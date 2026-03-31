Existe una pizza de Pascua y tiene forma de panettone: así es la receta salada con la que los italianos celebran Semana Santa

Pizza de Pascua, una receta italiana de Semana Santa (Turismo Umbría)

La Semana Santa no se limita únicamente a los actos religiosos. Más allá de misas y procesiones, esta festividad trae consigo un extensísimo recetario, ligado a la tradición y a las normas que la Iglesia imponía para estas fechas tan especiales. En España, la torrija se ha convertido en el mayor símbolo culinario de esta época. Pero en otros lugares del mundo también tienen sus propias recetas, platos dulces y salados llenos de tradición que celebran la Cuaresma poniendo el sabor en el centro.

En Italia hay un gran recetario tradicional de dulces asociados a festividades cristianas, también de curiosísimas recetas saladas como su pizza de Pascua. Conocida también como crescia, es un pan salado fermentado típico de algunas zonas del centro de Italia, una masa fermentada con forma de panettone que se elabora con harina, huevos, queso pecorino y parmesano, tradicionalmente servido para el desayuno en la mañana de Pascua o como aperitivo, acompañado con embutidos o huevos duros.

Se dice que esta receta tradicional, muy consumida en Umbría, se originó en la Edad Media con las monjas del monasterio de Santa Maria Maddalena en Serra de’ Conti, en la zona de Ancona. Según la tradición, esta receta requería el uso de 40 huevos, tantos como días de Cuaresma. Se preparaba el Jueves o Viernes Santo y, según la costumbre, no debía probarse hasta que repicaran las campanas, es decir, hasta el final del período penitencial de Cuaresma.

Antiguamente, estas elaboraciones se regalaban a familiares, vecinos e incluso autoridades locales, por lo que la recolección y almacenamiento de los huevos necesarios para prepararlas comenzaba mucho antes de las fechas festivas. Algunas casas llegaban a reservar hasta doscientos huevos, que se guardaban en cajas de zapatos o cestas de mimbre esperando a la fecha señalada.

Para preparar este curioso pastel salado, la masa debe amasarse durante mucho tiempo para que se forme la red de gluten y se favorezca la fermentación, clave para conseguir esa característica forma. Luego, la masa se divide y se coloca en moldes especiales que, cubiertos y conservados en un lugar húmedo, experimentan un largo proceso de fermentación. Finalmente, la masa se hornea en un horno de leña, consiguiendo una deliciosa capa exterior dorada.

Receta de pizza de queso de Pascua

La pizza de queso de Pascua es un pan alto y esponjoso, con abundante queso, que se hornea en moldes de panettone. La técnica principal es el amasado y una doble fermentación, logrando una miga suave y sabrosa, ideal para acompañar con productos curados.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 4 horas Preparación activa: 40 minutos Fermentaciones: 2 horas 30 minutos Cocción: 50 minutos



Ingredientes

7 g de levadura de cerveza seca

500 g de harina 0

65 g de aceite de oliva virgen extra

150 g de leche entera (a temperatura ambiente)

150 g de Parmigiano Reggiano rallado

5 huevos medianos (aprox. 285 g)

12 g de miel

10 g de sal fina

Pimienta negra al gusto

100 g de queso Pecorino

Cómo hacer pizza de queso de Pascua, paso a paso

Activa la levadura: Disuelve la levadura en la leche tibia con la miel. Deja reposar 10 minutos. Prepara la masa: En un bol grande, mezcla la harina con la sal y la pimienta. Haz un hueco y añade la mezcla de leche, los huevos y el aceite. Amasa e incorpora los quesos: Mezcla primero con cuchara y luego amasa durante 10 minutos hasta que la masa esté elástica. Incorpora el Parmigiano rallado y el Pecorino fresco en dados pequeños. Primer levado: Cubre y deja fermentar la masa en un bol aceitado durante 1 hora o hasta que doble su tamaño, en un lugar cálido y sin corrientes de aire. Segundo amasado: Vuelve a amasar suavemente para desgasificar. Coloca la masa en un molde alto (tipo panettone o de 18-20 cm de diámetro). Segundo levado: Deja fermentar tapada hasta que la masa llegue casi al borde del molde, unos 90 minutos. Hornea: Precalienta el horno a 180 ºC. Haz un corte en cruz en la superficie y hornea durante 45-50 minutos. Si se dora demasiado, cubre con papel de aluminio los últimos 15 minutos. Enfría: Saca del horno y deja enfriar al menos 1 hora antes de desmoldar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre 8 y 10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Energía: 320 kcal

Proteínas: 13 g

Grasas: 17 g

Hidratos de carbono: 27 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva bien hasta 4 días en bolsa de tela o envuelto en film, a temperatura ambiente. Puede congelarse en porciones por hasta 2 meses.