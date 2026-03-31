La guerra en Irán impacta en la bolsa española: el Ibex cierra marzo con la mayor caída mensual en cuatro años y pierde 76.000 millones de euros

El escenario internacional y la escalada de tensiones en Oriente Medio en este mes de marzo han impactado en la bolsa española, con el Ibex 35 registrando su mayor retroceso mensual en los últimos cuatro años. La guerra en Irán ha repercutido de forma inmediata en los mercados, arrastrando al selectivo nacional a una pérdida de 76.000 millones de euros en capitalización bursátil.

A pesar de experimentar este martes un ligero avance en la última sesión del mes, donde el Ibex ha sumado un 0,47% y ha cerrado en 17.049,6 puntos, el balance mensual es negativo. El índice acumula una caída del 7,3% en marzo, que supone el descenso más pronunciado desde junio de 2022, periodo marcado entonces por la invasión rusa en Ucrania. Este retroceso ha borrado parte de las ganancias cosechadas en el arranque del año, situando la variación anual en un descenso del 1,49%.

Las energéticas resisten, y las tecnológicas y siderúrgicas caen

Las empresas más afectadas han sido aquellas con mayor exposición a los costes energéticos, lo que ha determinado gran parte de las pérdidas registradas. Por compañías, Indra ha encabezado las caídas, con una depreciación del 26% desde el inicio del conflicto en Irán. Detrás, ArcelorMittal ha registrado un descenso del 17%. A este grupo se suma Grifols, que ha cedido un 11%, afectada también por la inestabilidad general del mercado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alertado este miércoles de que el Ibex 35 ha acumulado, en un mes de conflicto en Oriente Próximo, una caída del 9%, lo que ha supuesto que las empresas españolas han perdido más de 100.000 millones de euros de valor bursátil. (Fuente: Congreso)

En el lado opuesto, Repsol ha liderado las subidas dentro del Ibex 35, con una revalorización del 22% durante marzo. El alza del precio del crudo ha mejorado sus perspectivas de ingresos y ha traído capital hacia sus acciones. Junto a esta, Solaria ha incrementado su valor en un 20% y Enagás en un 17,5%.

Recuperación parcial del Ibex 35

La jornada bursátil en España comenzó con una leve alza en el Ibex 35, avanzando un 0,15% en un primer momento. Tras haber perdido el umbral de los 17.000 puntos el miércoles anterior, el índice ha logrado recuperar posiciones durante la última mañana de marzo.

A medida que ha avanzado el día, la recuperación parecía debilitarse, aunque una nueva ola de compras ha devuelto el optimismo y empujó al selectivo por encima de los 17.100 puntos. No obstante, en los últimos 30 minutos de negociación, la subida se moderó y el índice ha cerrado finalmente con una ganancia más contenida.

Dentro del grupo de cotizadas, las acciones de Indra destacaron con un avance del 4,19%, seguidas por ACS, que sumó 2,14%. Por el contrario, Fluidra y Naturgy han encabezado las caídas, y han registrado caídas del 1,54% y 0,99%, respectivamente.

El petróleo se dispara mientras el gas natural retrocede

Además, el mercado europeo ha cerrado la sesión de este martes bajo el impacto de un nuevo encarecimiento del petróleo. El barril de Brent, principal referencia para Europa, ha experimentado un alza del 5,2%, alcanzando los 118,65 dólares estadounidenses al finalizar la jornada. En la misma línea, el crudo West Texas Intermediate también ha aumentado, aunque en menor medida, con un incremento del 1,13% hasta los 104,04 dólares por barril.

Mientras tanto, el gas natural ha evolucionado en sentido contrario. El contrato para entrega en un mes en el mercado neerlandés TTF, considerado el indicador europeo, ha descendido un 8,31% y cerró en 50,26 euros, marcando así un notable ajuste a la baja frente a jornadas anteriores.

*Noticia elaborada con información de EFE.