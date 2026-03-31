El precio del petróleo Brent se muestra plano por debajo de los 113 dólares el barril

Madrid, 31 mar (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en mayo se muestra prácticamente plano este martes en el mercado de futuros de Londres, con el barril situado por debajo de los 113 dólares, condicionado por la situación en el estrecho de Ormuz.

De este modo, en la preapertura de las bolsas, el precio del crudo brent, el de referencia en Europa, modera sustancialmente el precio respecto a la mañana de ayer en la que se movió el barril en torno a los 116 dólares, aún lejos de los cerca de 120 dólares que llegó a alcanzar el pasado 19 de marzo.

En aquella sesión, el barril de brent llegó a tocar un máximo de 119,13 dólares.

La moderación del precio del petróleo se produce después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, asegurara ayer que la guerra con Irán podría terminar en 4-6 semanas cuando el conflicto se encuentra ya en su quinta semana.

Asimismo, Trump ha advertido de posibles ataques a infraestructuras claves en Irán como centrales eléctricas si no se alcanza pronto un acuerdo y el estrecho de Ormuz no se reabre al tráfico internacional.

Al igual que el brent, el west texas intermediate (WTI), el crudo de referencia de EE.UU., también se encuentra plano a esta hora, antes de la apertura oficial del mercado, situado el precio del barril en los 102,88 dólares.

En este caso, el WTI cerró ayer la sesión por encima de los 100 dólares el barril por primera vez desde el año 2022.