciones religiosas, la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (Anecpla) ha alertado a las organizaciones de todos los eventos católicos por posibles amenazas de plagas de termitas. Durante estos días, las procesiones, organizadas por hermandades y cofradías, recorren las calles portando imágenes sagradas, convirtiéndose en el eje central de unas celebraciones que reúnen a miles de personas.

En este sentido, la Anecpla ha alertado sobre el peligro que corren las tallas procesionales de madera en caso de la presencia de termitas. Según un comunicado de la organización recogido por EFE, “la gran mayoría de imágenes” que participan en las procesiones están elaboradas con este material y muchas “podrían estar ya afectadas por esta plaga sin que sus responsables lo sepan”. Por este motivo, Anecpla ha pedido intensificar los controles para proteger este patrimonio religioso y cultural.

Las termitas se alimentan de la celulosa presente en la madera y poseen un “poder destructivo enorme”, ya que “deterioran el interior de las piezas mientras mantienen intacta su apariencia exterior, lo que dificulta su detección hasta fases avanzadas del daño”. Además, la organización ha precisado que las imágenes procesionales presentan factores que favorecen la proliferación de estos insectos, como su antigüedad y la exposición a condiciones ambientales variables.

Las plagas de termitas amenazan las procesiones de Semana Santa, que se realizan con materiales de madera
Una termita en primer plano (Pexels)

“Un riesgo real que muchas veces pasa inadvertido”

El director general de Anecpla, Manuel García Howlett, ha alertado que se está “ante un riesgo real que muchas veces pasa inadvertido hasta que el daño es irrecuperable”. Además, ha subrayado que en ciertos casos las termitas pueden deteriorar una pieza “en muy poco tiempo”. La asociación ha detallado que el pequeño tamaño de estos insectos dificulta su detección, pero su capacidad destructiva alcanza “no solo elementos estructurales de edificios históricos, sino también obras de arte de incalculable valor”.

La organización también ha señalado que “la única herramienta realmente eficaz” para proteger las tallas es la prevención, dado que factores como el cambio climático y el incremento de las temperaturas influyen en la aparición de estos insectos xilófagos. De esta manera, “el riesgo podría ir en aumento”. Por este motivo, Anecpla ha hecho un llamamiento a las administraciones públicas y responsables del patrimonio religioso para que se refuercen “los controles y la vigilancia institucional” con el fin de preservar unas tallas “de incalculable valor histórico, artístico y cultural”.

Factores como el calor, el deporte o el dióxido que emitimos resultan irresistibles a unas picaduras inicialmente indoloras debido a los anestésicos de la saliva del insecto.

Cuando se detecta es “demasiado tarde”

Esta no ha sido la primera vez que la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental advierte sobre los riesgos de las termitas durante la Semana Santa. En 2024, el entonces director general de Anecpla, Jorge Galván, también determinaba que “son tallas fabricadas en madera, muchas de ellas hace siglos y expuestas a la humedad, presentando así las condiciones idóneas para la aparición de plagas de termitas y carcoma”.

Asimismo, añadió que “el principal problema de esta plaga es que se trata de una plaga silenciosa que, cuando es detectada, es habitual que sea demasiado tarde y el daño causado, irreparable. Las termitas suponen una enorme amenaza para el Patrimonio Nacional”. De hecho, en ese comunicado también señalaban el riesgo real sobre “obras de arte icónicas” como el retablo del siglo XVI de Felipe de Virgany (Burgos) o el retablo de la Iglesia de San Martín de Tours (León); así como edificaciones como “la Mezquita de Córdoba, la catedral de Barcelona o el emblemático monasterio de El Escorial en Madrid”, aseguraban.

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